Rüsselsheim am Main (ots) -Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Konzeptfahrzeug. Verbrauchsangaben liegen seitens des Herstellers nicht vor.- Der PEUGEOT E-T16 CONCEPT ist eine Hommage an den legendären 205 T16, Gewinner in der Rallye-Weltmeisterschaft von 1985 und 1986, und würdigt dessen Erfolge.- Ein radikales, futuristisches Design, das die Designsprache "Feline Future" (auf Deutsch: "Katzenhafte Zukunft") von PEUGEOT verkörpert.- Besonders leistungsstarke Technologie und Performance für ultimativen Fahrspaß: Mit 600 kW (816 PS) und einer Beschleunigung von 0 auf 300 km/h in 16 Sekunden ist er der leistungsstärkste PEUGEOT aller Zeiten.- Der PEUGEOT E-T16 CONCEPT bietet einen Ausblick auf den kommenden PEUGEOT E-208.Die Löwenmarke erfindet einen ihrer größten Mythen neu: Der PEUGEOT E-T16 CONCEPT überträgt den Geist des legendären 205 T16 - Doppel-Weltmeister in der Rallye-WM 1985 und 1986 - in das Elektrozeitalter. Das in Zusammenarbeit mit PEUGEOT Sport entwickelte Elektro-Hyperhatch vereint futuristisches Design, Motorsport-Technologie und atemberaubende Fahrleistungen von 600 kW (816 PS) Leistung und einer Beschleunigung von 0-300 km/h in nur 16 Sekunden.Damit ist der PEUGEOT E-T16 CONCEPT einer der leistungsstärksten PEUGEOT aller Zeiten - lediglich übertroffen vom PEUGEOT 208 T16 Pikes Peak-Prototypen, der 2013 beim Bergrennen des Pikes Peak International Hill Climb in Colorado, USA einen Rekord aufstellte.Mit dem Konzeptfahrzeug führt PEUGEOT das neue Design "PEUGEOT Feline Future" ein. Mit der neuen Designphilosophie richtet die Marke ihre Fahrzeuge emotionaler, dynamischer und markanter aus. Durch seine Lichtsignatur und die neue Generation des digitalen i-Cockpit mit Hypersquare-Lenkrad bietet der PEUGEOT E-T16 CONCEPT zudem einen Einblick in den kommenden PEUGEOT E-208 der nächsten Generation.Extreme Leistung und Fahrspaß unter der Führung von PEUGEOT SportMit dem PEUGEOT E-T16 CONCEPT schlägt PEUGEOT ein neues Kapitel in seiner reichen Sporttradition auf und treibt die Leistung weiter voran als je zuvor, während es dem gleichen Ziel treu bleibt: maximale Emotionen zu wecken und außergewöhnlichen Fahrspaß zu bieten.- Der leistungsstärkste PEUGEOT, der je gebaut wurdeDie drei Elektromotoren des PEUGEOT E-T16 CONCEPT - einer vorne und zwei hinten - liefern eine Gesamtleistung von 600 kW (816 PS). Damit erreicht das Konzeptfahrzeug ein außergewöhnliches Leistungsgewicht, insbesondere für ein Fahrzeug, das für die Straße gedacht ist, von weniger als 2 kg pro PS.- Modernste Technologie für ein intensives FahrerlebnisPEUGEOT Sport hat das gesamte Know-how und die Technologie der Marke in den PEUGEOT E-T16 CONCEPT einfließen lassen. In Kombination mit dem Torque-Vectoring-System verteilt der Elektroantrieb mit drei Motoren das Drehmoment in Echtzeit sowohl zwischen den beiden Hinterrädern als auch zwischen Vorder- und Hinterachse, je nach Grip-Verhältnissen. Es stehen drei Fahrmodi zur Verfügung, die die Leistungsentfaltung, die Drehmomentverteilung zwischen den beiden Achsen und die Fahrwerkseinstellungen anpassen, darunter ein "Track"-Modus für uneingeschränktes Fahren auch auf schwierigem Untergrund. Ein vierter Modus kann vom Fahrenden vollständig individuell angepasst werden.Für sicheres Bremsen und gute Haftung sorgen vier 380-mm-Scheibenbremsen, eine vertikal montierte hydraulische Handbremse - genau wie bei Rallye-Fahrzeugen - und die großzügig dimensionierten Michelin-Reifen mit 275 Millimetern Breite vorne und 315 Millimetern Breite hinten für die nötige Kontrolle.Inspiriert vom