Die Renk-Aktie setzt ihre Talfahrt unvermindert fort. In der vergangenen Woche gab der Kurs des Panzergetriebeherstellers um weitere -8,65% nach und fiel mit 33,48 € auf den tiefsten Stand seit dem Zoll-Tief von April 2025. Seit Jahresbeginn belaufen sich die Verluste inzwischen auf mehr als -37%. Sollten Anleger jetzt ins fallende Messer greifen oder weiterhin einen großen Bogen um die Aktie machen? Millionenauftrag trifft auf massive Zweifel Operativ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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