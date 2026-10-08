36 Mio. Euro, dreifache Fläche, über 500 Beschäftigte: Wie FACC Kroatien zum Interior-Hub ausbaut

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Vor knapp fünf Jahren begann FACC in Jakovlje nahe Zagreb mit einem neuen Werk und zunächst rund 160 geplanten Beschäftigten. Heute arbeiten dort mehr als 500 Menschen. Die Produktionsfläche wurde inzwischen verdreifacht, insgesamt 36 Mio. Euro wurden in den Standort investiert. Seit der jüngsten Erweiterung ist Jakovlje der größte Produktionsstandort der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) außerhalb Österreichs.

Die Entwicklung ist bemerkenswert, weil sie gleichzeitig zeigt, wie FACC seine Cabin-Interiors-Produktion verändert. Kroatien soll nicht einfach zusätzliche Fläche bereitstellen. Das Werk wird zum Center of Excellence für die weltweite Fertigung hochwertiger Kabinenkomponenten ausgebaut.

2021 begann FACC mit 12,5 Mio. Euro

Der Aufbau startete Ende 2021. Nach lediglich zehn Monaten Bauzeit nahm FACC die Produktion schrittweise auf. Die erste Ausbaustufe kostete 12,5 Mio. Euro und war damals das größte Greenfield-Investment des Unternehmens außerhalb Österreichs.

Produziert wurden von Beginn an Leichtbauteile für Kabinen von Passagier- und Businessflugzeugen. Der Standort war dabei von Anfang an auf Wachstum ausgelegt: Das Grundstück umfasste 128.000 Quadratmeter und ließ weitere Ausbaustufen zu.

Im September 2026 folgte nun der bislang deutlichste Wachstumsschritt. FACC eröffnete die Erweiterung, verdreifachte die Fertigungsfläche und erhöhte die bisherige Investitionssumme am Standort auf 36 Mio. Euro. Die Mitarbeiterzahl wuchs von den ursprünglich angekündigten 160 auf inzwischen mehr als 500.

Eine automatisierte Lackieranlage ist erst der Anfang

Interessant wird Jakovlje vor allem beim Blick auf die Produktionsprozesse. Das Werk verfügt mittlerweile über eine vollautomatisierte Lackieranlage. Im nächsten Schritt beginnt FACC dort mit der Pressenfertigung von Composite-Bauteilen.

Damit verschiebt sich die Rolle des Standorts. Einfache Arbeitsteilung nach dem Muster "Entwicklung in Österreich, arbeitsintensive Fertigung im Ausland" beschreibt das Modell immer weniger treffend. FACC überträgt zusätzliche Technologien und Produktionsschritte nach Kroatien.

Die Teams in Österreich und Kroatien arbeiten beim Aufbau der neuen Kapazitäten nach Unternehmensangaben eng zusammen. Know-how wird damit nicht lediglich verlagert, sondern zwischen den Standorten übertragen.

Hinter dem Ausbau steht FACC größter Geschäftsbereich

Das erklärt auch, weshalb FACC gerade bei Cabin Interiors zusätzliche Kapazitäten schafft. Die Sparte erzielte 2025 einen Umsatz von 459,1 Mio. Euro und stand damit für 46,6% des gesamten Konzernumsatzes. Kein anderer FACC-Geschäftsbereich war größer.

Zum Produktportfolio gehören Gepäckfächer, Decken- und Seitenverkleidungen, Eingangsbereiche, Trennelemente, Cockpitverkleidungen und weitere Kabinenkomponenten. Anders als bei vielen außenliegenden Strukturbauteilen spielen hier nicht nur Gewicht und mechanische Eigenschaften eine Rolle. Oberflächenqualität, Design, Beleuchtung und die Integration weiterer Funktionen gehören ebenfalls zum Produkt. Genau dafür entwickelt FACC Jakovlje nun zu einem spezialisierten Fertigungszentrum.

Kroatien hat bereits beim Ergebnis geholfen

Der Ausbau beginnt zudem nicht bei einem defizitären Experiment. FACC verweist ausdrücklich darauf, dass der kroatische Standort 2025 durch Skaleneffekte wesentlich zur Ergebnisverbesserung bei Cabin Interiors beigetragen habe.

Die Segmentzahlen zeigen die Größenordnung der Veränderung. Cabin Interiors hatte 2024 noch ein EBIT von minus 6,2 Mio. Euro ausgewiesen. 2025 standen positive 13,3 Mio. Euro zu Buche. Die Marge verbesserte sich von minus 1,6 auf plus 2,9%. FACC führt die Verbesserung nicht ausschließlich auf Kroatien zurück; auch das konzernweite CORE-Programm und weitere Produktionsverlagerungen spielten eine Rolle.

Gerade diese Abgrenzung ist wichtig. Das Werk allein erklärt den Turnaround nicht. FACC nennt seine Skaleneffekte aber ausdrücklich als einen wesentlichen Beitrag.

Aus dem Auslandswerk wird ein Kompetenzzentrum

2022 war Jakovlje vor allem ein neuer Produktionsstandort. 2026 besitzt das Werk eine dreimal so große Fertigungsfläche, mehr als 500 Beschäftigte, eine automatisierte Lackieranlage und zusätzliche Composite-Technologien.

FACC gibt dem Standort inzwischen deshalb eine deutlich größere Rolle: Jakovlje soll als Center of Excellence für High-End Cabin Interiors im weltweiten Fertigungsnetz dienen.

Das ist der eigentliche Aha-Effekt hinter den 36 Mio. Euro. FACC baut nicht nur mehr Fläche auf. Das Unternehmen verschiebt Schritt für Schritt Produktwissen und Fertigungstechnologie in ein Werk, das erst vor wenigen Jahren auf der grünen Wiese entstanden ist.

Aus einer zusätzlichen Produktionsstätte wird damit ein Kernstandort für den inzwischen größten Geschäftsbereich des Konzerns.

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Quellen



FACC - Werkserweiterung Kroatien, September 2026

https://press.facc.com/news-facc-staerkt-internationales-fertigungsnetzwerk-mit-werksausbau-in-kroatien?id=248684&l=deutsch&menueid=14307

FACC - Produktionsstart Jakovlje

https://www.facc.com/de/news/produktionsstart-fuer-facc-werk-in-kroatien/

FACC - Geschäftsbericht 2025

https://www.facc.com/de/investoren/finanzberichte-facc-investoren/

FACC - Cabin Interiors

https://www.facc.com/de/was-wir-tun/cabin-interiors/

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