Eine aktuelle Analyse von Allianz Commercial zeigt: Betriebsunterbrechungen werden immer teurer. Inzwischen liegt die durchschnittliche Schadensumme bei über 850.000 Euro. Feuer und Explosionen sind die Hauptursachen für Betriebsunterbrechungen, doch Cybergefahren erweitern das Risikospektrum. Unternehmen sind zunehmend dem Risiko steigender Betriebsunterbrechungsschäden ausgesetzt, bedingt durch Produktionskonzentration, anfällige Lieferketten, geopolitische Spannungen, Inflation und wachsende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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