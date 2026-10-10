Singapur - Max Verstappen hat das Sprint-Rennen beim Großen Preis von Singapur nach Regen-Verspätung gewonnen. Der Red-Bull-Pilot setzte sich am Samstag in einem turbulenten Sprint-Rennen vor den beiden Ferrari-Piloten Lewis Hamilton und Charles Leclerc durch.



Der Niederländer profitierte von einem Unfall der McLaren-Piloten, der Lando Norris auf den achten Platz zurückwarf und Oscar Piastri aus dem Rennen nahm. Mercedes-Pilot Kimi Antonelli eroberte dadurch den vierten Platz und baute seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft auf 89 Punkte aus.



Das Rennen begann unter schwierigen Bedingungen, da ein heftiger Regenschauer den Start verzögerte. Nach zwei Einführungsrunden hinter dem Safety-Car wurde das Rennen schließlich freigegeben, und Mercedes-Pilot George Russell übernahm zunächst die Führung. Doch in der zweiten Runde verlor Russell die Kontrolle über sein Fahrzeug und crashte, was Verstappen kampflos die Spitze überließ.



Das Safety-Car musste erneut ausrücken, um die Strecke zu sichern. Im weiteren Verlauf des Rennens kam es zu mehreren Ausfällen. Cadillac-Pilot Sergio Perez, Aston-Martin-Fahrer Lance Stroll und Red-Bull-Fahrer Isack Hadjar mussten ihre Fahrzeuge abstellen, während Williams-Fahrer Alexander Albon und Audi-Pilot Gabriel Bortoleto nach Kollisionen ebenfalls ausschieden. Die wechselnden Wetterbedingungen sorgten für zusätzliche Herausforderungen, da die Strecke teilweise abtrocknete, aber noch nicht trocken genug für Slicks war.



Hamilton sicherte sich die schnellste Rennrunde mit einer Zeit von 1:45.626, konnte jedoch den Rückstand auf Verstappen nicht mehr aufholen. Nico Hülkenberg und Lando Norris sammelten die letzten Punkte, während die McLaren-Piloten nach ihrem Unfall enttäuscht zurückblieben.





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