Lenkrad des PEUGEOT 9X8, der in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft antritt, demonstriert das Hypersquare-Lenkrad des PEUGEOT E-T16 CONCEPT die Anpassungsfähigkeit dieser neuen Steer-by-Wire-Technologie, die hier in einer leistungsorientierten Konfiguration entwickelt wurde. Zum ersten Mal integriert das Hypersquare ein konfigurierbares zentrales Display, das je nach Fahrbedingungen wichtige Informationen wie Geschwindigkeit und Rundenzeiten anzeigt. Die Ergonomie des Hypersquare, die den Zugriff auf wichtige Funktionen mit einer einfachen Fingerbewegung ermöglicht, ist besonders in sportlichen Fahrsituationen von Wert. In Kombination mit dem speziell kalibrierten Steer-by-Wire-System bietet das Hypersquare zudem außergewöhnliche Präzision und Agilität.- Außergewöhnliche LeistungMit 600 kW (816 PS), starkem Leistungsgewicht und Hochleistungsmotor überzeugt der PEUGEOT E-T16 CONCEPT mit beeindruckenden Beschleunigungswerten: Das Fahrzeug beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 2,5 Sekunden. Die Beschleunigung von 0 auf 300 km/h gelingt in 16 Sekunden.Die Fahrleistungen sind auch bei hoher Beanspruchung dauerhaft abrufbar. Besonderes Augenmerk haben die Ingenieurinnen und Ingenieure von PEUGEOT Sport auf die Batteriekühlung gelegt, um eine Leistungsreduzierung zu verhindern, bei der die Leistung zum Schutz vor Überhitzung gedrosselt wird. Mit dem Wissen aus dem Motorsport wurde das thermische Batteriemanagement optimiert. Dabei wurde die aus dem Rennsport stammende "Side Cooling"-Technologie eingesetzt, die die Batteriezellen über ihre Seitenwände kühlt und nicht, wie bei herkömmlichen Systemen, über ihren Boden.Das Ergebnis überzeugt: Der PEUGEOT E-T16 CONCEPT schafft im Performance-Modus drei Runden auf der Nürburgring-Nordschleife - mehr als 60 km - ohne Leistungsbegrenzung.- Von der Wildkatze inspiriert, für den Alltag gemachtTrotz seines auffälligen Designs und seiner besonders sportlichen Leistungswerte lässt sich der PEUGEOT E-T16 CONCEPT auch im Alltag problemlos nutzen. Seine 800-V-Architektur in Kombination mit einer 85-kWh-Batterie sorgt für eine optimierte elektrische Leistung: Er bietet eine Reichweite von bis zu 400 km im WLTP-Kombizyklus1 und lässt sich in weniger als 15 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen.(2)Das französische Flair des PEUGEOT Feline Future Design: wild, radikal und futuristischIn puncto Design orientiert sich der PEUGEOT E-T16 CONCEPT an seinem Vorgänger, den legendären 205 T16. Gleichzeitig gibt er mit der Designlinie "PEUGEOT Feline Future", die beim nächsten PEUGEOT E-208 ihr Debüt feiern wird, einen Ausblick auf die Zukunft.Matthias Hossann, Design-Direktor bei PEUGEOT, sagt: "Der PEUGEOT E-T16 CONCEPT orientiert sich an den Linien des zukünftigen PEUGEOT E-208 neu und treibt dabei jede Proportion auf die Spitze. Ein radikales Design, das das Erbe der Marke würdigt und Kraft sowie Sportlichkeit in eine echte Designsprache verwandelt."- Ein radikal ausdrucksstarkes AußendesignDer PEUGEOT E-T16 CONCEPT bietet die ultimative Vision des zukünftigen PEUGEOT E-208. Das markanteste Merkmal des Exterieurs ist eine völlig neue Interpretation der ikonischen Drei-Krallen-Lichtsignatur von PEUGEOT an Front und Heck. Neu gedeutet als horizontales Design bestehen die geschwungenen Krallen aus drei langen, schlanken Leuchtbalken, die ein beleuchtetes PEUGEOT Emblem umrahmen. Damit wird die Identität von PEUGEOT mit Kraft, Eleganz und Modernität eindrucksvoll bekräftigt und gleichzeitig die solide Straßenpräsenz des Fahrzeugs betont.Mit Kühnheit