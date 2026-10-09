Köln (ots) -- Service vor Ort: 1.000 Fachhändler in Europa binnen fünf Jahren geplant, rund 500 davon in Deutschland- Sicherheit: Neue Modelle mit größeren Bremsscheiben, kürzerem Bremsweg und Blinkern am Heck- Transparenz: Reichweite wird bei Höchstgeschwindigkeit gemessen, so wie die meisten fahrenWer morgens mit dem E-Scooter zur Arbeit fährt, will sich vor allem auf eines verlassen: dass er ankommt. Sicher, mit genug Akku und ohne wochenlang auf eine Reparatur zu warten, wenn doch einmal etwas klemmt. Genau dort setzt Segway jetzt an. Der weltweit umsatzstärkste Hersteller von E-Kickscootern hat in Köln und Paris zwei neue Flaggschiffe vorgestellt: den ZT3 MAX und den MAX G3 Pro. Die eigentliche Botschaft des Tages ging allerdings über die Scooter hinaus: Sicherheit und hohe Kundenzufriedenheit stehen an erster Stelle. Dafür soll der Service künftig näher und einfacher sein."Simply Moving" lautet die Mission des Unternehmens. Mobilität soll einfach und alltagsgerecht sein und Spaß machen. Ein Spielzeug ist der E-Scooter aber längst nicht mehr, denn aus dem Freizeitgerät ist eine ernstzunehmende Fahrzeugkategorie für den Alltag geworden. Nach Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) waren in Deutschland Ende 2025 rund 1,66 Millionen E-Scooter versichert, mehr als doppelt so viele wie noch 2022."Wenn ein Produkt vom gelegentlichen Gebrauch zur täglichen Abhängigkeit wird, ändert sich der Kern des Wettbewerbs", sagt Johnny Zhang, Vice President der Segway Micromobility Business Group. Die entscheidende Frage laute heute: "Kann ich mich darauf verlassen?" Sind Reichweite und Sicherheit vertrauenswürdig, ist der Scooter leicht zu kaufen und leicht zu reparieren?Marktführer mit VerantwortungSegway ist laut Daten von Euromonitor International seit drei Jahren in Folge die weltweit führende Marke bei E-Kickscootern und hat seit 2016 mehr als 16 Millionen Einheiten ausgeliefert. Aus dieser Größe leitet Segway eine Verpflichtung ab. "Führung bedeutet nicht Marktanteil", so Zhang. "Sie bedeutet, den Standard dafür zu setzen, wohin sich die Kategorie entwickeln sollte." Drei Themen stehen für den Hersteller dabei im Vordergrund: Sicherheit, reale Reichweitenangaben und ein Service nah am Kunden.Sicherheit als GrundlageSicherheit gehöre zur DNA des Unternehmens, betont Segway. Bei den neuen Scootern zeigt sich das auch an den Bremsen. So besitzen die präsentierten Modelle Bremsscheiben mit 140 Millimetern Durchmesser, statt 120 Millimeter wie bei den Vorgängern. Beim MAX G3 Pro verkürzt sich der Bremsweg dadurch laut Hersteller um 15 Prozent. Ein intelligentes Bremssystem soll zudem verhindern, dass das Hinterrad blockiert. Der ZT3 MAX koppelt mit dem kombinierten Bremssystem ICBS Vorder- und Hinterradbremse.Neu mit Blick auf Sicherheit sind außerdem Blinker am Heck, ein Wunsch vieler Kunden. Wer abbiegt, ist damit auch für den Verkehr dahinter deutlich zu erkennen.Dass diese Sicherheitsbemühungen mehr als ein Werbeversprechen sind, zeigen auch unabhängige Tests. Im E-Scooter-Test 2026 des ADAC erzielte der Segway Ninebot F3 Pro D das beste Gesamtergebnis im Testfeld, in der Kategorie Sicherheit und Haltbarkeit mit der Note 1,6.Reichweite: So gemessen, wie man tatsächlich fährtZu Vertrauen und Kundenzufriedenheit gehört für Segway auch eine reale Reichweitenangabe. Da die meisten Menschen mit voller Geschwindigkeit unterwegs sind, misst das Unternehmen bei Höchsttempo und stellt diese Reichweite an