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zukunftsbilanzen.de
12.10.2026 06:46 Uhr
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Jede Krise bietet eine Chance! Nordex schwächelt, Jungheinrich kämpft und RE Royalties mit Bodenfindung!

Wenn der Markt, bzw. die Marktteilnehmer trotz prall gefüllter Auftragsbücher plötzlich die Nerven verlieren und dann Industrie-Schwergewichte wie z. B. Jungheinrich auf neue Mehrjahrestiefs abstürzen, stellt sich u. a. für Privatanleger die entscheidende Frage, ob es sich um eine gefährliche Krise mit weiter fallenden Notierungen oder eine attraktive Einstiegschance handelt. Auch Nordex konnte zuletzt nicht mehr an die Erfolge von Anfang des Jahres anknüpfen. Die Aktie ist in einer Konsolidierungsbewegung gefangen und hat mittlerweile wieder das Niveau von Ende Februar erreicht, als die Aktie unter hohem Volumen und mit einer langen grünen Wochenkerze nach oben ausgebrochen ist. Ist das jetzt ein gutes Kaufniveau für Investoren, die aktuell händeringend nach stabilen, hochrentablen Alternativen im Zukunftsmarkt der erneuerbaren Energien suchen? Erfahren Sie, warum die Skepsis bei bekannten deutschen Namen überwiegen könnte und weshalb ein Pionier der Lizenzfinanzierung nach einem charttechnischen "Bilderbuch-Muster" vor dem nächsten großen Kurssprung stehen könnte.

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KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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