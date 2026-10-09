Manchmal reicht ein einziger Tweet, ein Frequenzkauf und der Name Elon Musk, um die New Yorker Börse in helle Panik zu versetzen. Wer heute Morgen auf das Börsenterminal blickte, sah bei den Telekom-Giganten ein einziges rotes Blutbad: Die Aktie von T-Mobile US schmierte um über 7 Prozent ab, die Konkurrenten AT&T und Verizon wurden gleich mit in die Tiefe gerissen. Bitter! Meine Verizon-Position ist schon seit weit über einem Jahrzehnt im Depot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer