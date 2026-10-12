Die Renk-Aktie steht trotz prall gefüllter Auftragsbücher weiter unter Druck. Seit Jahresbeginn hat der Titel mehr als ein Drittel verloren. Gleichzeitig sorgt eine Abstufung durch die Bank of America für neue Zweifel an der weiteren Geschäftsentwicklung.Millionenauftrag verpufft an der Börse Operativ kann Renk weiterhin neue Aufträge verbuchen. Zuletzt erhielt der Augsburger Getriebespezialist von Patria einen Folgeauftrag über 30 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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