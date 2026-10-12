Jede Krise bietet eine Chance! Nordex schwächelt, Jungheinrich kämpft und RE Royalties mit Bodenfindung!

Wenn der Markt, bzw. die Marktteilnehmer trotz prall gefüllter Auftragsbücher plötzlich die Nerven verlieren und dann Industrie-Schwergewichte wie z. B. Jungheinrich auf neue Mehrjahrestiefs abstürzen, stellt sich u. a. für Privatanleger die entscheidende Frage, ob es sich um eine gefährliche Krise mit weiter fallenden Notierungen oder eine attraktive Einstiegschance handelt. Auch Nordex konnte zuletzt nicht mehr an die Erfolge von Anfang des Jahres anknüpfen. Die Aktie ist in einer Konsolidierungsbewegung gefangen und hat mittlerweile wieder das Niveau von Ende Februar erreicht, als die Aktie unter hohem Volumen und mit einer langen grünen Wochenkerze nach oben ausgebrochen ist. Ist das jetzt ein gutes Kaufniveau für Investoren, die aktuell händeringend nach stabilen, hochrentablen Alternativen im Zukunftsmarkt der erneuerbaren Energien suchen? Erfahren Sie, warum die Skepsis bei bekannten deutschen Namen überwiegen könnte und weshalb ein Pionier der Lizenzfinanzierung nach einem charttechnischen "Bilderbuch-Muster" vor dem nächsten großen Kurssprung stehen könnte.Den vollständigen Artikel lesen ...
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