Lugano - Der US-Markteintritt des Tessiner Unternehmens Centiel verzögert sich. Zwar hat das Unternehmen die für Lieferungen in die USA erforderliche UL-Zertifizierung erhalten und einen weiteren Grossauftrag über 51 Millionen US-Dollar erhalten. Die Auslieferungen sind nun aber erst für 2027 geplant. Centiel senkt deshalb die Umsatz- und Margenprognose für 2026. Centiel hat von seinem US-Partner Neo Critical Power einen unterzeichneten zweiten Auftrag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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