die erste Stelle. Den Wert im sparsamen Eco-Modus nennt es im Vergleich. Der MAX G3 Pro in der deutschen Version zeigt eine Reichweite von 100 Kilometer bei 20 km/h. Beim ZT3 MAX sind es 72 Kilometer bei Höchstgeschwindigkeit."Die Zahlen, die wir veröffentlichen, sollen dem entsprechen, was Fahrende erleben", sagt Zhang. "Wir wollen lieber über reale Fahrerlebnisse konkurrieren als über aufgeblähte Marketingzahlen." Geprüft wird im Labor und zusätzlich auf der Straße. Das Messverfahren für die Reichweite bei Höchstgeschwindigkeit ließ Segway 2024 nach eigenen Angaben als erster Hersteller vom TÜV Rheinland zertifizieren. Der neue, strengere "Real Range"-Standard beendet den Reichweiten-Test, sobald das Tempo auf 60 Prozent des Maximums fällt, statt, wie sonst üblich, den Akku komplett leerzufahren.Service: Die Werkstatt in der NäheDas größte Ziel in 2026 ist für Segway der Service. In den nächsten fünf Jahren möchte das Unternehmen in Europa 1.000 Fachhändler als Partner gewinnen, rund 500 davon in Deutschland. Als "Segway Service Dealer" sollen diese direkt vor Ort diagnostizieren und reparieren, einfach und unkompliziert, auch nach Ablauf der Garantie. Für die Partner gibt es dafür ein eigenes Segway-Partnerportal. Zugleich sollen die Fachhändler zu einem wichtigen Vertriebsweg werden, neben großen Handelsketten und den eigenen Online-Kanälen."Service soll so zugänglich sein wie das Produkt selbst", meint Zhang. Mitgedacht wird unkomplizierter Service schon bei der Entwicklung: modulare, verwechslungssichere Bauteile, Schraubverbindungen, deren korrekter Sitz sich auf einen Blick prüfen lässt und eine Ferndiagnose, die zur passenden Lösung führt. Häufige Defekte sollen so innerhalb einer halben Stunde erkannt und behoben sein. Wer lieber selbst reparieren möchte, bekommt Originalteile, Anleitungen in mehreren Sprachen und Hilfe aus der Ferne, ohne die Garantie zu verlieren.Das Ziel dahinter ist eine hohe Kundenzufriedenheit, durch schnelle Reparaturen und eine offene Kommunikation, wie schon bei der Reichweite. Dass der Ansatz ankommt, zeigt eine Auszeichnung des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ): In der Kategorie E-Scooter belegte Segway bei "Deutschlands Qualitäts-Sieger 2026" mit 78,9 Punkten Platz eins.Zwei Premium Scooter für Gelände und ArbeitswegDie präsentierten Modelle sind für verschiedene Anwendungen konzipiert. Der ZT3 MAX ist ein Allterrain-Scooter für schwieriges Gelände wie Kopfsteinpflaster, Schotter und Steigungen. Sein Preis soll bei 1.099 Euro liegen. Der MAX G3 Pro ist für Pendler mit langen Strecken gedacht und kostet 1.199 Euro. Die neuen Scooter können bereits vorbestellt werden und sind ab November erhältlich. Beide Flaggschiffe wurden im Rahmen der IFA 2026 in Berlin mit Gold Awards ausgezeichnet."Unser Anspruch in Europa ist nicht nur, mehr Produkte zu verkaufen, sondern ein vertrauenswürdiger Teil des Alltags zu werden", betont Zhang. "Wir stecken die Komplexität in die Technik und geben Nutzern ein einfaches, nahtloses Erlebnis - damit sie sich auf die Straße vor ihnen konzentrieren können."Über SegwaySegway hat die Mikromobilität 1999 mit dem Personal Transporter geprägt und ist heute nach eigenen Angaben weltweit führender Anbieter von Mikromobilitätslösungen, von E-Scootern über E-Bikes und Powersports-Fahrzeuge bis zu persönlichen Robotern. Mehr unter www.segway.com.Pressekontakt:Esther HeHead of Global PR Dept., SegwayE-Mail: naike.he@ninebot.comOriginal-Content von: Segway Europe B.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183602/6368188