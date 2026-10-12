Der Gesamtmarkt legte um 56 zu, da sich die Infrastrukturausgaben mehr als verdoppelten

Managed Services stiegen um 12 %, da Unternehmen nach Einsparmöglichkeiten suchen, um KI zu finanzieren

Die steigende Nachfrage nach KI trieb den europäischen Markt für Technologiedienstleistungen im dritten Quartal auf ein neues Hoch, da sich die Infrastrukturausgaben mehr als verdoppelten und traditionelle Managed Services zweistellig wuchsen. Dies geht aus dem aktuellen Branchenbericht der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), hervor, einem globalen, auf KI spezialisierten Technologie-Forschungs- und Beratungsunternehmen.

Der EMEA ISG Index, der kommerzielle Outsourcing-Verträge mit einem jährlichen Vertragswert (ACV) von 5 Millionen US-Dollar oder mehr misst, zeigt, dass der ACV für den Gesamtmarkt (sowohl Managed Services als auch cloudbasierte Infrastruktur- und Software-Services) im dritten Quartal um 56 Prozent das schnellste Wachstum seit acht Jahren auf 14,9 Milliarden US-Dollar stieg. Es war das vierte Quartal in Folge, in dem das Wachstum des kombinierten ACV 20 Prozent überstieg; im Durchschnitt lag es in diesem Zeitraum bei 39 Prozent.

"Der europäische Markt boomt derzeit regelrecht", sagte Anthony Drake, Präsident von ISG EMEA. "Nachdem im vierten Quartal des Vorjahres erstmals die Marke von 10 Milliarden US-Dollar überschritten wurde, steigt die Nachfrage weiter an: Im Vergleich zum Vorjahr sind die Ausgaben um mehr als 5 Milliarden US-Dollar gestiegen und allein seit dem letzten Quartal um 2 Milliarden US-Dollar. Wir verzeichnen ein zweistelliges Wachstum bei Managed Services, angeführt vom Business Process Outsourcing, da Unternehmen weiterhin Wert auf Effizienz und Kosteneinsparungen legen. Die eigentliche Sensation ist jedoch der kometenhafte Anstieg der Infrastrukturausgaben zur Unterstützung der beschleunigten Einführung von KI. Die Region ist auf Erfolgskurs."

Ergebnisse des dritten Quartals nach Segmenten

Der ACV für das "as-a-Service"-Segment (XaaS) stieg im Jahresvergleich um 85 Prozent das schnellste Wachstum aller Zeiten auf einen Rekordwert von 10,6 Milliarden US-Dollar, da sich die KI-getriebenen Ausgaben für Infrastrukturdienste (IaaS) mehr als verdoppelten (plus 106 Prozent gegenüber dem Vorjahr) und ein neues Hoch von 9,1 Milliarden US-Dollar erreichten. Der ACV im Bereich "Software-as-a-Service" (SaaS) stieg unterdessen um 17 Prozent auf einen Rekordwert von 1,5 Milliarden US-Dollar. Es war das zehnte Quartal in Folge, in dem das XaaS-Segment ein zweistelliges Wachstum verzeichnete, das in diesem Zeitraum durchschnittlich 42 Prozent betrug.

Die Ausgaben für Managed Services stiegen im Jahresvergleich um 12 Prozent auf 4,3 Milliarden US-Dollar, obwohl der ACV gegenüber dem zweiten Quartal um 10 Prozent zurückging. Insgesamt wurden im Quartal 241 Managed-Services-Verträge vergeben, was einem Rückgang von 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darunter befanden sich sechs Mega-Deals (ACV von 100 Millionen US-Dollar oder mehr), ein Anstieg gegenüber zwei im Vorjahr, wobei der ACV dieser Verträge um 275 Prozent auf 971 Millionen US-Dollar stieg. Der Anstieg des Volumens und des ACV bei Mega-Deals spiegelt einen allgemeinen Anstieg bei größeren Geschäften (50 Millionen US-Dollar und mehr) wider, deren Volumen im Vergleich zum Vorjahr um 78 Prozent gestiegen ist.

Im Bereich Managed Services stieg das IT-Outsourcing (ITO) um 6 Prozent auf 2,8 Milliarden US-Dollar, da sich die Rechenzentrumsdienste mehr als verdoppelten und gebündelte Anwendungsentwicklungs- und -wartungsdienste (ADM) sowie Infrastrukturdienste zweistellig wuchsen, was einen Rückgang von 19 Prozent bei eigenständigen ADM-Diensten ausglich. Das Business Process Outsourcing (BPO) stieg unterdessen um 16 Prozent auf 948 Millionen US-Dollar, angeführt von einem zweistelligen Wachstum bei branchenspezifischen Dienstleistungen, im Kundenengagement und im Facility Management. Die Dienstleistungen im Bereich Engineering, Forschung und Entwicklung (ER&D) legten um 54 Prozent auf 475 Millionen US-Dollar zu, angetrieben durch technische Arbeiten im Zusammenhang mit dem Ausbau der europäischen Rechenzentren.

