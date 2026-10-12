Anzeige
Mehr »
Montag, 12.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Washington setzt auf Wolfram. Allegiance startet in Nevada.
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2N6WD | ISIN: GB00BG0TPX62 | Ticker-Symbol: FCA
Frankfurt
12.10.26 | 09:55
2,240 Euro
+3,70 % +0,080
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,2602,50016:18
Dow Jones News
12.10.2026 12:03 Uhr
239 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares

DJ POS-Transaction in Own Shares 

Funding Circle Holdings plc (FCH) 
POS-Transaction in Own Shares 
12-Oct-2026 / 10:29 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 

12 October 2026 

Funding Circle Holdings plc 
Transaction in own shares 
 
The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Deutsche Bank AG 
("DB") as part of its buy-back announced on 21 September 2026 in the period 5 October 2026 to 9 October 2026: 
 
Aggregate information: 
 
Date     Venue 
 
            Aggregated   Volume-weighted average price    Lowest price per   Highest price per 
             volume     (pence per share)          share (p)       share (p) 

5 October   LSE    85,000     185.6057p              183.60p        187.40p 
2026 
 
 
6 October   LSE    85,000     186.0692p              183.40p        189.00p 
2026 
 
 
7 October   LSE    85,000     186.1655p              185.20p        187.60p 
2026 
 
 
8 October   LSE    85,000     187.6903p              184.40p        189.40p 
2026 
 
 
9 October   LSE    85,000     189.5251p              188.00p        190.60p 
2026

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 11,100,648 of its Ordinary Shares in treasury and has 293,640,928 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 293,640,928 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by DB as part of the Share Buyback Programme.

Individual information: 

Date      Volume    Price (GBp)   Transaction Time   Transaction reference number  Exchange venue 
 
