Zweitägige Konferenz mit Keynotes, Kundenpräsentationen, praxisorientierten Masterclasses sowie Branchentracks für das Gesundheitswesen und für Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen

SUNNYVALE, Kalifornien, Oct. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), die KI-Wissensplattform für Kundeninteraktion und Mitarbeiterproduktivität, hat heute das vollständige Programm und die Liste der Referenten für Solve26 bekannt gegeben. Die wichtigste eGain-Konferenz für Führungskräfte aus den Bereichen KI, Customer Experience (CX) und Wissensmanagement (KM) findet nächste Woche, am 13. und 14. Oktober 2026, im Hyatt Regency O'Hare in Chicago statt. Das endgültige Programm bringt Fachleute aus der Praxis, Führungskräfte und Branchenexperten unter einem gemeinsamen Leitthema zusammen: dem Aufbau vertrauenswürdiger Wissensgrundlagen, auf die KI in Unternehmen angewiesen ist.

An den beiden Tagen bietet Solve26 Keynotes, Kundenpräsentationen, praxisorientierte Masterclasses und technische Deep-Dive-Sessions. Tag 1 steht im Zeichen von Keynotes und Erfahrungsberichten von Kunden - darunter Sessions wie "Knowledge is the Instruction for AI" sowie eine Session zur Rolle von Ontologien bei der LLM-Automatisierung. An Tag 2 folgen praxisorientierte Tracks wie "AI Knowledge Ops", "Agentic Studio and AI Agents" und "AI Knowledge Engineering" sowie branchenspezifische Programme für das Gesundheitswesen und für Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen.

Zu den Referenten zählen Ashu Roy, Chairman und CEO von eGain, Frank Coyle von der UC Berkeley sowie Führungskräfte von Kunden wie Country Financial, Healthfirst, Rogue Credit Union, Worldpay/Global Payments, Florida Blue und Philip Morris International. Sie werden erläutern, wie sie Wissen im Kundenservice und in betrieblichen Abläufen für KI nutzbar machen.

"Jedes Unternehmen investiert mittlerweile in KI, und die größte Herausforderung ist nicht das Modell, sondern das vertrauenswürdige Wissen dahinter", so Ashu Roy, Chairman und CEO von eGain. "Solve26 bringt die Menschen zusammen, die genau daran arbeiten, damit sie von Organisationen, die dies bereits erfolgreich umsetzen, lernen können, worauf es bei KI-tauglichem Wissen wirklich ankommt."

Am ersten Tag wird zudem Amy Machado, Forschungsdirektorin bei IDC, eine Session über den Reifegrad des Wissensmanagements in Unternehmen halten. Der zugrunde liegenden Studie mit 520 Organisationen zufolge sind 95?% inzwischen dabei, "KI in ihren Wissensmanagementprozessen zu evaluieren, in Pilotprojekten zu testen oder aktiv einzusetzen". Der Nutzen fällt jedoch unterschiedlich aus: "Bei sämtlichen Kennzahlen zu den geschäftlichen Auswirkungen … berichten Vorreiter von etwa doppelt so großen Verbesserungen" wie Nachzügler.

Quelle: IDC-Whitepaper, gesponsert von eGain, "The Knowledge Foundation That Unlocks Enterprise AI Success", Dok.-Nr. US60926, Oktober 2026.

Zur vollständigen Agenda und zur Anmeldung gelangen Sie unter https://www.egain.com/egain-solve-26-chicago/.

Über eGain

eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für Wissensmanagement und die Automatisierung der Kundenerfahrung. Das Unternehmen wurde von Gartner im ersten Magic Quadrant für Customer Service Knowledge Management Systems als Leader eingestuft. Mit über 25 Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei, isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen. Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern, Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.eGain.com.

Gartner, Magic Quadrant for Customer Service Knowledge Management Systems, Pri Rathnayake, Jennifer MacIntosh, Patrick Quinlan, Drew Kraus, 16. Juli 2026.

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