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WKN: 851267 | ISIN: ZAE000015228 | Ticker-Symbol: HAM1
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12.10.26 | 08:15
15,050 Euro
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AFRICAN RAINBOW MINERALS
AFRICAN RAINBOW MINERALS LIMITED Chart 1 Jahr
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AFRICAN RAINBOW MINERALS LIMITED7,9000,00 %
CAR GROUP LIMITED14,2000,00 %
DEKA DAXPLUS MAXIMUM DIVIDEND UCITS ETF52,18-0,99 %
FIRSTRAND LIMITED4,6000,00 %
FLEXSTEEL INDUSTRIES INC75,50-1,31 %
GOLDEN BRIDGE GROUP HOLDINGS LTD0,1970,00 %
HARMONY GOLD MINING CO LTD15,0500,00 %
HYPROP INVESTMENTS LIMITED3,160+1,94 %
INGHAMS GROUP LIMITED1,3200,00 %
MACMAHON HOLDINGS LIMITED0,6900,00 %
MAINLAND HEADWEAR HOLDINGS LTD--
SLIGRO FOOD GROUP NV9,610+0,52 %
TPC CONSOLIDATED LIMITED2,520-0,79 %
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