05/10/2026   2456     184.00       08:18:58       00083099879TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   401     183.80       08:21:27       00083099970TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   3099     184.40       08:24:52       00083100152TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2197     184.40       08:28:54       00083100320TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   1942     185.80       09:15:25       00083101941TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2176     185.80       09:15:25       00083101942TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   30      185.40       09:16:42       00083102024TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   825     185.80       09:21:49       00083102229TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   825     185.80       09:22:28       00083102261TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   27      185.80       09:26:03       00083102365TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   573     185.80       09:26:03       00083102364TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2441     185.80       09:26:03       00083102363TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2481     185.00       09:39:51       00083102973TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2026     184.40       09:54:48       00083103624TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   1128     184.20       09:55:36       00083103643TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   639     184.20       10:17:59       00083104574TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   665     184.20       10:17:59       00083104573TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2171     185.00       10:30:06       00083104935TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   399     184.40       10:34:56       00083105064TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   665     184.40       10:38:21       00083105127TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   1077     184.40       10:38:58       00083105140TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2287     183.80       11:13:25       00083105765TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   274     183.60       11:35:41       00083106270TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   498     183.60       11:35:41       00083106271TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   738     185.40       11:50:36       00083106518TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2311     186.20       12:02:59       00083106740TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2287     186.00       12:10:38       00083106832TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   79      186.00       12:10:38       00083106833TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2466     185.60       13:10:50       00083108172TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   3440     185.60       13:10:50       00083108171TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   110     185.40       13:31:07       00083108627TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   933     185.40       13:31:07       00083108628TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   1088     185.40       13:31:07       00083108629TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2583     185.00       13:46:05       00083109207TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   989     185.40       13:46:05       00083109209TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2100     185.40       13:46:05       00083109208TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   581     185.20       13:56:26       00083109758TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   1598     185.20       13:56:26       00083109759TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2098     185.20       14:20:28       00083110514TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2138     185.20       14:24:33       00083110657TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   68      185.20       14:24:43       00083110686TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   39      185.20       14:37:52       00083111611TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2255     185.20       14:37:52       00083111610TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2052     186.00       14:50:23       00083112414TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   428     186.00       14:50:42       00083112442TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2100     186.00       14:50:42       00083112441TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2185     186.20       15:08:19       00083113239TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   1772     186.00       15:09:10       00083113307TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2448     186.20       15:14:48       00083113649TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   1      186.60       15:36:49       00083115518TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   480     186.60       15:36:49       00083115519TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   1124     186.60       15:36:49       00083115520TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   442     187.40       15:48:35       00083116458TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   871     187.40       15:48:35       00083116456TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   1102     187.40       15:48:35       00083116457TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2282     187.40       15:54:35       00083116861TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   449     187.40       15:55:49       00083117077TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   1176     187.40       15:55:49       00083117076TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2377     187.40       15:57:49       00083117235TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2119     187.40       16:06:59       00083118075TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   278     187.40       16:11:28       00083118376TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   523     187.40       16:11:28       00083118375TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   1112     187.40       16:11:28       00083118374TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   476     187.00       16:15:20       00083118575TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   412     188.40       08:13:34       00083121369TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   365     189.00       08:14:10       00083121389TRLO0        XLON
06/10/2026   412     188.40       08:15:29       00083121566TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   412     188.40       08:19:03       00083121750TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2129     188.40       08:22:20       00083121916TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1125     188.40       08:22:20       00083121915TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2020     187.60       08:32:50       00083122496TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1422     187.20       08:55:45       00083123598TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   706     187.20       09:05:39       00083124166TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1222     187.20       09:05:39       00083124165TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1478     187.20       09:05:39       00083124164TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   769     186.20       09:09:05       00083124354TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   412     186.20       09:13:03       00083124530TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   25      186.80       09:23:58       00083125050TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   270     186.80       09:23:58       00083125049TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   924     186.80       09:23:58       00083125048TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   189     186.80       09:23:58       00083125047TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   362     186.80       09:23:58       00083125046TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   328     186.80       09:23:58       00083125045TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   993     186.20       09:34:12       00083125508TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2414     186.40       09:50:00       00083126359TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1726     186.40       10:13:05       00083127379TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1000     186.40       10:13:05       00083127380TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2359     186.20       10:13:07       00083127391TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1327     186.60       10:13:07       00083127392TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2078     186.80       10:43:31       00083129102TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   814     186.80       10:43:44       00083129124TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1976     187.20       11:03:29       00083129825TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   648     187.00       11:03:30       00083129826TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   754     187.20       11:03:30       00083129828TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   334     187.20       11:03:30       00083129827TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2412     186.60       11:29:15       00083130620TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2045     186.40       11:44:04       00083131077TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   579     186.40       11:59:38       00083131253TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   851     186.60       11:59:38       00083131254TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   209     186.40       11:59:50       00083131257TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1000     186.40       11:59:51       00083131258TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2258     186.00       12:04:32       00083131370TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   795     186.20       12:04:32       00083131372TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1168     186.20       12:04:32       00083131371TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2045     185.80       12:36:04       00083132017TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2377     185.60       12:54:04       00083132591TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2157     185.20       13:19:58       00083133455TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   286     185.20       13:20:01       00083133456TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   952     185.20       13:20:01       00083133457TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1003     185.20       13:20:01       00083133462TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2331     185.00       13:20:01       00083133463TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   537     185.20       13:43:05       00083134408TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1444     185.20       13:43:32       00083134418TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2345     185.60       14:16:12       00083135634TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2006     185.60       14:29:00       00083136109TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2117     185.20       14:30:10       00083136155TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   720     185.40       14:55:03       00083137670TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   36      185.40       14:58:08       00083138003TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   412     185.40       14:58:42       00083138029TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   178     185.40       14:59:37       00083138247TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1648     185.40       14:59:37       00083138248TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2158     185.00       15:12:01       00083139144TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2309     184.60       15:12:01       00083139147TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   658     183.40       15:22:37       00083140408TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   606     183.40       15:22:37       00083140407TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   931     184.20       15:38:05       00083141504TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   638     184.20       15:39:45       00083141609TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   637     185.20       15:44:05       00083142125TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1442     185.20       15:44:35       00083142168TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1407     185.00       15:44:52       00083142180TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   624     185.00       15:44:52       00083142179TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   330     185.20       15:53:05       00083142587TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   652     185.20       15:54:45       00083142673TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   575     185.20       15:56:25       00083142781TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   518     185.20       15:58:05       00083142850TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   394     185.40       16:03:05       00083143044TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   493     185.40       16:04:45       00083143145TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   259     186.00       16:10:31       00083143634TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   510     186.00       16:10:31       00083143633TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   688     186.00       16:10:31       00083143632TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   644     186.00       16:10:31       00083143631TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   526     186.00       16:13:05       00083143832TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   515     186.00       16:13:32       00083143869TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   627     186.20       16:15:13       00083143950TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1543     186.20       16:19:14       00083144163TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   2395     187.00       08:30:36       00083147117TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   1981     187.00       08:30:36       00083147116TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   2710     185.40       08:30:37       00083147124TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   2037     187.40       08:42:22       00083147616TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   2002     187.20       08:51:45       00083148052TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   291     187.20       08:51:45       00083148051TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   283     187.20       08:51:45       00083148053TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   1704     187.40       08:58:28       00083148551TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   2186     187.60       09:58:32       00083150527TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   2218     187.60       09:58:32       00083150526TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   711     187.20       10:04:04       00083150781TRLO0        XLON
