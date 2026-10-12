Regulatory News:
Issuer Name: HAVAS N.V. (AEX:HAVAS)
Issuer LEI: 894500L53AVOFQK7T710
Shares ISIN: NL0015002K83
Havas N.V. hereby reports share transactions related to its Liquidity Program, effective since October 1, 2026, carried out from October 5 to 9, 2026.
Havas N.V. publishes on a weekly basis, every Monday, share transactions detailed information under its Liquidity Program on its website: www.havas.com/investor-relations-shareholders/regulated-information/.
About Havas
Founded in 1835 in Paris, Havas is one of the world's largest global communications groups, with nearly 23,000 people in over 100 countries. With the ambition to help brands unlock Growth, Powered by Desire, Havas brings together creativity, media, technology and production capabilities to build strong, desirable brands that people genuinely want to engage with. Its integrated model is supported by Converged.AI, the Group's operating system that unifies data, technology and AI to deliver optimized, scalable marketing solutions across the full customer journey. AI-driven, fueled by human ingenuity, and grounded in the belief that desire drives both brand performance and business outcomes, Havas teams collaborate within Havas Villages worldwide to cultivate reputation, relevance and long-term preference for clients. Havas is equally committed to its people, fostering inclusive, responsible and inspiring workplaces where talent can thrive, because desire also starts from within. Further information is available at www.havas.com.
Summary per day
Issuer Name
Issuer LEI
Trade Date
ISIN
Side
Total Daily Volume
Average Price
Amount of Transactions
Highest Price
Lowest Price
Market Identification Code
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-05
NL0015002K83
BUY
4378
17,433760
76 325,00
17,600000
17,300000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-05
NL0015002K83
SELL
4321
17,449097
75 397,55
17,600000
17,400000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-06
NL0015002K83
BUY
4200
17,642857
74 100,00
17,700000
17,550000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-06
NL0015002K83
SELL
4355
17,684466
77 015,85
17,750000
17,550000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-07
NL0015002K83
BUY
6332
17,587934
111 366,80
17,750000
17,400000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-07
NL0015002K83
SELL
4018
17,648556
70 911,90
17,750000
17,500000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-08
NL0015002K83
BUY
4759
17,538317
83 464,85
17,600000
17,350000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-08
NL0015002K83
SELL
4833
17,579712
84 962,75
17,750000
17,400000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-09
NL0015002K83
BUY
2731
17,951263
49 024,90
18,000000
17,850000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-09
NL0015002K83
SELL
3748
17,994931
67 445,00
18,250000
17,650000
XAMS
Detail trade by trade
Issuer Name
Issuer LEI
Broker Name
Broker LEI
Transaction Date/Time
ISIN
Price
Currency
Side
Quantity
Market Identification Code
Transaction Reference
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T07:00:13Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9JGsKPK-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T07:00:13Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
100
XAMS
RFL_9JGsKPL-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T07:00:48Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9JGsTYR-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T07:15:07Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JGw53i-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T07:15:07Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JGw53h-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T07:23:43Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
33
XAMS
RFL_9JGyF4W-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T07:23:43Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
33
XAMS
RFL_9JGyF4X-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T07:23:43Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
211
XAMS
RFL_9JGyF4Y-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T07:39:55Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JH2KBJ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T07:44:04Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JH3MnC-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T08:09:57Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JH9sla-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T08:16:51Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JHBcbA-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T08:16:58Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JHBeEH-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T08:21:32Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
100
XAMS
RFL_9JHCnez-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T08:34:05Z
NL0015002K83
17,450000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JHFxcm-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T08:34:05Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
100
XAMS
RFL_9JHFxcd-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T08:45:58Z
NL0015002K83
17,400000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JHIx1h-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T09:50:21Z
NL0015002K83
17,350000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JHZA4i-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T10:29:30Z
NL0015002K83
17,300000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JHj171-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T12:47:17Z
NL0015002K83
17,300000
EUR
BUY
63
XAMS
RFL_9JIHhbB-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T12:47:17Z
NL0015002K83
17,300000
EUR
BUY
137
XAMS
RFL_9JIHhbC-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T13:48:29Z
NL0015002K83
17,400000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9JIX6mp-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T13:58:51Z
NL0015002K83
17,350000
EUR
BUY
53
XAMS
RFL_9JIZiqn-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T14:00:50Z
NL0015002K83
17,350000
EUR
BUY
14
XAMS
RFL_9JIaDYu-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T14:00:50Z
NL0015002K83
17,350000
EUR
BUY
133
XAMS
RFL_9JIaDYv-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T14:00:50Z
NL0015002K83
17,400000
EUR
