Washington setzt auf Wolfram. Allegiance startet in Nevada.

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Einige Leser werden sich daran erinnern, als wir unsere Berichterstattung über Guardian Metal Resources bei £0,30 begannen.

Allegiance Resources Corp. | CSE: ALLG | WKN: A42NU1 | ISIN: CA0174101018

Dieser Artikel wird im Auftrag von Allegiance Resources Corp. veröffentlicht.

Die Aktie stieg anschließend auf über £3 und erreichte auf dem für diesen Artikel bereitgestellten Londoner Kurschart rund £3,10. Das entspricht mehr als dem Zehnfachen des Kurses zu Beginn unserer Berichterstattung.

Heute notiert Guardian Metal bei £1,14. Damit liegt der Kurs weiterhin beim 3,8-Fachen des Ausgangswerts von £0,30 - ein Plus von rund 280%.

Die übergeordnete Erkenntnis zeigt sich auch in der Entwicklung des Unternehmens: Ein Wolframprojekt in Nevada kann weit über den Markt für kleinere Bergbauunternehmen hinaus Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Guardian hat sein Projekt Pilot Mountain bis zu einer Vormachbarkeitsstudie vorangebracht und sich Unterstützung der US-Regierung gesichert. Wolfram ist zu einer Frage der Versorgungssicherheit geworden, hinter der auch Kapital steht.

Vor diesem Hintergrund stellen wir Allegiance Resources und sein zu 100% gehaltenes Wolframprojekt Golden Scheelite in Nevada vor.

Allegiance befindet sich in einem früheren Stadium. Die aktuelle Chance besteht darin, herauszufinden, was aus einem historisch dokumentierten Wolframvorkommen durch systematische, moderne Exploration werden kann.

Allegiance geht mit einer vergleichsweise schlanken Kapitalstruktur von rund 13 Millionen ausstehenden Stammaktien in diese nächste Phase. Über die Notierungen CSE: ALLG und FSE: BG5 ist die Aktie sowohl in Kanada als auch in Deutschland handelbar.

Diese relativ geringe Aktienzahl lässt erheblichen Spielraum für die weitere Entwicklung. Das Management prüft aktiv Möglichkeiten, das Portfolio durch zusätzliche Projektakquisitionen und strategische Transaktionen zu erweitern. Anleger erhalten damit Zugang nicht nur zu Golden Scheelite, sondern auch zu dem Potenzial, das Allegiance mit einem wachsenden Portfolio kritischer Rohstoffe entwickeln könnte. Künftige Akquisitionen, Explorationserfolge und zunehmende Marktaufmerksamkeit könnten vor dem Hintergrund der aktuellen Aktienstruktur daher von besonderer Bedeutung sein.

Ein Markt, der sich grundlegend verändert hat

Die strategische Bedeutung von Wolfram ergibt sich aus seiner industriellen Vielseitigkeit und der starken Konzentration des Angebots.

Schneidwerkzeuge, Bohrer und verschleißfeste Bauteile sind auf Wolframcarbid angewiesen. In der Verteidigungstechnik werden seine hohe Dichte und Hitzebeständigkeit genutzt. Die Halbleiterfertigung bildet eine weitere wichtige Nachfragequelle für Wolframprodukte.

Nach Schätzungen von S&P Global entfallen nahezu zwei Drittel der Nachfrage auf Hartmetalle. Anwendungen in der Verteidigung und Halbleiterindustrie machen mengenmäßig kleinere Anteile aus, erklären aber mit, weshalb Regierungen so großen Wert auf einen verlässlichen Zugang legen.

Der Marktbericht von August 2026 schätzt Chinas Anteil an der weltweiten Wolframminenproduktion auf etwa 80% und an der Produktion von Ammoniumparawolframat auf 85%. Dieses als APT bezeichnete Material ist ein wichtiges Zwischenprodukt in der Wolframlieferkette.

Derselbe Bericht dokumentiert einen Anstieg der APT-CIF-Preise von 83 US-Dollar je Kilogramm WO3 im Januar auf 340 US-Dollar im Juli 2026 - mehr als das Vierfache des Januarwerts.

Dabei handelt es sich um Marktpreisreferenzen aus den genannten Zeiträumen, nicht um eine Spotnotierung für Oktober. Dennoch verdeutlichen sie das Ausmaß der bereits erfolgten Veränderung.

