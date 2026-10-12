Die Almonty-Aktie bleibt nach ihrem spektakulären Höhenflug stark unter Druck. Vom Rekordhoch bei 24,39 US$ hat der Kurs inzwischen mehr als -50% verloren und notiert nur noch bei 11,87 US$. Damit rückt erneut eine zentrale Unterstützungszone in den Mittelpunkt. Ob dort eine Bodenbildung gelingt, dürfte über die nächste größere Kursbewegung entscheiden. Chartanalyse zur Almonty-Aktie Der Kurs der Almonty-Aktie scheiterte im September zum zweiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de