Förderung von Lean Manufacturing, operativer Exzellenz und der digitalen Transformation der Belegschaft in europäischen Industrieunternehmen

QAD Redzone, das Unternehmen hinter der Nummer eins unter den Fertigungsplattformen weltweit, hat eine strategische Partnerschaft mit PwC Belgien bekannt gegeben, die darauf abzielt, Lean Manufacturing, operative Exzellenz und die digitale Transformation der Belegschaft in Industrieunternehmen in Belgien und ganz Europa voranzutreiben.

Durch die Kombination von ChampionAI und der führenden Connected Workforce-Lösung von QAD Redzone mit der umfassenden Fertigungskompetenz und den Fähigkeiten im Bereich Operational Excellence von PwC ergibt sich aus dieser Zusammenarbeit ein ganzheitlicher Ansatz zur Modernisierung der Abläufe in der Fertigung, zur Steigerung der Produktivität und zur Unterstützung der Teams vor Ort.

Die Partnerschaft baut auf dem Center of Operational Excellence von PwC Belgien auf, in dem tiefgreifende Branchenkenntnisse und praxisorientierte operative Expertise zusammenfließen. Die Kombination der Connected Workforce Solution von QAD Redzone mit der Fähigkeit von PwC, Verbesserungen in der Fertigung mit den übergeordneten betrieblichen Prioritäten des Unternehmens in Einklang zu bringen, bietet Kunden ein starkes, durchgängiges Transformationskonzept. So können die in der Fertigung initiierten Verbesserungen durch umfassendere Fähigkeiten, Entscheidungen und Arbeitsweisen gestützt werden, die erforderlich sind, um nachhaltig Wert im gesamten Unternehmen zu schaffen.

Integrierte Go-to-Market-Strategie und regionale Reichweite

Im Rahmen eines einheitlichen Go-to-Market-Modells werden QAD Redzone und PwC Belgien gemeinsam Kunden betreuen und dabei die Einführung von Technologien mit wirkungsvollem Veränderungsmanagement und operativem Coaching verbinden.

Um diese kombinierte Expertise in messbare Ergebnisse umzusetzen, werden QAD Redzone und PwC Belgien ihre Kunden durch einen integrierten, gemeinsam umgesetzten Ansatz unterstützen. QAD Redzone bringt seine Connected Workforce Solution und seine bewährte Methodik zur Frontline-Transformation ein, während PwC fundiertes Branchenwissen, praktische operative Expertise und Kompetenzen im Change Management beisteuert. Durch die Kombination von Technologie, operativem Coaching und Implementierungsunterstützung hilft die Partnerschaft den Kunden, neue Arbeitsweisen zu etablieren, das Frontline-Engagement zu stärken und Verbesserungen langfristig zu sichern. Wo umfassendere operative Abhängigkeiten berücksichtigt werden müssen, kann durch das zusätzliche Fachwissen von PwC eine echte End-to-End-Transformation unterstützt werden.

Sofortige Dynamik

Die Partnerschaft erzielt in der gesamten Region bereits messbare Erfolge:

"Führungskräfte aus der Fertigungsindustrie in ganz Europa suchen nach praktischen, wirkungsvollen Wegen, um ihre Frontline-Teams zu stärken und widerstandsfähige, effiziente Betriebsabläufe aufzubauen. Dank der Partnerschaft mit PwC Belgien können wir modernste Technologien für vernetzte Belegschaften mit erstklassiger Fertigungskompetenz kombinieren und somit gewährleisten, dass unsere gemeinsamen Kunden schnelle und nachhaltige Ergebnisse erzielen", so Ahmad Salama, SVP General Manager EMEA APJ, QAD Redzone

"Operative Exzellenz im Fertigungsbereich setzt sowohl die richtigen digitalen Werkzeuge als auch eine entsprechende Unternehmenskultur voraus, die diese unterstützt. Durch unsere Partnerschaft mit QAD Redzone und unser PwC Center of Operational Excellence können wir Herstellern in ganz Belgien und dem weiteren Markt eine umfassende Transformation ihrer Fähigkeiten ermöglichen", so Tom Vermeir, Manufacturing Operations Transformation Partner, PwC Belgium

Über PwC Belgien

Wir bei PwC helfen unseren Kunden beim Aufbau von Vertrauen und bei der Neugestaltung ihrer Geschäftsmodelle, damit sie Komplexität in Wettbewerbsvorteile umwandeln können. Wir sind ein technologieorientiertes, mitarbeiterorientiertes Netzwerk mit über 364.000 Mitarbeitern in 136 Ländern und 137 Gebieten und wir helfen unseren Kunden in den Bereichen Wirtschaftsprüfung und Assurance, Steuer- und Rechtsberatung sowie Transaktionen und Beratung dabei, Dynamik aufzubauen, zu beschleunigen und aufrechtzuerhalten. Erfahren Sie mehr unter www.pwc.com.

PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen, von denen jede eine eigenständige juristische Person ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.pwc.com/structure.

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Über QAD Redzone

QAD Redzone definiert die Fertigung und die Lieferketten neu dank seiner intelligenten, anpassungsfähigen Plattform, die Menschen, Prozesse und Technologie zu einem einzigen "System of Action" verbindet. Mit seinen drei Kernsäulen Redzone (Befähigung der Mitarbeiter an vorderster Front), Adaptive Applications (das intelligente Rückgrat) und ChampionAI (agentenbasierte KI für die Fertigung) unterstützt QAD Redzone Fertigungsunternehmen dabei, mit Champion Pace zu arbeiten und bereits in nur 90 Tagen messbare Produktivitätssteigerungen, Widerstandsfähigkeit und Wachstum zu erzielen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.qad.com oder rufen Sie uns unter +1 805-566-6100 an. Sie finden uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

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Contacts:

PwC Belgien

Tom Vermeir

Partner für die Transformation in den Bereichen Fertigung und Betrieb

tom.vermeir@pwc.com

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