und Mut überschreitet der PEUGEOT E-T16 CONCEPT die Grenzen von Leistung und Design. Mit einem klaren Leistungsfokus verschiebt dieses neue Konzept die Grenzen noch weiter und nutzt dabei das heutige Know-how sowie aktuelle Technologien.Der PEUGEOT E-T16 CONCEPT zeichnet sich durch seine einzigartige, athletische und starke Präsenz aus: ausgeprägte Radkästen, eine markant geformte Motorhaube mit zwei großen Luftauslässen, eine Frontstoßstange mit drei großen Kühllufteinlässen, Luftabzüge hinter den Vorderrädern sowie ein Heckunterbodenabzug mit einem Doppel-Diffusor und zwei verstellbaren Aero-Lamellen zur Erzeugung von zusätzlichem Abtrieb, gekrönt von einem großen Heckflügel, der an ein Raubkatzenohr erinnert - ein unverkennbares PEUGEOT Markenzeichen.Autoliebhaberinnen und -liebhaber können am Fahrzeug mehrere Anspielungen auf den legendären 205 T16 entdecken: die Karosseriefarbe Winchester Matte Grey, die dem Originalgrau sehr nahe kommt; silberne, mikrogestrahlte Räder mit karosseriefarbenen Einsätzen; und die spektakuläre, rot hinterleuchtete Linie, die um das gesamte Fahrzeug verläuft und an die rote Linierung des 205 T16 erinnert.Die Designerinnen und Designer von PEUGEOT blieben dem ursprünglichen Geist treu. Im Lufteinlass vor dem Hinterrad des 205 T16, der einst zur Versorgung des Verbrennungsmotors diente, befindet sich beim PEUGEOT E-T16 CONCEPT der Ladeanschluss und der Türöffnungsmechanismus.Darüber hinaus wurde das Konzept der schwebenden C-Säule beibehalten und optimiert, sodass der aerodynamische Luftstrom nun ungehindert nach hinten strömen kann.Analog zum 205 T16 lässt sich der gesamte hintere Karosseriebereich des PEUGEOT E-T16 CONCEPT nach oben klappen und gibt den Blick auf die darunter liegenden mechanischen Komponenten frei. Hier befindet sich kein Vierzylinder-Turbomotor, sondern zwei Elektromotoren und Fahrwerkskomponenten, die freigelegt werden können und schnelle Anpassungen ermöglichen (siehe unten).- Ein ultrasportliches und digitales InterieurdesignDer Innenraum des PEUGEOT E-T16 CONCEPT bietet in einem sportlichen und exklusiven Ambiente einen ersten Eindruck des zukünftigen Interieurs des PEUGEOT E-208.Der PEUGEOT E-T16 CONCEPT stellt die nächste Generation des PEUGEOT i-Cockpit vor, das vollständig digital ist und über das Hypersquare-Lenkrad verfügt, dabei aber denselben Fokus beibehält: außergewöhnliche Ergonomie im Dienste des Fahrvergnügens.Das große, ultraschlanke 21-Zoll-Panorama-HD-Display (53,34 cm), das wie bei den Modellen PEUGEOT 3008 und 5008 leicht gewölbt ist, befindet sich im Sichtfeld des Fahrers. Es vereint das Head-up-Display und den zentralen Touchscreen und befindet sich direkt über dem Hypersquare, dem Herzstück des neuen PEUGEOT i-Cockpit. Das Hypersquare des PEUGEOT E-T16 CONCEPT wird in ähnlicher Form auch im zukünftigen PEUGEOT E-208 eingesetzt, mit der Ausnahme, dass beim PEUGEOT E-208 das zentrale Display durch einen Airbag ersetzt wird. Dieser ist durch den Einsatz von Vierpunkt-Sicherheitsgurten im PEUGEOT E-T16 nicht notwendig.Getreu der Interieur-Designphilosophie von PEUGEOT - fahrerorientiert und dennoch offen zur Beifahrerseite hin - wurde der Innenraum auf den sportlichen Charakter des PEUGEOT E-T16 CONCEPT zugeschnitten. Hochwertige Materialien wie Carbonfaser, eloxiertes Aluminium und technisches Netzgewebe unterstreichen die höchste technische Raffinesse des PEUGEOT E-T16 CONCEPT im gesamten Innenraum, von den Pedalen bis zur Dachkonsole.Die Schalensitze vereinen Design und Komfort und bieten selbst unter extremen Fahrbedingungen Halt. Eingebettet