07/10/2026   2284     186.40       10:20:29       00083151454TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   73      186.60       10:45:09       00083152272TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   270     186.60       10:45:09       00083152271TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   15      186.60       10:52:29       00083152522TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   954     186.60       10:52:29       00083152521TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   498     186.60       10:52:29       00083152523TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   925     186.60       10:52:40       00083152530TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   994     186.60       10:53:57       00083152556TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   98      186.60       11:13:34       00083153216TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   2308     186.60       11:13:34       00083153215TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   2100     186.20       11:52:44       00083154552TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   1902     186.20       12:06:35       00083155391TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   299     186.20       12:06:35       00083155390TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   35      186.20       12:06:35       00083155392TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   714     186.00       12:19:29       00083155991TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   2089     186.20       12:30:33       00083156331TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   436     186.20       12:45:59       00083156779TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   284     186.20       12:45:59       00083156778TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   161     186.20       12:45:59       00083156777TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   10      186.20       12:57:09       00083157169TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   314     186.20       12:57:09       00083157168TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   597     186.20       12:57:09       00083157167TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   1096     186.40       13:03:53       00083157430TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   960     186.40       13:03:53       00083157429TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   2104     186.00       13:09:54       00083157648TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   1618     185.60       13:27:50       00083158452TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   777     185.60       13:27:50       00083158451TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   2129     186.20       13:54:53       00083160073TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   1904     185.80       13:56:51       00083160163TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   163     185.80       13:56:51       00083160162TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   2167     185.40       14:26:37       00083162183TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   2433     185.40       14:26:37       00083162182TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   69      185.40       14:26:37       00083162189TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   1893     185.20       14:26:38       00083162195TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   912     185.60       14:26:59       00083162213TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   1954     185.60       14:32:49       00083162753TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   2405     185.20       14:38:10       00083163704TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   2084     185.40       15:01:55       00083165548TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   2096     185.40       15:01:55       00083165547TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   35      185.40       15:01:55       00083165549TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   1593     185.80       15:09:27       00083166024TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   400     185.80       15:09:27       00083166026TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   168     185.80       15:09:38       00083166036TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   2067     185.80       15:17:09       00083166586TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   1946     185.80       15:21:34       00083166851TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   2216     185.80       15:29:34       00083167386TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   144     185.60       15:40:15       00083168168TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   2382     186.00       15:43:25       00083168596TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   14      186.00       15:43:25       00083168595TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   716     186.00       15:43:32       00083168602TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   58      185.80       15:46:10       00083168733TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   18      185.80       15:46:10       00083168732TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   599     185.80       15:46:10       00083168731TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   675     185.80       15:46:10       00083168730TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   148     185.80       15:46:10       00083168729TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   29      185.80       15:46:10       00083168728TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   2360     186.00       15:51:56       00083169091TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   2320     186.00       16:03:02       00083169767TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   3      186.20       16:04:48       00083169855TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   401     186.20       16:04:48       00083169854TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   180     186.20       16:04:48       00083169853TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   137     186.20       16:06:48       00083169928TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   90      186.20       16:07:20       00083169958TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   203     186.20       16:07:20       00083169959TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   2243     186.00       16:11:20       00083170150TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   1213     186.60       16:14:58       00083170415TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   2088     184.60       08:13:22       00083173698TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   122     184.40       08:16:35       00083174119TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   2325     189.40       09:20:11       00083178340TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   2336     189.20       09:20:11       00083178341TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   2361     189.20       09:29:05       00083178836TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   496     189.20       09:29:06       00083178841TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   708     189.20       09:29:06       00083178840TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   394     189.20       09:29:07       00083178845TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   2246     188.80       09:29:52       00083178891TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   200     189.00       10:04:21       00083180608TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   200     189.00       10:04:32       00083180609TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   2286     188.80       10:04:42       00083180613TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   398     188.80       10:10:56       00083180810TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   1630     188.80       10:13:04       00083180855TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   15      188.80       10:38:25       00083181627TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   2177     188.60       10:39:21       00083181766TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   1950     188.00       10:47:58       00083181943TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   2058     187.40       11:07:39       00083182606TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   1429     187.00       11:10:28       00083182784TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   2664     187.00       11:10:34       00083182791TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   1431     185.80       11:25:22       00083183343TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   785     185.80       11:25:22       00083183342TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   2017     186.00       12:24:03       00083185154TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   2069     186.20       12:30:13       00083185245TRLO0        XLON
08/10/2026   709     186.60       12:49:46       00083186225TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   1023     186.60       12:58:49       00083186611TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   2368     186.80       13:03:11       00083186746TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   2377     186.80       13:08:45       00083186941TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   309     186.80       13:43:46       00083187860TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   534     186.80       13:43:57       00083187864TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   1193     186.80       13:43:58       00083187867TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   607     186.80       13:43:58       00083187866TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   718     186.80       13:43:58       00083187865TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   260     186.20       13:53:05       00083188048TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   2050     188.00       14:12:13       00083188855TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   2263     188.00       14:13:25       00083188880TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   1941     187.80       14:13:25       00083188881TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   1981     187.40       14:33:42       00083189924TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   1236     187.60       14:33:42       00083189926TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   713     187.60       14:33:42       00083189925TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   2128     187.80       14:56:56       00083191373TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   2478     188.00       15:11:04       00083192216TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   189     187.80       15:11:04       00083192217TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   2393     188.00       15:11:04       00083192218TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   332     188.00       15:11:16       00083192224TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   300     188.00       15:11:16       00083192223TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   589     188.00       15:11:16       00083192222TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   1084     188.00       15:11:16       00083192221TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   1163     188.60       15:32:15       00083193359TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   171     188.60       15:32:15       00083193358TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   466     188.60       15:32:15       00083193357TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   2266     188.40       15:32:15       00083193360TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   2339     187.80       15:38:52       00083193726TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   1951     187.80       15:48:41       00083194363TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   889     187.80       15:53:41       00083194868TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   428     187.80       15:53:41       00083194867TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   83      187.80       15:53:41       00083194866TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   106     187.80       15:53:41       00083194865TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   2012     187.40       15:57:41       00083195122TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   214     187.20       16:03:51       00083195723TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   2231     188.00       16:04:45       00083195783TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   2174     187.60       16:06:45       00083195943TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   2188     187.60       16:10:46       00083196180TRLO0        XLON 
 