SELL
314
XAMS
RFL_9JIaDbs-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T14:11:01Z
NL0015002K83
17,400000
EUR
SELL
86
XAMS
RFL_9JIcmWM-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T14:12:32Z
NL0015002K83
17,400000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9JIdAFY-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T14:15:02Z
NL0015002K83
17,400000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9JIdnLo-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T14:18:33Z
NL0015002K83
17,400000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9JIegBr-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T14:18:33Z
NL0015002K83
17,450000
EUR
SELL
133
XAMS
RFL_9JIegBs-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T14:27:24Z
NL0015002K83
17,450000
EUR
SELL
67
XAMS
RFL_9JIguQN-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T14:31:22Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
SELL
1
XAMS
RFL_9JIhuKB-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T14:31:22Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
SELL
116
XAMS
RFL_9JIhuMD-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T14:31:22Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
SELL
83
XAMS
RFL_9JIhuOE-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T14:51:54Z
NL0015002K83
17,450000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9JIn4kl-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T15:06:10Z
NL0015002K83
17,400000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9JIqfNY-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T15:06:10Z
NL0015002K83
17,400000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JIqfNZ-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T15:09:26Z
NL0015002K83
17,400000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9JIrUR3-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T15:09:30Z
NL0015002K83
17,400000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9JIrVN1-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T15:09:49Z
NL0015002K83
17,400000
EUR
BUY
206
XAMS
RFL_9JIraQH-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T15:09:49Z
NL0015002K83
17,400000
EUR
BUY
194
XAMS
RFL_9JIraTX-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T15:19:56Z
NL0015002K83
17,450000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9JIu8Ev-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T15:21:15Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
SELL
120
XAMS
RFL_9JIuSro-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-05T15:35:17Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
SELL
1
XAMS
RFL_9JIxzw2-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T07:00:11Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
SELL
4
XAMS
RFL_9JMiqNC-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T07:00:11Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
SELL
2
XAMS
RFL_9JMiqNC-0C
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T07:00:11Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
SELL
10
XAMS
RFL_9JMiqND-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T07:00:11Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
SELL
1
XAMS
RFL_9JMiqNE-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T07:01:16Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
SELL
182
XAMS
RFL_9JMj7N5-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T07:01:50Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JMjGDE-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T07:06:45Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JMkV20-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T07:14:04Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JMmL6W-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T07:14:41Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JMmUoO-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T07:19:19Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
SELL
156
XAMS
RFL_9JMnf1Y-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T07:30:46Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9JMqXmh-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T07:34:19Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JMrRLQ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T07:34:19Z
NL0015002K83
17,750000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JMrRLe-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T08:31:27Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
60
XAMS
RFL_9JN5p5T-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T08:32:23Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
89
XAMS
RFL_9JN63Ur-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T08:36:56Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
2
XAMS
RFL_9JN7CV1-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T08:39:00Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
19
XAMS
RFL_9JN7irm-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T10:43:15Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
30
XAMS
RFL_9JNd09v-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T10:43:15Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JNd09w-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T10:49:07Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JNeTgR-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T10:53:13Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JNfVgH-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T10:56:59Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JNgSaK-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T11:02:43Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
BUY
6
XAMS
RFL_9JNhu5E-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T11:13:46Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
BUY
193
XAMS
RFL_9JNkgdK-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T11:13:46Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JNkgdL-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T11:17:16Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JNlZ7h-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T11:59:03Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JNw5OT-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T12:20:02Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JO1Mpf-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T12:20:13Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
35
XAMS
