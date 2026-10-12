|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AFRICAN RAINBOW MINERALS LIMITED
|ZAE000054045
|7 ZAR
|EUR
|CAR GROUP LIMITED
|AU000000CAR3
|0,435 AUD
|EUR
|DEKA DAXPLUS MAXIMUM DIVIDEND UCITS ETF
|DE000ETFLXXX
|-
|EUR
|FIRSTRAND LIMITED
|ZAE000066304
|2,8 ZAR
|EUR
|FLEXSTEEL INDUSTRIES INC
|US3393821034
|0,25 USD
|EUR
|GOLDEN BRIDGE GROUP HOLDINGS LTD
|HK0000046869
|0,2 HKD
|EUR
|HARMONY GOLD MINING CO LTD
|ZAE000015228
|7,5 ZAR
|EUR
|HYPROP INVESTMENTS LIMITED
|ZAE000190724
|2,329 ZAR
|EUR
|INGHAMS GROUP LIMITED
|AU000000ING6
|0,061 AUD
|EUR
|MACMAHON HOLDINGS LIMITED
|AU000000MAH3
|0,0179 AUD
|EUR
|MAINLAND HEADWEAR HOLDINGS LTD
|BMG5754W1091
|0,03 HKD
|EUR
|SLIGRO FOOD GROUP NV
|NL0000817179
|-
|EUR
|TPC CONSOLIDATED LIMITED
|AU000000TPC7
|0,1 AUD
|EUR
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