08/10/2026   2159     187.60       16:12:06       00083196247TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   3584     190.00       08:55:24       00083201378TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   1121     190.00       08:55:24       00083201379TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   1110     190.00       08:55:24       00083201380TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   2347     190.00       08:59:13       00083201666TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   1733     189.80       09:14:50       00083202556TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   294     189.80       09:14:50       00083202555TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   2013     189.60       09:18:01       00083202955TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   40000    189.40       09:22:55       00083203134TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   1444     189.00       09:22:55       00083203136TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   542     189.00       09:22:55       00083203135TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   400     188.40       09:28:08       00083203319TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   439     188.40       09:28:08       00083203318TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   1959     188.00       11:37:33       00083208989TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   190     188.80       13:20:16       00083212655TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   454     188.80       13:20:16       00083212654TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   2110     190.00       13:21:36       00083212673TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   2220     190.60       13:24:06       00083212740TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   1972     190.20       13:25:49       00083212836TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   2010     190.20       13:41:38       00083213242TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   2166     190.60       13:52:34       00083213649TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   559     190.00       14:07:19       00083214159TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   889     190.00       14:10:14       00083214246TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   699     190.00       14:10:14       00083214245TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   1975     189.00       14:31:56       00083214784TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   2072     188.60       15:05:12       00083217055TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   447     189.60       15:42:38       00083218994TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   839     189.60       15:42:38       00083218993TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   488     189.60       15:42:38       00083218992TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   2348     189.40       15:42:38       00083218995TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   2040     189.60       15:51:26       00083219425TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   600     189.80       15:57:14       00083219800TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   399     189.80       15:57:14       00083219799TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   2149     189.20       16:01:36       00083220276TRLO0        XLON 
 
09/10/2026   1388     189.40       16:07:15       00083220826TRLO0        XLON

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISIN:     GB00BG0TPX62 
Category Code: POS 
TIDM:     FCH 
LEI Code:   2138003EK6UAINBBUS19 
Sequence No.: 445992 
EQS News ID:  2413918 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?application_id=2413918&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2026 05:30 ET (09:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die KI-Euphorie ihren nächsten Realitätstest erlebt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.