RFL_9JO1PtJ-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T12:27:33Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
365
XAMS
RFL_9JO3GJG-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T13:17:56Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JOFwhq-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T13:20:55Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
26
XAMS
RFL_9JOGh86-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T13:21:33Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
170
XAMS
RFL_9JOGr8B-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T13:26:02Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JOHz48-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T13:29:36Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JOIsek-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T13:29:52Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
BUY
95
XAMS
RFL_9JOIwwF-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T13:33:18Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
BUY
100
XAMS
RFL_9JOJoc1-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T13:34:34Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
BUY
5
XAMS
RFL_9JOK89S-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T13:49:01Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
4
XAMS
RFL_9JONlju-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T13:49:01Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JONlju-0A
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T13:57:31Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9JOPuTP-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T14:07:38Z
NL0015002K83
17,750000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JOSSTG-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T14:13:54Z
NL0015002K83
17,750000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9JOU25n-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T14:42:50Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JObJqv-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T14:46:02Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JOc7rZ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T14:56:17Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
66
XAMS
RFL_9JOehdx-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T14:56:17Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
134
XAMS
RFL_9JOehdy-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T14:57:31Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JOf16W-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T14:58:47Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JOfKv2-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T15:09:07Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JOhwCF-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T15:12:29Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JOimay-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T15:16:11Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JOjiGx-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T15:17:04Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JOjwGU-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T15:22:24Z
NL0015002K83
17,750000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JOlHLg-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T15:26:56Z
NL0015002K83
17,750000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JOmQ6s-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T15:35:21Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9JOoXdM-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-06T15:35:21Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
BUY
199
XAMS
RFL_9JOoXdN-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T07:00:15Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
BUY
85
XAMS
RFL_9JSZO5k-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T07:00:15Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
15
XAMS
RFL_9JSZO5D-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T07:00:15Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
185
XAMS
RFL_9JSZO5V-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T07:04:17Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
SELL
132
XAMS
RFL_9JSaP9D-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T07:04:17Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
SELL
68
XAMS
RFL_9JSaP9D-08
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T07:09:02Z
NL0015002K83
17,750000
EUR
SELL
90
XAMS
RFL_9JSbb6v-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T07:09:02Z
NL0015002K83
17,750000
EUR
SELL
110
XAMS
RFL_9JSbb6w-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T07:17:16Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
BUY
275
XAMS
RFL_9JSdfcq-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T07:17:16Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
BUY
125
XAMS
RFL_9JSdfd0-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T07:18:48Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JSe3XA-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T07:19:18Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
BUY
115
XAMS
RFL_9JSeBJH-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T07:19:18Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JSeBJI-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T07:27:06Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
BUY
65
XAMS
RFL_9JSg9GY-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T07:28:59Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
BUY
65
XAMS
RFL_9JSgcfC-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T07:42:42Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JSk4gL-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T08:02:42Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
BUY
161
XAMS
RFL_9JSp6o9-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T08:02:42Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
BUY
39
XAMS
RFL_9JSp6oK-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T08:19:21Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JStIqi-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T08:24:23Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JSuZDs-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T08:49:24Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JT0rmz-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T09:17:47Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JT80m2-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T11:56:07Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
