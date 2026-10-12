Der DAX startet freundlich in die Woche. Die spannendere Entwicklung spielt sich aber unter der Oberfläche ab: In den vergangenen beiden Handelstagen zeigte der breite Markt relative Stärke gegenüber Tech-Aktien. Die bisherigen Zugpferde verlieren Schwung - das eröffnet Nachzüglern Raum. Für den DAX bleibt die Zone um 25.300 Punkte umkämpft. Nach unten hat die 200-Tage-Linie vergangene Woche erneut gehalten. Rückenwind liefert zum Wochenstart der Ölpreis. Brent liegt trotz neuer Huthi-Angriffe in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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