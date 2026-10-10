Bis zu 52% Kurspotenzial: Warum Analysten bei FACC, Palfinger und Frequentis noch Luft sehen

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Die drei Aktien haben auf den ersten Blick wenig gemeinsam. FACC produziert Leichtbauteile, Palfinger Krane und Hebelösungen, Frequentis Kommunikationssysteme für sicherheitskritische Infrastruktur. Aktuell verbindet die drei österreichischen Unternehmen jedoch etwas anderes: Mehrere Analysten sehen ausgehend von den Kursen Anfang Oktober noch erheblichen Spielraum.

Besonders groß fällt die Differenz bei Palfinger aus. Das jüngste Kursziel der Deutschen Bank liegt bei 41 Euro. Beim Schlusskurs von 27,05 Euro am 2. Oktober entspricht das rechnerisch rund 52% Potenzial. Bei FACC ergibt das höchste veröffentlichte Kursziel rund 47%, bei Frequentis etwa 35%. Doch hinter den Zahlen stehen drei völlig unterschiedliche Investmentthesen.

FACC: Zwischen 14,70 und 22 Euro liegen Welten

Die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) schloss am 2. Oktober bei 14,92 Euro. Vier Analysehäuser veröffentlichen derzeit regelmäßig Einschätzungen zum Unternehmen.

Montega ist mit einem Kursziel von 22 Euro am optimistischsten. Daraus errechnet sich ein mögliches Plus von rund 47%. Die Erste Group sieht 19,50 Euro und damit rund 31% Luft. ODDO BHF kommt mit 17,70 Euro auf knapp 19%. Kepler Cheuvreux liegt mit 14,70 Euro dagegen sogar leicht unter dem aktuellen Kurs und empfiehlt, die Aktie zu halten.

Gerade diese Spannweite ist interessant. Sie zeigt, dass Analysten die weitere Margenentwicklung unterschiedlich bewerten.

Operativ hat FACC zuletzt Argumente für die optimistischere Seite geliefert. Im ersten Halbjahr 2026 wuchs der Umsatz um 8,6% auf 526,3 Mio. Euro. Das EBIT erhöhte sich um 38% auf 25,3 Mio. Euro. Die Marge verbesserte sich von 3,8 auf 4,8%.

Damit rückt neben dem Umsatzwachstum immer stärker die Frage in den Vordergrund, wie weit FACC die Profitabilität in den kommenden Jahren steigern kann. Genau hier liegt ein wesentlicher Hebel für die Bewertung.

Palfinger: 52% Potenzial trotz einer 135-Mio.-Euro-Belastung

Bei der Palfinger AG (ISIN: AT0000758305) ist die Ausgangslage komplizierter. Ende September kündigte das Unternehmen eine Wertberichtigung auf sein Russland-Geschäft von rund 135 Mio. Euro an. Die betroffenen Einheiten sollen perspektivisch entkonsolidiert werden. Die Aktie reagierte deutlich und beendete den 2. Oktober bei 27,05 Euro.

Deutsche Bank Research senkte daraufhin das Kursziel von 47 auf 41 Euro, bestätigte aber die Kaufempfehlung. Selbst das reduzierte Ziel entspricht noch rund 52% rechnerischem Potenzial. Berenberg hatte zuletzt 40 Euro angesetzt, was auf Basis des aktuellen Kurses knapp 48% bedeuten würde.

Entscheidend ist allerdings die Trennung zwischen operativem Geschäft und Sonderbelastung. Palfinger erwartet für die ersten neun Monate 2026 ein EBIT von rund 120 Mio. Euro nach 130,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die 135-Mio.-Euro-Abschreibung soll nach den geltenden Rechnungslegungsregeln dagegen außerhalb des EBIT als Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen erscheinen.

Analysten müssen deshalb einschätzen, wie das verbleibende Geschäft nach dem Russland-Schnitt aussieht - und nicht nur auf den drastischen Effekt im Jahresüberschuss schauen.

Frequentis: Vier Kursziele liegen über dem Börsenkurs

Bei Frequentis AG (ISIN: ATFREQUENT09) ist das Bild deutlich einheitlicher. Die Aktie schloss am 2. Oktober bei 67,20 Euro. Alle vier auf der Investor-Relations-Seite aufgeführten Kursziele liegen darüber.

BankM kommt auf 76,35 Euro, ODDO BHF auf 81 Euro, die Erste Group auf 85 Euro und Berenberg auf 91 Euro. Das höchste Ziel entspricht rund 35% Potenzial. Selbst das niedrigste liegt noch etwa 14% über dem aktuellen Kurs.

Die operative Entwicklung liefert dafür eine nachvollziehbare Grundlage. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Umsatz um 44,8% auf 342,9 Mio. Euro. Das EBIT drehte von minus 4,3 Mio. Euro im Vorjahr auf plus 15,6 Mio. Euro. Der Auftragsstand lag bei 835 Mio. Euro.

Frequentis weist allerdings darauf hin, dass mehrere Projektmeilensteine früher als ursprünglich geplant erreicht wurden. Ein Teil der starken Halbjahresentwicklung ist deshalb eine zeitliche Verschiebung und sollte nicht einfach linear hochgerechnet werden.

52% sind keine Renditegarantie

Palfinger besitzt derzeit das größte rechnerische Potenzial aus den hier betrachteten aktuellen Kurszielen. FACC folgt mit bis zu rund 47%, Frequentis mit bis zu 35%.

Die Zahlen sind trotzdem keine Prognose dessen, was die Aktien tatsächlich erreichen werden. Ein Kursziel ist das Ergebnis eines Bewertungsmodells und verändert sich mit Gewinnen, Risiken, Zinsen und neuen Unternehmensinformationen.

Gerade die drei österreichischen Beispiele zeigen das gut. Bei FACC dreht sich die Diskussion stark um Margen und Wachstum. Palfinger verarbeitet gerade eine strukturelle Veränderung samt hoher Abschreibung. Frequentis wächst dynamisch, muss aber zeigen, wie nachhaltig der starke Ergebnisanstieg ist.

Spannend sind die Kursziele deshalb weniger als Versprechen - sondern als Hinweis darauf, bei welchen österreichischen Aktien Analysten aktuell den größten Abstand zwischen Börsenkurs und eigener Unternehmensbewertung sehen.

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Quellen



FACC - Analystenschätzungen

https://www.facc.com/de/investoren/aktie/

Wiener Börse - FACC-Kurs

https://www.wienerborse.at/aktien-prime-market/facc-ag-AT00000FACC2/historische-daten/

FACC - Halbjahr 2026

https://www.facc.com/de/news/facc-setzt-wachstumskurs-fort-umsatz-und-ergebnis-legen-deutlich-zu-eur-120-millionen-investitionen-fuer-weiteres-wachstum/

Palfinger - Wertberichtigung Russland

https://www.palfinger.com/worldwide/de/insights-news-and-events/news/2026/palfinger-ag-wertberichtigung-des-russland-geschaefts-und-vorbe.html

Frequentis - Analystenschätzungen

https://www.frequentis.com/de/IR

Frequentis - Halbjahr 2026

https://www.frequentis.com/de/pr/frequentis-starkes-wachstum-bei-umsatz-auftragseingang-und-ergebnis-im-1-halbjahr-2026

Wiener Börse - Palfinger und Frequentis

https://www.wienerborse.at/aktien-prime-market/

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Enthaltene Werte: AT0000758305,AT00000FACC2,ATFREQUENT09