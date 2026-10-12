© Foto: Boris Roessler/dpaDer DAX dürfte freundlich in die neue Woche starten. Auch die europäischen Futures liegen im Plus. Doch Öl, Inflation und die beginnende US-Berichtssaison könnten schnell für neue Schwankungen sorgen.
Enthaltene Werte: DE0005190003,DE0005557508,DE0005785802,DE000A0D6554,DE0007030009,DE0007664039,DE0008469XXX,DE0008467XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,US8725901040,XC0007924XXX,BTC~USD,DE000PAG9113,US84615Q1031,DE000FRE5EN2Den vollständigen Artikel lesen