Hinzu kommt ein entscheidender geografischer Unterschied. Fastmarkets berichtete im Juni, dass die Wolframpreise auf dem chinesischen Binnenmarkt nachgegeben hatten, während die Preise im Westen auf hohem Niveau blieben, weil Käufer Schwierigkeiten hatten, Material zu beschaffen.

Die APT-Preisbewertung für Rotterdam und Baltimore lag am 19. Juni bei 2.900 bis 3.210 US-Dollar je metrischer Tonneneinheit, rund 575% über dem Vorjahresniveau.

Eine metrische Tonneneinheit entspricht 10 Kilogramm WO3. APT- und Konzentratpreise sind unterschiedliche Preisreferenzen. Keiner dieser Preise lässt sich einfach mit einem historischen Analysewert aus einer Gesteinsprobe multiplizieren, um einen Projekterlös zu berechnen.

Für Explorationsunternehmen bedeutet dies vor allem, dass Käufer wesentlich genauer darauf achten, woher künftige Wolframlieferungen stammen könnten.

Amerika setzt Kapital für Versorgungssicherheit ein

Laut den Mineral Commodity Summaries 2026 des U.S. Geological Survey wird in den Vereinigten Staaten seit 2015 kein Wolfram mehr kommerziell abgebaut.

Für ein Land mit erheblichem Bedarf in der Verteidigung und der modernen Fertigung ist das eine bemerkenswerte Ausgangslage.

Die politische Antwort wird konkreter. Ab dem 1. Januar 2027 erstrecken sich die einschlägigen Beschaffungsbeschränkungen im US-Verteidigungsbereich auch auf vorgelagerte Lieferkettenstufen bis hin zur Herkunft von Wolframerz und Ausgangsmaterialien, vorbehaltlich geltender Ausnahmen.

Das erhöht die Bedeutung nachvollziehbarer Lieferketten für die betroffenen Wolframprodukte. Es verpflichtet nicht jeden Käufer zum Erwerb amerikanischen Materials, stärkt aber die strategische Bedeutung regelkonformer Bezugsquellen.

Auch jüngste Investitionen zeigen, wo die Prioritäten liegen.

Am 14. September gab Elmet eine zugesagte Investition der US-Regierung von 450 Millionen US-Dollar bekannt. Sie soll den Ausbau von Kapazitäten im Wolframabbau, in der Verarbeitung und in der Fertigung unterstützen. Die Vereinbarung umfasst Vorzugskapital und Optionsscheine; die Mittel werden in mehreren Tranchen abgerufen.

Elmet gab zudem eine separate Vereinbarung für die National Defense Stockpile, die nationale Verteidigungsreserve, im Wert von bis zu 2 Milliarden US-Dollar bekannt.

Das sind bedeutende industrielle Vereinbarungen. Sie zeigen, dass die Sicherheit der Wolframversorgung inzwischen Finanzierungs-, Beschaffungs- und Fertigungsentscheidungen prägt.

Ein Explorationsunternehmen in einem frühen Stadium kann nicht davon ausgehen, eine vergleichbare Unterstützung zu erhalten. Es kann jedoch erkennen, dass sich der Markt, in dem es sich langfristig entwickeln möchte, verändert hat.

Guardian schafft einen Präzedenzfall in Nevada

Für unsere Leser ist Guardian der aussagekräftigste Bezugspunkt.

Das Unternehmen entwickelt Pilot Mountain und Tempiute in Nevada. Seine US-Tochtergesellschaft erhielt 6,2 Millionen US-Dollar im Rahmen von Titel III des Defense Production Act, um die Weiterentwicklung von Pilot Mountain und die Vormachbarkeitsstudie zu unterstützen.

Guardian schloss die Studie anschließend ab und meldete für das Basisszenario einen Kapitalwert nach Steuern von 660,3 Millionen US-Dollar sowie einen internen Zinsfuß von 59,6%.

Diese Kennzahlen hängen von den Annahmen der Studie ab und gelten ausschließlich für Pilot Mountain. Sie lassen sich nicht auf Golden Scheelite übertragen.

Ihre Bedeutung ist hier praktischer Natur: Ein Wolframentwickler in Nevada hat gezeigt, dass ein Projekt Unterstützung der US-Bundesregierung gewinnen und Fortschritte hin zu einer klar definierten Entwicklungsgrundlage erzielen kann.