in eine Karbonfaserschale, die mit der Mittelkonsole verbunden ist, halten sie die Insassen fest in Position und bieten beeindruckenden Seitenhalt auf Schulterhöhe.Die Verarbeitung der Schalensitze spiegelt den exklusiven und avantgardistischen Charakter des PEUGEOT E-T16 CONCEPT wider. Sie sind mit einem technischen Gewebe und innovativem PELINOVA-Recyclingleder (siehe unten) bezogen.Die Schalensitze werden durch einen vertikalen roten Streifen ergänzt, der sich vom Sitzkissen bis zur Kopfstütze erstreckt. An der Rückenlehne nimmt der Streifen die Form eines Plexiglas-Elements an und greift damit die rote Linie auf, die die Karosserie umläuft. Dieses markante Merkmal beeinträchtigt den Komfort in keiner Weise, da das Plexiglas-Element nicht mit dem Körper des Insassen in Berührung kommt.Rot, die ikonische Farbe der PEUGEOT GTi-Modelle, steht im PEUGEOT E-T16 CONCEPT, dem neuen sportlichen Flaggschiff der Marke, im Mittelpunkt. Der Dachhimmel aus rotem, zu schwarz übergehendem technischem Netzgewebe erinnert an den roten Teppichboden des neuen PEUGEOT E-208 GTi (Energieverbrauch: 16,0-17,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen: 0 g/km; CO2-Klasse: A(1)) und sorgt beim Betreten des Innenraums für einen echten WOW-Effekt.Rot findet sich auch am Rohr-Überrollkäfig wieder, der zum Vorschein kommt, wenn sich der gesamte hintere Teil des PEUGEOT E-T16 CONCEPT nach oben klappt. Die gesamte technische Raffinesse des PEUGEOT E-T16 CONCEPT präsentiert sich dann auf einer Plattform aus Kohlefaser: Fahrwerkskomponenten, Stoßdämpfer und die von PEUGEOT Sport entwickelten elektrischen Heckmotoren sowie ein Staufach, in dem beispielsweise zwei Helme Platz finden.Zukunftsfähige Leistung als neuer StandardPEUGEOT wird auch künftig nach dem ultimativen Fahrvergnügen streben. Der PEUGEOT E-T16 CONCEPT beweist, dass Elektrifizierung zukunftsfähige Hyper-Performance mit überzeugendem Fahrvergnügen ermöglicht, das die Maßstäbe von morgen setzt.- Innovative LösungenDie Innenseiten der Schalensitze des PEUGEOT E-T16 CONCEPT sind mit innovativem Pelinova-Leder bezogen. Dieses neue Material bietet die gesamte Eleganz, den Komfort und die sensorischen Eigenschaften, einschließlich Geruch und Haptik, von Leder.Die im PEUGEOT E-T16 CONCEPT verwendeten Lithium-Nickel-Mangan-Batterien bieten eine sehr hohe Energiedichte, wodurch sie auf kompaktem Raum und bei kontrolliertem Gewicht maximale Energie speichern können, was zur Optimierung der Effizienz beiträgt.Das PEUGEOT i-Cockpit, seit fast 15 Jahren ein integrales Element des PEUGEOT Fahrvergnügens, hat sich über die Jahre bewährt und entwickelt sich nun weiter. Das PEUGEOT E-T16 CONCEPT gibt einen Ausblick auf eine neue Generation des PEUGEOT i-Cockpit und hebt das Fahrvergnügen dank Hypersquare und Steer-by-Wire-Technologie auf ein noch höheres Niveau.(1) Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund zahlreicher Faktoren wie Fahrstil, Route, Wetter und Straßenbedingungen sowie Zustand, Gebrauch und Ausstattung des Fahrzeugs variieren.(2) Die Ladeleistung und Ladedauer werden von mehreren Faktoren beeinflusst und können unter anderem je nach Art und Leistung der Ladestation, der Außen- und Batterietemperatur, dem Lade- und Alterungszustand der Batterie, der Fahrzeugausstattung sowie den am Fahrzeug vorgenommenen Einstellungen variieren.Pressekontakt:Silke RipplingerLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMobil: +49 1525 6600832silke.ripplinger@peugeot.comOriginal-Content von: Peugeot Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6984/6368849