SELL
80
XAMS
RFL_9JTlsKf-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T11:56:07Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
SELL
320
XAMS
RFL_9JTlsKg-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T11:59:05Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JTmcNh-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T11:59:05Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JTmcNi-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T12:00:31Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9JTmylZ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T12:00:38Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9JTn0ct-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T12:12:46Z
NL0015002K83
17,750000
EUR
SELL
35
XAMS
RFL_9JTq3wx-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T12:14:23Z
NL0015002K83
17,750000
EUR
SELL
65
XAMS
RFL_9JTqTOs-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T12:15:09Z
NL0015002K83
17,750000
EUR
SELL
65
XAMS
RFL_9JTqfEc-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T12:15:20Z
NL0015002K83
17,750000
EUR
SELL
35
XAMS
RFL_9JTqi0e-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T12:15:20Z
NL0015002K83
17,750000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JTqi0f-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T12:16:02Z
NL0015002K83
17,750000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JTqtAl-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T12:16:52Z
NL0015002K83
17,750000
EUR
SELL
65
XAMS
RFL_9JTr6C2-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T12:18:13Z
NL0015002K83
17,750000
EUR
SELL
65
XAMS
RFL_9JTrR8N-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T13:25:34Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9JU8OSj-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T13:26:31Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
39
XAMS
RFL_9JU8dKE-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T13:26:31Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
361
XAMS
RFL_9JU8dKN-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T13:37:00Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JUBGtR-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T13:37:07Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JUBIaI-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T13:38:55Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9JUBkgy-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T13:39:48Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
BUY
70
XAMS
RFL_9JUByVc-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T13:39:48Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JUByVd-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T13:54:15Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JUFcDe-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T13:54:15Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
111
XAMS
RFL_9JUFcDf-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T13:54:15Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
89
XAMS
RFL_9JUFcDf-0D
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T14:11:14Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JUJtBt-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T14:18:47Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JULmxp-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T14:30:11Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JUOetK-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T14:30:16Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JUOgAX-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T14:56:07Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9JUVBrg-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T14:58:59Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9JUVuZI-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T15:07:22Z
NL0015002K83
17,450000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JUY1LF-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T15:07:22Z
NL0015002K83
17,450000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JUY1LG-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T15:08:15Z
NL0015002K83
17,400000
EUR
BUY
332
XAMS
RFL_9JUYF2p-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T15:29:50Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
SELL
18
XAMS
RFL_9JUdg00-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T15:29:51Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
SELL
51
XAMS
RFL_9JUdgAe-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T15:29:52Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
SELL
30
XAMS
RFL_9JUdgVH-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T15:29:53Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
SELL
24
XAMS
RFL_9JUdgmJ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T15:29:55Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
SELL
277
XAMS
RFL_9JUdhDf-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-07T15:35:21Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
SELL
88
XAMS
RFL_9JUf478-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T07:00:06Z
NL0015002K83
17,400000
EUR
BUY
3
XAMS
RFL_9JYPsOi-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T07:00:06Z
NL0015002K83
17,400000
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9JYPsOj-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T07:00:06Z
NL0015002K83
17,400000
EUR
BUY
4
XAMS
RFL_9JYPsOk-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T07:00:06Z
NL0015002K83
17,400000
EUR
BUY
21
XAMS
RFL_9JYPsOl-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T07:00:06Z
NL0015002K83
17,400000
EUR
BUY
17
XAMS
RFL_9JYPsOm-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T07:08:55Z
NL0015002K83
17,400000
EUR
BUY
22
XAMS
RFL_9JYS5vo-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T07:11:56Z
NL0015002K83
17,350000
EUR
BUY
102
XAMS
RFL_9JYSqvk-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T07:11:56Z
NL0015002K83
17,350000
EUR
BUY
5
XAMS
RFL_9JYSr4i-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T07:11:56Z
NL0015002K83
17,350000
EUR
BUY
93
XAMS
RFL_9JYSr4j-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T07:11:56Z
NL0015002K83
17,350000
EUR
BUY
44
XAMS
RFL_9JYSr4j-07
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T07:11:58Z
NL0015002K83
17,350000
EUR
BUY
4
XAMS
RFL_9JYSrby-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T07:14:11Z
NL0015002K83
17,350000
