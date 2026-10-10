118 Lkw für Nordamerika: Wie Janus Electric aus Aufträgen ein größeres Geschäft machen will

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Die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs entscheidet sich nicht allein an neuen Fahrzeugmodellen. Für Speditionen zählt, wie sich emissionsärmere Transporte finanzieren und in bestehende Abläufe integrieren lassen. Hohe Anschaffungskosten, Ladezeiten und der Aufbau zusätzlicher Infrastruktur machen den Umstieg zu einer betrieblichen Investitionsentscheidung. Ein unterschriebener Auftrag ist deshalb ein wichtiger Anfang. Der wirtschaftliche Beweis folgt, wenn Fahrzeuge ausgeliefert werden und zuverlässig arbeiten.

Genau diese nächste Phase rückt bei Janus Electric Holdings (ISIN: AU0000395626) in den Mittelpunkt. In seiner Präsentation vom 27. August bezifferte das australische Unternehmen den nordamerikanischen Auftragsbestand auf 118 vereinbarte Lkw-Umrüstungen. Die ersten Auslieferungen nach Nordamerika erwartete Janus damals für das vierte Quartal 2026.

Der bestehende Fuhrpark als Ausgangspunkt

Janus setzt auf die Elektrifizierung vorhandener Diesel-Lkw. Statt das gesamte Fahrzeug zu ersetzen, wird der Antrieb umgerüstet. Hinzu kommt ein System mit austauschbaren Batterien, das längere Ladepausen des Fahrzeugs vermeiden soll.

Der Ansatz adressiert zwei zentrale Fragen des Marktes: Wie lässt sich bereits investiertes Kapital im Fuhrpark weiter nutzen? Und wie kann ein elektrischer Lkw möglichst viel Zeit im Transportbetrieb verbringen?

Für Flottenbetreiber ist dabei die Gesamtrechnung entscheidend. Neben der Umrüstung zählen Batterieversorgung, Stromkosten, Wartung, Nutzlast und verfügbare Einsatzzeit. Das Modell bietet einen zusätzlichen Weg zur Elektrifizierung. Ob es im jeweiligen Betrieb überzeugt, hängt von Streckenprofil, Infrastruktur und tatsächlichen Betriebskosten ab.

118 Umrüstungen mit rund 61,5 Millionen australischen Dollar Auftragswert

Nach der August-Präsentation setzte sich der nordamerikanische Bestand aus 112 bereits zuvor vereinbarten Umrüstungen und sechs zusätzlichen Fahrzeugen zusammen. Janus gab dafür einen indikativen Bruttoauftragswert von rund 61,5 Millionen australischen Dollar an.

Diese Größenordnung zeigt das kommerzielle Potenzial des Markteintritts. Sie ist jedoch weder bereits verbuchter Umsatz noch eine Aussage darüber, wann sämtliche Fahrzeuge ausgeliefert werden.

Für die USA berichtete Janus über 87 Umrüstungen sowie sechs weitere Fahrzeuge, verteilt auf fünf Flottenkunden. In Kanada sah die Planung zunächst fünf Fahrzeuge bis November 2026 und anschließend weitere 20 im Geschäftsjahr 2027 vor. Damit entsteht ein gestaffelter Einstieg, dessen Umsetzung für die weitere Geschäftsentwicklung wesentlich ist.

Lokale Partner sollen die Umsetzung ermöglichen

Ein internationaler Auftragsbestand verlangt mehr als die Lieferung einzelner Komponenten. Fahrzeuge müssen umgebaut, technisch betreut und dauerhaft mit Energie versorgt werden. Gerade bei gewerblichen Flotten ist eine verlässliche Betreuung vor Ort Teil des Produktversprechens.

Janus verfolgt dafür ein durch lokale Partner getragenes Umrüstungsmodell. In seiner Präsentation verwies das Unternehmen unter anderem auf EVC in Kalifornien. Der Aufbau solcher Kapazitäten soll die Umsetzung außerhalb Australiens ermöglichen.

Ein weiterer Baustein ist die direkte Ladefähigkeit der Fahrzeuge. Nach Unternehmensangaben können umgerüstete Lkw inzwischen auch per Ladekabel geladen werden. Dadurch können erste Einsätze beginnen, bevor eine Batteriewechselstation am betreffenden Standort installiert ist. Für den schrittweisen Markteintritt schafft das zusätzliche Flexibilität.