Für Anleger, die Guardian seit Beginn unserer Berichterstattung bei £0,30 verfolgt haben, bietet Allegiance einen Anlass, ein weiteres Wolframunternehmen in Nevada zu einem deutlich früheren Zeitpunkt seiner Explorationsentwicklung näher zu betrachten.

Eine klare Ausgangslage bei Golden Scheelite

In seiner Mitteilung vom 2. September, die noch unter dem früheren Namen Pegmatite One veröffentlicht wurde, bestätigte das Unternehmen, dass das Bureau of Land Management alle 17 Golden-Scheelite-Lode-Mining-Claims angenommen, mit Seriennummern versehen und registriert hatte.

Das Projekt umfasst das historische Golden-Scheelite-Vorkommen im Bergbaudistrikt Varyville in Humboldt County.

Es wird vollständig über Wolfram Critical Minerals Inc., die hundertprozentige US-Tochtergesellschaft von Allegiance, gehalten.

Die Erwerbsbedingungen sind klar:

100% Eigentum am Projekt.

Keine Aktien als Gegenleistung für den Erwerb ausgegeben.

Keine bestehenden Förderabgaben oder Royalties.

Keine Optionszahlungen.

Keine Arbeitsverpflichtungen gegenüber Dritten.

Damit verfügt das Unternehmen bei der Bewertung des Gebiets über klare Eigentumsverhältnisse. Die weitere Exploration wird dennoch Finanzierung erfordern. Zudem berechtigt die Registrierung von Claims allein nicht automatisch zur Durchführung sämtlicher geplanter Feldarbeiten.

Das Unternehmen startet jedoch ohne einen mit dem Erwerb verbundenen Zahlungsplan und ohne eine Royalty-Belastung des Projekts.

Historisches Wolfram, moderne Fragestellungen

Behördliche Unterlagen beschreiben Golden Scheelite als ein wolframführendes Skarnvorkommen mit begrenzter früherer Produktion.

Eine Lieferung von sechs Tonnen an die Getchell-Aufbereitungsanlage im Jahr 1953 soll einen Gehalt von 0,71% WO3 aufgewiesen haben. Eine Lieferung von 20 Tonnen im Jahr 1954 soll 0,59% WO3 enthalten haben.

Ein vom Unternehmen zitierter USGS-Datensatz beschreibt scheelitführenden Taktit mit berichteten Gehalten, die im Allgemeinen zwischen 0,01% und 2% WO3 liegen und durchschnittlich etwa 0,25% WO3 betragen.

Ein weiteres historisches Ergebnis soll 3,59% WO3 an der Sohle eines sieben Fuß tiefen Schachts erreicht haben. Das Unternehmen hat den Probentyp, die beprobte Breite, die Analysemethode und den genauen Ort dieses Ergebnisses nicht bestätigt.

Dabei handelt es sich um historische Beobachtungen. Sie belegen weder eine aktuelle Mineralressource noch einen repräsentativen Lagerstättengehalt, die Kontinuität der Mineralisierung oder die wirtschaftliche Rentabilität.

Sie liefern jedoch einen dokumentierten Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen.

Die historischen Arbeiten waren begrenzt und selektiv. Sie bestanden hauptsächlich aus Schürfgräben und einem etwa 50 Fuß langen offenen Einschnitt, der 1953 und 1954 angelegt wurde. Nach den vom Unternehmen geprüften Unterlagen fanden auf dem Gebiet keine modernen Bohrungen oder systematischen Explorationsarbeiten statt.

Auch die Geologie bietet einen Ansatz für die Zieldefinition. Historische Beschreibungen verorten scheelitführenden Taktit entlang und in der Nähe von Kontakten zwischen metamorphen Gesteinen und einer Quarzmonzonit-Intrusion.

Scheelit und Powellit wurden innerhalb einer Granat-Pyroxen-Epidot-Quarz-Mineralvergesellschaftung beschrieben. Das stützt die dokumentierte Verbindung von Wolfram und Molybdän.

Die Aufgabe besteht nun darin, diese Beschreibungen zu überprüfen, das mineralisierte geologische Umfeld zu kartieren und festzustellen, ob sich relevante Explorationsziele über die alten Abbaustellen hinaus erstrecken.

Die Arbeiten, die das Projekt voranbringen können

Das vorgeschlagene Phase-1-Programm umfasst vorbehaltlich der abschließenden Prüfung durch eine qualifizierte Fachperson geologische Kartierungen, Scheelitprospektion mit UV-Lampen, systematische Gesteins- und Schlitzprobenahmen sowie bodengeochemische Untersuchungen.