EUR
BUY
5
XAMS
RFL_9JYTQBo-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T07:16:26Z
NL0015002K83
17,400000
EUR
SELL
196
XAMS
RFL_9JYTzNj-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T07:16:26Z
NL0015002K83
17,400000
EUR
SELL
4
XAMS
RFL_9JYTzNZ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T07:16:29Z
NL0015002K83
17,350000
EUR
BUY
7
XAMS
RFL_9JYU01I-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T07:19:58Z
NL0015002K83
17,450000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9JYUsLt-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T07:19:59Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9JYUsmk-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T07:21:29Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
SELL
95
XAMS
RFL_9JYVGCi-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T07:25:36Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
SELL
217
XAMS
RFL_9JYWIIT-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T07:25:36Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
SELL
103
XAMS
RFL_9JYWIIU-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T07:46:51Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
3
XAMS
RFL_9JYbe2R-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T07:50:32Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
SELL
164
XAMS
RFL_9JYcZPX-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T07:50:32Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
SELL
36
XAMS
RFL_9JYcZPY-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T08:11:39Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JYht9e-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T08:23:10Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JYkms0-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T08:50:02Z
NL0015002K83
17,750000
EUR
SELL
81
XAMS
RFL_9JYrYGB-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T09:04:37Z
NL0015002K83
17,750000
EUR
SELL
9
XAMS
RFL_9JYvDw3-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T09:10:12Z
NL0015002K83
17,750000
EUR
SELL
128
XAMS
RFL_9JYwd70-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T10:09:08Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9JZBT19-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T10:09:09Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
79
XAMS
RFL_9JZBTHk-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T10:09:10Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
21
XAMS
RFL_9JZBTHs-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T10:09:10Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
16
XAMS
RFL_9JZBTHt-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T10:09:10Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
13
XAMS
RFL_9JZBTHu-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T10:09:10Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
368
XAMS
RFL_9JZBTHw-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T10:26:21Z
NL0015002K83
17,450000
EUR
BUY
32
XAMS
RFL_9JZFnbq-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T10:26:35Z
NL0015002K83
17,450000
EUR
BUY
2
XAMS
RFL_9JZFrFG-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T10:26:36Z
NL0015002K83
17,450000
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9JZFrVw-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T10:30:22Z
NL0015002K83
17,450000
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9JZGoC9-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T10:30:24Z
NL0015002K83
17,450000
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9JZGoil-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T11:53:06Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JZbdmm-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T12:26:47Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9JZk7VX-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T12:30:48Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9JZl8DD-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T12:30:49Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9JZl8Ta-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T12:30:49Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
35
XAMS
RFL_9JZl8Tq-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T12:33:20Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JZllXz-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T12:33:48Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9JZlt1m-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T12:40:02Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
2
XAMS
RFL_9JZnSIo-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T12:40:41Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
26
XAMS
RFL_9JZncL3-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T12:44:42Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9JZod1U-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T13:07:33Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
SELL
64
XAMS
RFL_9JZuNlG-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T13:07:33Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
SELL
136
XAMS
RFL_9JZuNlH-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T13:22:23Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
333
XAMS
RFL_9JZy7CK-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T13:22:23Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
244
XAMS
RFL_9JZy7CL-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T13:22:23Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
2
XAMS
RFL_9JZy7GQ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T13:22:23Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
44
XAMS
RFL_9JZy7GR-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T13:22:24Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
4
XAMS
