Auf dem Pariser Autosalon 2026 hat Citroen mit dem 2CV Concept das Comeback der legendären Ente in E-Auto-Form vorgestellt. Der Stromer soll zu einem Einstiegspreis von rund 15.000 Euro auf den Markt kommen -Â allerdings erst 2028. Schon im Mai 2026 hatte Citroen-Chef Xavier Chardon auf dem Stellantis Investor Day die Rückkehr der Ente angekündigt -Â als erschwingliches, kompaktes und alltagstaugliches Elektroauto. Auf dem Pariser Autosalon hat der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n