Jeder Bestandteil behandelt eine konkrete Fragestellung.

Kartierungen können die Intrusionskontakte und die geologischen Einflussfaktoren verdeutlichen. UV-Prospektion kann helfen, scheelitführendes Material aufzuspüren. Systematische Probenahmen können einen besseren Zusammenhang liefern als einzelne historische Zahlen. Bodenuntersuchungen können Bereiche für Folgearbeiten identifizieren.

Wenn die Ergebnisse dies rechtfertigen, könnten anschließende Arbeiten auch Bohrungen umfassen.

Mit fortschreitender historischer Recherche und Feldarbeit will das Unternehmen zudem zusätzliche Flächen auf eine mögliche Absteckung weiterer Claims prüfen.

Für Aktionäre sind die entscheidenden Impulse daher konkret: bestätigte Mineralisierung, kartierte Kontinuität, definierte Ziele und ein fachlich begründetes nächstes Explorationsprogramm.

Die Exploration wird zeigen, wie viel der historischen Geschichte einer modernen Überprüfung standhält.

Kapital fließt in alternative Wolframversorgung

Zwei weitere Unternehmen unterstreichen den Branchenkontext.

Allied Critical Metals gab ein Finanzierungspaket über 40 Millionen US-Dollar für sein Wolframgeschäft in Portugal bekannt. Es umfasst 25 Millionen US-Dollar Eigenkapital und 15 Millionen US-Dollar Projektfinanzierung. Die Abnahmevereinbarung für Vila Verde enthält für im Jahr 2026 produziertes Konzentrat einen Mindestpreis von 1.000 US-Dollar je metrischer Tonneneinheit.

Almonty erhielt im September die abschließende Betriebszertifizierung für Sangdong in Südkorea. Die angepasste Abnahmevereinbarung mit Global Tungsten & Powders über 21 Jahre deckt mehr als 90% der Phase-I-Produktion ab.

Diese Unternehmen sind weiter fortgeschritten als Allegiance. Ihre Finanzierungen und kommerziellen Vereinbarungen zeigen konkrete Verpflichtungen zugunsten alternativer Versorgung.

Bei Golden Scheelite steht zunächst die Exploration im Mittelpunkt. Der Reiz liegt in der Möglichkeit, ein dokumentiertes Wolframvorkommen in Nevada zu untersuchen, während der strategische Markt rund um das Projekt erhebliche Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Warum Allegiance jetzt Aufmerksamkeit verdient

Die Erfahrung mit Guardian bietet unseren Lesern einen vertrauten Einstieg.

Der Wolframmarkt verleiht dem Thema Dringlichkeit. Die US-Politik und die Investitionen schaffen den strategischen Rahmen. Golden Scheelite bietet Allegiance ein vollständig gehaltenes Projekt und historische Hinweise, die eine systematische Untersuchung rechtfertigen.

Das Unternehmen muss nun seine eigene technische Grundlage erarbeiten.

Amerika stellt Kapital bereit, um Wolframlieferketten wieder aufzubauen. Allegiance hat sich ein Vorkommen in Nevada gesichert und bereitet sich darauf vor, zu untersuchen, was frühere Generationen weitgehend ungetestet zurückgelassen haben.

Das ist eine Geschichte, die es sich lohnt, von Anfang an zu verfolgen.

Quellen

Pegmatite One / Allegiance Resources, 2. September 2026: Mitteilung zu den Eigentumsverhältnissen bei Golden Scheelite, für diesen Entwurf bereitgestellt; Veröffentlichung der Mitteilung. S&P Global, Wolfram-Marktbericht, August 2026. Fastmarkets, 29. Juni 2026: Die chinesischen Wolframmärkte und die Exportmärkte entwickeln sich auseinander. USGS, Mineral Commodity Summaries 2026. DFARS 225.7018-2: Beschaffungsbeschränkungen. Elmet, bei der SEC eingereichte Mitteilung vom 14. September 2026. Guardian, bei der SEC eingereichte Ergebnisse vom 17. September 2026. Allied Critical Metals, Mitteilung zur Finanzierung und Abnahmevereinbarung vom 24. April 2026. Almonty, Mitteilung zur abschließenden Betriebszertifizierung von Sangdong.

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