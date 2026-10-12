Die Deutsche Telekom-Aktie ist am Freitag um 7,9% auf 24,70 € eingebrochen. Auslöser waren neue Sorgen vor SpaceX als künftigem Mobilfunkkonkurrenten. Dabei ging eine andere Nachricht nahezu unter: Die Telekom will ihre indirekten Kosten mithilfe künstlicher Intelligenz bis 2030 um rund 2,5 Milliarden € senken. Analysten sehen nach dem Kursrutsch im Durchschnitt sogar 47% Potenzial. KI soll die Kostenbasis verändern Bis 2027 erwartet die Deutsche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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