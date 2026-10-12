Deutsche Bank: Kupfer vor Gold beim Kurspotenzial

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Knappe Lagerbestände und Minenausfälle stützen Kupfer, Notenbanken und Institutionelle stützen Gold. OR Royalties und Gold Royalty sind über Lizenzgebühren an beiden Metallen beteiligt.

Anzeige/Werbung - Im Auftrag von OR Royalties Inc. und Gold Royalty Corp. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden entgeltliche, erfolgsunabhängige IR-Beraterverträge · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 12.10.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich ·

Knappheit stützt Kupfer, Rückhalt für Gold

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Nachfrage nach Kupfer wächst mit Elektrifizierung, erneuerbaren Energien, Elektromobilität und Rechenzentren. Das Angebot hält kaum Schritt, Ausfälle verschärfen die Lage: Nach einem Unfall gegen Ende September stand Escondida in Chile still, Las Bambas in Peru im August.

Die Deutsche Bank sieht bei Kupfer das größte kurz- bis mittelfristige Kurspotenzial. Laut Metallanalyst Daniel Ghali liegen die frei verfügbaren oberirdischen Bestände auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen in den 1980er-Jahren, vor allem wegen der Vorratshaltung in China und den USA.

Gold folgt auf Platz zwei. Trotz zehnjähriger US-Renditen von mehr als fünf Prozent markierte das Metall seit Juli kein neues Tief. Gestützt wird es von Notenbanken und institutionellen Anlegern, deren Zahl seit 2021 um geschätzt 70 Prozent gestiegen ist.

OR Royalties hält die Lieferungen stabil

OR Royalties - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties-inc/ - hält über 200 Lizenzgebühren und Streams sowie ähnliche Beteiligungen, vor allem auf Gold, Silber und Kupfer in Kanada, den USA und Australien. Kernstück ist eine Lizenzgebühr von 3 bis 5 Prozent auf den Canadian-Malartic-Komplex. Das Unternehmen zahlt eine Quartalsdividende.

Laut vorläufigen Zahlen erzielte OR Royalties im dritten Quartal 2026 20.237 zurechenbare Goldäquivalent-Unzen. Der Umsatz stieg um 26 Prozent auf 90,2 Millionen US-Dollar. Die Zahlen sind ungeprüft, der vollständige Quartalsbericht steht noch aus.

Gold Royalty mit Rekord-Halbjahr

Gold Royalty - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ - konzentriert sich auf Gold-Lizenzgebühren in Nord- und Südamerika und hält zudem Kupferstreams. Im ersten Halbjahr 2026 mehr als verdoppelten sich die Erlöse auf 17,3 Millionen US-Dollar, einschließlich Landvereinbarungen und Zinsen.

Die Goldäquivalent-Unzen legten um 42 Prozent auf 3.677 zu. Im August bestätigte das Unternehmen die Prognose von 7.500 bis 9.300 Unzen für 2026. Dafür muss das zweite Halbjahr deutlich stärker ausfallen als das erste.

Fazit: OR Royalties und Gold Royalty vor Meilensteinen

Knappe Kupferbestände und die Rolle des Goldes als Reserve sorgen für ein positives Marktumfeld. Bei OR Royalties zählen die endgültigen Quartalszahlen, bei Gold Royalty das Erreichen der Jahresprognose. Metallpreise und Partnerminen bleiben entscheidend.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: OR Royalties https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/or-royalties-inc/ und Gold Royalty https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/.

Weiterführende Informationen bietet unser Edelmetallreport: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

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Quellen: Börse Online/Deutsche Bank, 05.10.2026 · Escondida, 23.09.2026 · Las Bambas, 20.08.2026 · OR Royalties Q3 2025, 07.10.2025 · OR Royalties Q3 2026, 07.10.2026 · Gold Royalty H1 2026, 05.08.2026, Intro Bild: OR Royalties

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger, CEO der Swiss Resource Capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Emittenten: OR Royalties Inc. (TSX/NYSE: OR) und Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY). Die bezahlten IR-Verträge begründen ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Stand 08.10.2026: Weder die Autorin noch die SRC swiss resource capital AG oder mit ihr verbundene Unternehmen halten Aktien, Optionen, Warrants, Zertifikate, Derivate oder sonstige Long-/Short-Positionen in Wertpapieren der genannten Emittenten. Künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Keiner der Emittenten ist mit 5% oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Die Emittenten haben den Beitrag vor Veröffentlichung nicht erhalten.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand: 08.10.2026. Öffentliche Quellen wurden abgeglichen; Unternehmensangaben sind nicht unabhängig. Die Einschätzungen zu Kupfer und Gold sind fremde Meinungen der Deutschen Bank und keine eigene Prognose. Keine eigene Bewertung der Lizenzgebühren, Streams oder Unternehmen. Die Quartalszahlen von OR Royalties sind vorläufig und ungeprüft; Prognosen beruhen auf Annahmen der Unternehmen, unter anderem zu Metallpreisen. Abhängigkeit von Betreibern und Partnerminen, Konzentration auf einzelne Vermögenswerte sowie Metallpreis-, Währungs-, Länder-, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken können Ergebnisse wesentlich verändern und zum Totalverlust führen. Keine routinemäßige Aktualisierung vorgesehen; gesetzliche Pflichten bleiben unberührt.

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