RFL_9JZy7X4-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T13:33:17Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9Ja0rLK-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T14:20:04Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JaCdXN-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T14:29:35Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9JaF2EF-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T14:38:36Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JaHIzr-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T14:43:35Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9JaIYmr-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T14:45:17Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JaIzM1-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T14:45:17Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JaIzM2-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T14:50:02Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JaKBV5-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T14:52:32Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JaKoQ3-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T14:54:48Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JaLNnS-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T15:06:15Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JaOGSc-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T15:10:09Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JaPFV9-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T15:14:20Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JaQIYn-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T15:18:07Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JaRFiX-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T15:18:12Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9JaRH2S-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T15:20:04Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JaRk6n-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T15:20:04Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
SELL
294
XAMS
RFL_9JaRk6o-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T15:20:04Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
SELL
94
XAMS
RFL_9JaRk7E-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T15:26:17Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
SELL
12
XAMS
RFL_9JaTJCK-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-08T15:28:46Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JaTw3Q-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T07:00:20Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JeGSVd-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T07:03:00Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JeH87o-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T07:03:00Z
NL0015002K83
17,750000
EUR
SELL
52
XAMS
RFL_9JeH88D-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T07:08:01Z
NL0015002K83
17,800000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JeIONi-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T07:08:01Z
NL0015002K83
17,850000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JeIONm-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T07:15:15Z
NL0015002K83
17,900000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9JeKDJK-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T07:15:15Z
NL0015002K83
18,000000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9JeKDSX-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T07:37:12Z
NL0015002K83
18,100000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9JePk1N-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T07:37:13Z
NL0015002K83
18,150000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9JePkAz-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T07:43:06Z
NL0015002K83
18,200000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9JeRE0L-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T07:46:16Z
NL0015002K83
18,250000
EUR
SELL
96
XAMS
RFL_9JeS1Qg-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T11:52:27Z
NL0015002K83
17,950000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JfS0E3-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T11:52:41Z
NL0015002K83
17,900000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JfS3nj-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T11:53:31Z
NL0015002K83
17,850000
EUR
BUY
5
XAMS
RFL_9JfSGmp-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T11:53:34Z
NL0015002K83
17,850000
EUR
BUY
146
XAMS
RFL_9JfSHWH-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T11:53:40Z
NL0015002K83
17,850000
EUR
BUY
37
XAMS
RFL_9JfSJ9W-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T11:53:51Z
NL0015002K83
17,850000
EUR
BUY
12
XAMS
RFL_9JfSLrs-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T12:31:56Z
NL0015002K83
18,000000
EUR
BUY
82
XAMS
RFL_9JfbwIw-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T12:31:56Z
NL0015002K83
18,000000
EUR
BUY
318
XAMS
RFL_9JfbwJ5-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T12:53:21Z
NL0015002K83
18,000000
EUR
BUY
345
XAMS
RFL_9JfhKZl-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T12:53:21Z
NL0015002K83
18,000000
EUR
BUY
55
XAMS
RFL_9JfhKZX-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T13:15:00Z
NL0015002K83
18,000000
EUR
SELL
17
XAMS
RFL_9Jfmmca-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T13:15:00Z
NL0015002K83
18,000000
EUR
SELL
183
XAMS
RFL_9JfmmcZ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T13:36:09Z
NL0015002K83
17,950000
EUR
BUY
4
XAMS
RFL_9Jfs6gs-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T13:43:04Z
NL0015002K83
18,050000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9Jftqb8-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T13:58:30Z
NL0015002K83
17,950000
EUR
BUY
196
XAMS
RFL_9JfxjXz-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T13:58:30Z
NL0015002K83
17,950000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9JfxjY0-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T13:58:30Z
NL0015002K83
17,950000
EUR
BUY
107
XAMS
RFL_9JfxjY1-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T13:58:36Z
NL0015002K83
17,950000
EUR
BUY
293
XAMS
RFL_9JfxlAw-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T14:16:26Z
NL0015002K83
18,000000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9Jg2FT0-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T14:21:00Z
NL0015002K83
17,950000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9Jg3Ot8-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T15:18:26Z
NL0015002K83
17,900000
EUR
BUY
131
XAMS
RFL_9JgHrIr-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-09T15:35:18Z
NL0015002K83
18,100000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9JgM6g4-05
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261012281194/en/
Contacts:
For more information, please contact:
Charlotte Rambaud
Global Chief Communications Officer
charlotte.rambaud@havas.com
+33 6 64 67 66 27
Delphine Maillet
Group Head of Investor Relations
delphine.maillet@havas.com
+33 6 80 36 18 12
Kristin Calmes
Global Senior Communications Officer
kristin.calmes@havas.com
+33 6 08 40 76 27