Australische Betriebserfahrung als Grundlage

Janus beginnt die Expansion mit Erfahrungen aus dem Heimatmarkt. Zum 30. Juni 2026 meldete das Unternehmen 28 umgerüstete Lkw im Einsatz, mehr als 750.000 elektrisch gefahrene Kilometer und über 4.000 Batteriewechsel. Das australische Netz umfasste nach Unternehmensangaben elf Charge-&-Change-Standorte.

Ein Batteriewechsel dauert laut Janus etwa vier Minuten. Die entnommenen Batterien können anschließend unabhängig vom Fahrzeug geladen werden, beispielsweise zu günstigeren Stromzeiten.

Diese Zahlen liefern eine betriebliche Grundlage für das Geschäftsmodell. Die Übertragung auf Nordamerika verlangt dennoch passende Standortkonzepte, lokale Betreuung und ausreichende Finanzierung. Zusätzliche Batterien und Wechselinfrastruktur bleiben notwendige Investitionen.

Förderung und Finanzierung bestimmen das Tempo

Für die US-Aufträge verwies Janus auf Bedingungen im Zusammenhang mit kalifornischen Fördermitteln, Finanzierung und zeitlicher Umsetzung. Der Auftragsbestand lässt sich deshalb nicht ohne Weiteres in einen festen Umsatzkalender übersetzen.

Auch auf Unternehmensebene ist der Ausbau anspruchsvoll. Für das Geschäftsjahr 2026 berichtete Janus über rund 2,2 Millionen australische Dollar Handelsumsatz und einen operativen Mittelabfluss von knapp sieben Millionen australischen Dollar. Nach dem Bilanzstichtag wurden 7,68 Millionen australische Dollar eingeworben.

Die nächste Wachstumsphase muss somit gleichzeitig operative Fortschritte und einen tragfähigen Kapitaleinsatz zeigen.

Fazit

Die Elektrifizierung bestehender Lkw-Flotten eröffnet einen Markt, der über den Verkauf neuer Elektrofahrzeuge hinausgeht. Betreiber brauchen Lösungen, die Investitionskosten, Energieversorgung und tägliche Fahrzeugverfügbarkeit zusammenbringen. Janus adressiert diese Schnittstelle mit Umrüstung und austauschbaren Batterien.

Die 118 vereinbarten nordamerikanischen Umrüstungen geben dieser Strategie eine konkrete kommerzielle Grundlage. Australische Betriebserfahrungen und die Möglichkeit des direkten Ladens unterstützen den geplanten Markteintritt. Der entscheidende nächste Nachweis ist jedoch die Umsetzung: Aus vereinbarten Fahrzeugen müssen ausgelieferte, zuverlässig eingesetzte Lkw und daraus verbuchte Umsätze werden.

Anleger sollten deshalb besonders auf bestätigte Auslieferungen, den Ausbau lokaler Umrüstungskapazitäten und die Erfüllung der Finanzierungs- und Förderbedingungen achten. Ebenso wichtig ist, wie viel Kapital Janus für die Expansion benötigt und ob erste Kunden weitere Fahrzeuge bestellen. Der nordamerikanische Auftragsbestand macht die Wachstumschance greifbar. Ihren wirtschaftlichen Wert wird Janus im laufenden Flottenbetrieb beweisen müssen.

Quellen

Europe's e-truck destinations meet a power grid that is not yet ready | wallstreetONLINE - 03.09.2026

https://januselectric.com/

https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Electric-Trucks-Have-Moved-From-Impossible-to-Inevitable.html

https://www.latimes.com/business/story/2026-04-01/electric-truck-market-is-tanking-but-this-billionaire-investor-is-expanding-in-california

https://www.linkedin.com/pulse/what-chinese-electric-truck-makers-brought-hannover-43000-van-andel-9vqyf/

https://www.freightwaves.com/news/daimler-truck-scale-electric-trucks-europe

https://euperspectives.eu/2026/09/europes-electric-truck-boom-runs-into-a-charging-problem/

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Janus Electric

Land: Australien

ISIN: AU0000395626

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