Nach Branchen betrachtet stieg der ACV im verarbeitenden Gewerbe einem Sektor, der 25 Prozent der Ausgaben für Managed Services in der Region ausmacht deutlich an (plus 74 Prozent). Weitere große Gewinner waren die Bereiche schnelllebige Konsumgüter sowie Gesundheitswesen und Pharmazeutika, die beide dreistellige Zuwächse verzeichneten, obwohl sie jeweils weniger als 10 Prozent des ACV der Region ausmachen. Demgegenüber verzeichneten zwei der größten Branchen der Region im Bereich Sourcing Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI) sowie Energie zweistellige Rückgänge.

Geografische Entwicklung

Die DACH-Region eroberte mit einem ACV von 1,5 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal ein Plus von 80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum erneut den Spitzenplatz als größter Managed-Services-Markt in der EMEA-Region zurück. Der ACV in Großbritannien und Irland stieg um 13 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar und überschritt damit im vierten Quartal in Folge die Marke von 1 Milliarde US-Dollar. Frankreich, der drittgrößte Markt der Region, wuchs um 10 Prozent auf 452 Millionen US-Dollar. Die kleineren Märkte Südeuropas und der nordischen Länder verzeichneten hingegen jeweils zweistellige Rückgänge.

Ergebnisse der ersten neun Monate

Seit Jahresbeginn stieg der kombinierte Markt-ACV um 43 Prozent auf 39,8 Milliarden US-Dollar. Der Bereich Managed Services verzeichnete mit 13,7 Milliarden US-Dollar ein Plus von 13 Prozent, während XaaS mit 26,1 Milliarden US-Dollar um 66,5 Prozent in die Höhe schoss. Insgesamt wurden seit Jahresbeginn 819 Managed-Services-Verträge vergeben, was einem Anstieg von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, darunter 11 Mega-Deals drei mehr als im Vorjahr -, deren ACV um 37 Prozent stieg.

Innerhalb der Managed Services stieg der ITO-Bereich um 1,6 Prozent auf 9,0 Milliarden US-Dollar, während der BPO-Bereich um 58 Prozent auf 3,2 Milliarden US-Dollar zulegte und der ER&D-Bereich um 21 Prozent auf 1,45 Milliarden US-Dollar anstieg. Im Cloud-Bereich stieg der IaaS-Markt um 86 Prozent auf 21,9 Milliarden US-Dollar, während der SaaS-Markt um 7,6 Prozent auf 4,3 Milliarden US-Dollar zulegte.

Globale Prognose für 2026

Für das Gesamtjahr hält ISG an seiner Wachstumsprognose von 2,1 Prozent für Managed Services fest. Gleichzeitig erhöht ISG seine bisherige Wachstumsprognose für cloudbasiertes XaaS von 30 Prozent im letzten Quartal auf 60 Prozent. Innerhalb dieses Segments wird für IaaS ein Wachstum von 80 Prozent und für SaaS von 12,5 Prozent erwartet dies ist das erste Mal, dass ISG IaaS und SaaS in seinen öffentlichen Prognosen separat ausweist.

Über den ISG Index

Der ISG Index gilt als maßgebliche Quelle für Marktinformationen zur globalen Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche. Seit 96 Quartalen in Folge liefert er Finanzanalysten, Unternehmenskäufern, Software- und Dienstleistungsanbietern, Anwaltskanzleien, Universitäten und den Medien detaillierte Informationen zu den neuesten Branchendaten und -trends.

Die Ergebnisse des Global ISG Index für das 3. Quartal 2026 wurden am 8. Oktober im Rahmen eines Webcasts vorgestellt. Um eine Aufzeichnung des Webcasts anzusehen und die Präsentationsfolien herunterzuladen, besuchen Sie diese Webseite.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges, auf KI ausgerichtetes Technologie- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an vorderster Front beim Einsatz von KI, um Unternehmen dabei zu unterstützen, operative Exzellenz und schnelleres Wachstum zu erzielen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten und Forschungsergebnisse, sein fundiertes Wissen und seine Kompetenz im Umgang mit Anbieter-Ökosystemen sowie für die Expertise seiner weltweit 1.500 Fachkräfte, die gemeinsam daran arbeiten, Kunden dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

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