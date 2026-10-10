480 kW und 6.000 HPC-Ladepunkte: EnBW und IONITY erhöhen das Tempo - EVN investiert 100 Millionen Euro

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Beim Schnellladen beginnt die nächste Leistungsstufe. EnBW (ISIN: DE0005220008) rollt neue 480-kW-Schnelllader in seinem bundesweiten Netz aus, IONITY hat die Marke von 6.000 HPC-Ladepunkten in Europa überschritten und setzt bereits Systeme mit bis zu 600 kW ein. Auch die EVN AG (ISIN: AT0000741053) baut weiter aus: Der österreichische Versorger betreibt rund 3.800 öffentlich zugängliche Ladepunkte und will bis 2030 100 Mio. Euro in moderne E-Ladeinfrastruktur investieren. Der Wettbewerb verlagert sich damit zunehmend auf Standorte, Leistung und Verfügbarkeit. EnBW hat im September eine neue Generation von Schnellladestationen in sein bundesweites Netz aufgenommen. Die XCharge-C7-Systeme erreichen bis zu 480 kW Ladeleistung. Am Referenzstandort in Karlsruhe demonstriert der Konzern damit, wohin sich der Markt bewegt: kürzere Ladezeiten und höhere Leistung für kommende Fahrzeuggenerationen. IONITY geht noch einen Schritt weiter. Das europäische Ladenetz hat im Februar die Marke von 6.000 HPC-Ladepunkten mit mehr als 150 kW überschritten und setzt bereits Ladesysteme ein, die kompatiblen Fahrzeugen bis zu 600 kW bereitstellen können.

Leistung allein entscheidet nicht

Für Betreiber wird die maximale Kilowattzahl jedoch nur ein Teil des Geschäftsmodells. Ein Schnellladepark benötigt einen ausreichend leistungsfähigen Netzanschluss, passende Flächen, hohe Verfügbarkeit und idealerweise Standorte, an denen Fahrer ohnehin halten. Das zeigt auch die Expansionsstrategie der EnBW. Der Konzern hat allein zum Jahresende 2025 zehn neue Ladeparks mit insgesamt 148 Schnellladepunkten in sechs deutschen Bundesländern in Betrieb genommen. Im Mai 2026 folgte ein weiterer Meilenstein: der 500. Schnellladestandort an Filialen der Rewe Group. Bis 2030 sollen es dort 1.000 Standorte werden. Die Verbindung von Laden und Einzelhandel ist strategisch interessant. Statt ausschließlich neue Ziele für Autofahrer zu schaffen, wird Ladeinfrastruktur an Orte gebracht, die ohnehin regelmäßig besucht werden. Genau dadurch wird Standortqualität zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor.

EVN setzt ebenfalls auf Alltag und Schnellladen

Auch die EVN AG verfolgt diesen Ansatz. Anfang 2026 meldete das Unternehmen rund 3.800 öffentlich zugängliche Ladepunkte. Allein im vorangegangenen Jahr kamen rund 700 Ladepunkte hinzu, etwa die Hälfte davon im Schnellladebereich. Bis 2030 will EVN rund 100 Mio. Euro in den weiteren Ausbau moderner Ladeinfrastruktur investieren. Die Ladepunkte befinden sich unter anderem bei Einkaufszentren, Freizeitzentren, Gemeinden, Ausflugszielen und entlang wichtiger Verkehrswege. Besonders relevant ist dabei die Strategie, in Kooperation mit führenden Handelsunternehmen wie Hofer, Spar oder der Einrichtungshauskette XXXLutz Lademöglichkeiten auf deren Parkplätzen zu errichten.

Wie das konkret aussieht, zeigt das Shopping-Center HUMA ELEVEN in Wien. Dort hat die EVN im heurigen März 22 neue Ladepunkte eröffnet. Zehn davon sind Schnellladepunkte mit bis zu 240 kW, ergänzt um zwölf AC-Ladepunkte für längere Aufenthalte. Damit wird die Ladeleistung an die typische Verweildauer am Standort angepasst.

Der Wettbewerb geht in die Fläche

Die unterschiedlichen Ausbaupfade von EnBW, IONITY und der EVN zeigen, dass sich der Markt nicht auf ein einziges Modell reduziert. IONITY konzentriert sich auf ein europaweites HPC-Netz entlang wichtiger Verkehrsachsen und zunehmend auch in Städten. EnBW verbindet Fernverkehrsstandorte mit einem dichten Ausbau im Einzelhandel.

