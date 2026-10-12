München (ots) -- RTLZWEI und FOODCIETY bringen erstmals einen Adventskalender zu "GRIP - Das Motormagazin" in den Handel- 24 Türchen mit Produkten, Rabatten und Vorteilen sowie drei Hauptgewinnen- RTLZWEI erweitert mit der Kooperation die Präsenz seiner Programmmarken über TV und Streaming hinaus"GRIP - Das Motormagazin" gibt es in diesem Jahr auch zum Auspacken: RTLZWEI bringt gemeinsam mit FOODCIETY erstmals einen Adventskalender zum Motormagazin auf den Markt. Diese Kooperation eröffnet neue Möglichkeiten, etablierte RTLZWEI-Marken über TV und Streaming hinaus erlebbar zu machen. Hinter den 24 Türchen des Adventskalenders verbergen sich ausgewählte Produkte, Rabatte und Vorteile verschiedener Partner sowie Überraschungen aus der Welt von "GRIP". Zusätzlich warten drei Hauptgewinne auf die Käuferinnen und Käufer.Seit 19 Jahren steht "GRIP - Das Motormagazin" bei RTLZWEI für Unterhaltung rund um die Motorwelt, außergewöhnliche Fahrzeuge, Tests und Challenges. Mit dem Adventskalender wird die etablierte Programmmarke nun auch abseits des Bildschirms erlebbar. Das Produkt greift die Themenwelt der Sendung auf und bietet Fans eine neue Möglichkeit, mit "GRIP" in Berührung zu kommen.Für die Umsetzung des Adventskalenders arbeitet RTLZWEI und FOODCIETY erstmals zusammen. Zahlreiche Partner beteiligen sich mit ausgewählten Produkten und Angeboten. So entsteht ein abwechslungsreicher Mix, der klassische Adventskalender-Inhalte mit Vorteilen und Überraschungen für "GRIP"-Fans verbindet.Im Mittelpunkt steht dabei nicht allein der Inhalt der einzelnen Türchen: Der Kalender verbindet physische Produkte mit Angeboten und Erlebnissen rund um "GRIP". Besonderes Highlight sind drei Hauptgewinne, die den Käuferinnen und Käufern die Chance auf außergewöhnliche Erlebnisse bieten. Damit wird die Welt des Motormagazins erstmals in dieser Form in ein saisonales Produkt übertragen.Mit dem Adventskalender erhält die Marke 'GRIP' eine weitere Facette jenseits von TV und Streaming. Die Zusammenarbeit mit FOODCIETY zeigt, wie sich die Themenwelten bekannter RTLZWEI-Formate in passende Produkte übersetzen lassen. Der Vertrieb erfolgt online sowie in teilnehmenden OBI-Märkten.Der "GRIP"-Adventskalender ist ab sofort online sowie ab dem 19. Oktober 2026 in teilnehmenden OBI-Märkten erhältlich.Über "GRIP - Das Motormagazin":Seit 19 Jahren und in über 700 Sendungen bietet "GRIP - Das Motormagazin" seinen Zuschauern sonntags um 18:15 Uhr bei RTLZWEI und jeweils sieben Tage vorab bei RTL+ kompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mit viel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themen verbindet "GRIP - Das Motormagazin" Unterhaltung rund um die Motorwelt mit Service für den Verbraucher. Moderator Matthias Malmedie, Niki Schelle und weitere PS-Experten zeigen jede Woche die heißesten Auto-Trends, wagen rasante Versuche und geben kompetente Tipps. as Format wird produziert von Spiegel TV, Janus Productions und BURDA.Über FOODCIETY:FOODCIETY entwickelt Produkte, Formate und Kooperationen rund um Lebensmittel, Marken und Vermarktung - und übersetzt den Zeitgeist der Kulinarik in neue Konzepte. Dabei verstehen wir Food als Teil von Kultur, Lifestyle und gesellschaftlicher Veränderung. Wir verbinden Marken, Hersteller, Creator und Unternehmen, um innovative Produkte, außergewöhnliche Kooperationen und neue Erlebnisse zu schaffen. Von der Idee über die Inszenierung bis zur Vermarktung denken wir ganzheitlich und bringen Konzepte in den Markt. Unser Anspruch: kulturelle Relevanz mit unternehmerischer Umsetzung verbinden und Food immer wieder neu interpretieren.Über RTLZWEI:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. Als "Home of Reality" zeigt der Sender Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps, faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und ausgewählten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6369075