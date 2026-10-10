3 Transportvehikel für die Präzisionsmedizin: Warum Moderna, uniQure und NurExone auf Lipide, Viren und Exosomen setzen

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Moderne Wirkstoffe müssen nicht nur die richtige biologische Botschaft enthalten. Sie benötigen auch ein Transportvehikel, das diese Botschaft schützt, an den vorgesehenen Ort bringt und dort in verwertbarer Form freisetzt. Genau deshalb wird die Arzneimittelentwicklung zunehmend zu einer Frage der Zustellung. Moderna, uniQure und NurExone stehen exemplarisch für drei technologische Wege: synthetische Lipidnanopartikel, virale Vektoren und natürlich gebildete Exosomen.

Lipidnanopartikel: programmierbar und skalierbar

Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079) wurde mit mRNA-Impfstoffen bekannt, betrachtet die Zustellung aber als eigene technologische Säule. Lipidnanopartikel umschließen die empfindliche genetische Nutzlast, schützen sie vor einem schnellen Abbau und ermöglichen die Aufnahme in Zellen. Die Zusammensetzung der Lipide kann an den Einsatzzweck angepasst werden; zugleich lassen sich die Partikel mit etablierten industriellen Verfahren herstellen.

Moderna arbeitet inzwischen auch an gezielteren Varianten. Beim Programm mRNA-6007 sollen Targeted Lipid Nanoparticles bestimmte Immunzellen erreichen und dort vorübergehend einen chimären Antigenrezeptor erzeugen. Der Ansatz verdeutlicht einen zentralen Vorteil: Die biologische Wirkung der mRNA ist zeitlich begrenzt und kann über eine neu formulierte Nutzlast verändert werden. Die Herausforderung bleibt, außerhalb gut erreichbarer Organe ausreichend selektiv zuzustellen und unerwünschte Reaktionen auf Träger oder Nutzlast zu kontrollieren.

AAV: auf eine dauerhafte Wirkung ausgelegt

uniQure N.V. (ISIN: NL0010696654) nutzt für seinen Huntington-Kandidaten AMT-130 einen adenoassoziierten Virusvektor vom Typ AAV5. Der Vektor trägt eine genetische Kassette, die in den Zielzellen langfristig eine künstliche microRNA bilden soll. Diese soll die Produktion des krankheitsrelevanten Huntingtin-Proteins senken. Das Präparat wird in einem einmaligen stereotaktischen Eingriff direkt in bestimmte Bereiche des Gehirns eingebracht.

Ein viraler Vektor kann damit eine potenziell lang anhaltende Wirkung aus einer einzigen Behandlung ermöglichen. Genau diese Dauerhaftigkeit erhöht jedoch auch die Anforderungen: Dosierung, Zielgenauigkeit und Langzeitsicherheit müssen besonders sorgfältig geprüft werden, weil sich eine einmal eingebrachte genetische Information nicht wie eine täglich eingenommene Tablette einfach absetzen lässt. Der operative Eingriff macht den Ansatz zudem zu einer hoch spezialisierten Therapie.

Exosomen: biologische Träger, nachträglich beladen

NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) setzt mit seiner ExoTherapy-Plattform auf Exosomen. Diese kleinen, von Zellen gebildeten Vesikel übernehmen im Körper bereits natürliche Transport- und Kommunikationsaufgaben. NurExone produziert zunächst naive, also noch unbeladene Exosomen und fügt anschließend mit einer proprietären Technologie eine definierte therapeutische Nutzlast hinzu. Nach Unternehmensangaben ist dafür keine genetische Veränderung der Exosomen oder ihrer Ursprungszellen erforderlich.

Der führende Kandidat ExoPTEN kombiniert diesen Träger mit einer gegen PTEN gerichteten Nutzlast und wird für akute Rückenmarks- und Sehnervverletzungen entwickelt. Der relevante Vergleich ist dabei nicht, NurExone als klassisches RNA-Unternehmen einzuordnen. Im Zentrum steht vielmehr das Vehikel: ein biologisch erzeugter, zellfreier Träger, der nach der Produktion beladen und grundsätzlich für unterschiedliche Fracht konfiguriert werden kann. Eine Nutzlast auf ein Exosom zu laden und dabei dessen Integrität und Eigenschaften zu erhalten, ist anspruchsvoll. NurExone hat mit seiner proprietären Ladetechnologie eine gute Beladungseffizienz gezeigt.

Warum der akute Einsatz einen Unterschied macht

ExoPTEN soll keine dauerhafte genetische Veränderung erzeugen. Das Ziel ist eine zeitlich begrenzte Intervention während der frühen Reparaturphase nach einer Rückenmarksverletzung. Für die geplante klinische Entwicklung hat NurExone die intrathekale Verabreichung gewählt, einen etablierten Zugang zur Flüssigkeit um Rückenmark und Gehirn. Das Unternehmen will so Nutzlast und Träger in einem kontrollierten klinischen Umfeld an den Wirkort bringen.

Darin liegt eine mögliche Differenzierung zu langfristig exprimierenden Gentherapien: Eine vorübergehende biologische Intervention könnte besser zu einem akuten Behandlungsfenster passen. Gegenüber synthetischen Lipidpartikeln verweist NurExone auf die natürlichen Eigenschaften von Exosomen und ihre Wechselwirkung mit Zellen. Ob daraus beim Menschen ein klinischer Vorteil entsteht, ist allerdings offen. ExoPTEN befindet sich weiterhin in der präklinischen Entwicklung.

Der Träger wird zum Produkt

Alle drei Systeme zeigen, dass die Hülle nicht bloß Verpackung ist. Bei Lipidnanopartikeln bestimmen Zusammensetzung und Oberflächenmerkmale die Verteilung. Bei AAV spielen Serotyp, Immunreaktionen und Dauer der Expression eine zentrale Rolle. Bei Exosomen müssen Herkunft, Reinheit, Nutzlast, biologische Aktivität und Chargenkonsistenz kontrolliert werden.

Gerade für NurExone liegt hier die nächste Bewährungsprobe. Die Plattform muss zeigen, dass sich ein komplexer biologischer Träger reproduzierbar herstellen und beladen lässt. Moderna und uniQure beweisen nicht, dass Exosomen überlegen sind; ihre Programme machen aber sichtbar, warum Transporttechnologie zu einem eigenständigen Werttreiber der Präzisionsmedizin geworden ist. Wenn NurExone seine präklinischen Ergebnisse in ein belastbares Herstellungs- und klinisches Konzept übersetzen kann, könnte die kontrollierte Beladung natürlicher Vesikel eine eigenständige Position zwischen kurzfristiger synthetischer Zustellung und langfristiger viraler Genübertragung besetzen.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quellen:

https://www.modernatx.com/science-day

https://www.modernatx.com/en-US/media-center/all-media/blogs/innovative-delivery-approaches

https://www.uniqure.com/programs-pipeline/huntingtons-disease

https://www.uniqure.com/investors-media

https://nurexone.com/exotherapy/

https://www.drugdeliveryleader.com/doc/from-exosomes-to-nanodrugs-advancing-therapeutic-delivery-for-cns-repair-0001



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