Inzwischen geht die EVN noch einen Schritt weiter. Anfang September kündigte das Unternehmen die Übernahme der BayWa Mobility Charging GmbH an und steigt damit in den deutschen Schnelllademarkt ein. Das Portfolio umfasst derzeit 30 Standorte mit 170 öffentlichen HPC-Ladepunkten mit bis zu 400 kW. Bis 2027 soll es auf 54 Standorte und 306 HPC-Ladepunkte wachsen.

Dabei steigen gleichzeitig die technischen Anforderungen. Je höher die Ladeleistung und je größer ein Standort, desto wichtiger werden Netzanschluss, Lastmanagement und verfügbare Anschlusskapazität. Ein Ladepark mit vielen HPC-Punkten ist damit nicht nur ein Mobilitätsprojekt, sondern auch ein Energieinfrastrukturprojekt.

Das erklärt, warum die größten Betreiber nicht nur möglichst viele Ladepunkte zählen. Entscheidend wird, ob diese zuverlässig verfügbar sind und an Orten stehen, an denen tatsächlich Nachfrage entsteht. EnBW überwacht sein Schnellladenetz seit 2026 über eine zentrale Leitstelle in Karlsruhe und plant nach eigenen Angaben bis 2030 den Ausbau auf 20.000 Schnellladepunkte.

100 Millionen Euro für die nächste Ausbaustufe

Die EVN startet zwar von einer deutlich kleineren Ladeinfrastruktur als EnBW oder IONITY, weitet ihr Geschäft inzwischen aber über Österreich hinaus aus. Dennoch folgt die Investitionslogik demselben Grundprinzip: Mit steigender Zahl von Elektrofahrzeugen wächst der Bedarf an gut erreichbaren, leistungsfähigen und verlässlich betriebenen Ladepunkten. Die geplanten 100 Mio. Euro bis 2030 zeigen, dass Ladeinfrastruktur inzwischen ein eigenständiges Investitionsfeld geworden ist. Gleichzeitig kann die EVN ihre Erfahrung als Energie- und Netzunternehmen einbringen - ohne dass daraus automatisch identische Geschäftsmodelle wie bei EnBW oder IONITY entstehen.

Für die EVN AG (ISIN: AT0000741053) dürfte deshalb vor allem die Kombination aus regionaler Abdeckung, passenden Standorten und zunehmendem Schnellladeanteil entscheidend sein. Denn im nächsten Abschnitt des Ladeinfrastrukturausbaus zählt nicht mehr nur, wie viele Säulen errichtet werden - sondern wo sie stehen, welche Leistung sie liefern und wie zuverlässig sie verfügbar sind.

Lassen Sie sich in den Verteiler für EVN oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler EVN" und/oder "Nebenwerte".

Quellen:



EnBW - 480-kW-Schnellladestationen im bundesweiten Ladenetz

https://www.enbw.com/presse/enbw-480-kw-schnellladestationen-ladenetz.html

EnBW - Referenzladepark Karlsruhe

https://www.enbw.com/presse/enbw-schnellladepark-karlsruhe-referenz-ladepark.html

EnBW - Zehn neue Ladeparks mit 148 Schnellladepunkten

https://www.enbw.com/presse/enbw-schnellladeparks-deutschland-hypernetz-ausbau.html

EnBW - 500. Schnellladestandort bei Rewe Group

https://www.enbw.com/presse/enbw-500-schnellladestandort-rewe-group-elektroautos-laden.html

IONITY - 6.000 HPC-Ladepunkte und Integration von Megawatt-Ladesystemen

https://www.ionity.eu/de/ionity/pressemitteilungen/ionity-startet-integration-von-megawatt-ladesystemen-und-wachst-damit-auf-6-000-ladepunkte-europaweit

EVN - Erneuter Boost bei Ladeinfrastruktur-Ausbau

https://www.evn.at/home/presse/erneuter-boost-bei-ladeinfrastruktur-ausbau

EVN - EVN erweitert Ladeinfrastruktur im Shopping-Center HUMA ELEVEN

https://www.evn.at/home/presse/evn-erweitert-ladeinfrastruktur-im-shopping-center-huma-eleven

EVN - EVN expandiert mit Erwerb von BayWa Mobility Charging nach Deutschland

https://www.evn.at/home/presse/evn-expandiert-mit-erwerb-von-baywa-mobility-charging

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