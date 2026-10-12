Die Under-Armour-Aktie versucht nach ihrem langjährigen Kursverfall eine Stabilisierung. Zuletzt legte der Sportartikel-Titel auf Wochensicht um +4,67% auf 4,93 US$ zu. Damit reagiert der Kurs der Under-Armour-Aktie zwar auf eine wichtige Unterstützungszone, doch eine nachhaltige Trendwende ist bislang weder im Chart noch bei den Indikatoren bestätigt. Chartanalyse zur Under-Armour-Aktie Der langfristige Wochenchart zeigt weiterhin einen ausgeprägten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de