Limburg (ots) -Hohe Standortkosten, starke Konkurrenz aus China: Deutschlands Industrie muss neue Wege gehen. Der GEC-Kunde AUMOVIO setzt auf Künstliche Intelligenz, um die Produktivität seiner deutschen Fertigung weiter zu steigern. Im Frankfurter Werk von AUMOVIO, das bis zur Abspaltung im September 2025 zum Automotive-Bereich von Continental gehörte, entsteht gemeinsam mit der German Edge Cloud (GEC) das "Overall Factory Brain". Es verbindet Produktionsdaten und das Wissen der Beschäftigten mit Industrial AI. Erste Anwendungen zeigen das Potenzial: Analysen und Prozesse, die bisher Tage beanspruchten, werden auf Minuten verkürzt."Deutschlands Industrie wird den globalen Wettbewerb kaum über niedrigere Kosten für sich entscheiden. Ihre Chance liegt in höherer Produktivität. Dafür wird entscheidend sein, wie schnell Industrieunternehmen das Wissen ihrer Fabriken in bessere Entscheidungen und effizientere Prozesse übersetzen können", sagt Dieter Meuser, Geschäftsführer der German Edge Cloud.Das AUMOVIO-Werk in Frankfurt-Rödelheim unterstreicht, dass die Rolle von Industrial AI dabei wichtiger wird. Nach der Abspaltung vom Continental-Konzern treibt der eigenständige Automobilzulieferer mit weltweit rund 82.000 Beschäftigten die technologische Weiterentwicklung seiner Produktion voran. In Frankfurt-Rödelheim werden bereits hochautomatisiert Bremssysteme gefertigt. Mit dem "Overall Factory Brain" kommt nun eine neue Ebene hinzu: Industrial AI macht Zusammenhänge schneller erfassbar, deckt Ursachen gezielter auf und stellt vorhandenes Produktionswissen unmittelbar für die Optimierung der Fertigung bereit.Von Tagen auf Minuten: KI unterstützt bei der UrsachenanalyseWie sich das konkret auswirkt, zeigt die Analyse von Qualitätsabweichungen. Treten Fehler in der Produktion auf, beginnt in der Regel eine aufwendige Suche nach der Ursache: Produktions- und Qualitätsdaten müssen zusammengetragen, Zusammenhänge über verschiedene Prozessschritte hinweg geprüft und das Wissen von Fachleuten einbezogen werden. Im Frankfurter Werk konnte eine solche Analyse bislang mehrere Tage beanspruchen.Mit dem Industrial AI Agent PARETO von German Edge Cloud verändert sich dieser Prozess grundlegend. Der Agent wertet Produktions- und Qualitätsdaten aus, stellt Zusammenhänge zwischen Prozessschritten her und sucht nach Mustern und möglichen Fehlerursachen. Die Ergebnisse stellt er den Fachkräften für die weitere Bewertung zur Verfügung."Wir können heute eine Analyse, die zuvor Tage dauerte, innerhalb weniger Minuten durchführen. Mit dem Overall Factory Brain schaffen wir die Voraussetzung für eine Fabrik, die aus Daten und Erfahrungen lernt und daraus schneller verwertbare Erkenntnisse ableitet", sagt Torsten Rauch, Werkleiter des AUMOVIO-Werks Frankfurt-Rödelheim.Das Wissen für das "Gehirn der Fabrik"Doch Geschwindigkeit bei der Datenanalyse ist nur ein Teil des Konzepts. In einer Fabrik steckt Wissen, das sich nicht allein in Datenbanken findet: Beschäftigte kennen Anlagen, Prozesse und wiederkehrende Fehlerbilder aus jahrelanger Erfahrung. Dieses Wissen soll im "Overall Factory Brain" strukturiert erfasst und dort verfügbar werden, wo es gebraucht wird. Hier kommt mit DAEDALUS ein weiterer Industrial AI Agent von German Edge Cloud ins Spiel. Er unterstützt dabei, vorhandenes Wissen für konkrete Aufgaben in der Produktion und im Engineering zugänglich zu machen. So können beispielsweise Erkenntnisse aus früheren Störungen und Analysen in neue Fragestellungen einfließen. Industrieingenieure erhalten dadurch kontextbezogene Entscheidungsunterstützung in wissensintensiven Planungs- und Bewertungsprozessen."Industrieunternehmen verfügen über einen enormen Erfahrungsschatz. Viel davon steckt heute in einzelnen Systemen - oder in den Köpfen der Mitarbeitenden", sagt Peter Bonerz, Leiter Industrial Engineering bei AUMOVIO. "Mit dem Overall Factory Brain wollen wir dieses Wissen dauerhaft sichern, mit aktuellen Informationen aus der Fertigung verbinden und als Produktionsgedächtnis verfügbar machen. So arbeiten Menschen und AI Agents auf einer gemeinsamen Wissensbasis."Das "Overall Factory Brain" wächst mit den Aufgaben der FabrikPARETO und DAEDALUS übernehmen unterschiedliche Aufgaben, greifen dabei aber auf dieselbe industrielle Daten- und Wissensbasis zu. Genau darin liegt die Idee des Overall Factory Brain: Statt immer neue isolierte KI-Lösungen für einzelne Aufgaben einzuführen, entsteht schrittweise ein System spezialisierter AI Agents, die dort unterstützen, wo ihr jeweiliges Wissen und ihre Fähigkeiten benötigt werden.Die Grundlage dafür schafft die bestehende digitale Infrastruktur. Das ONCITE Digital Production System (DPS) von German Edge Cloud fungiert als Datendrehscheibe und führt Maschinen-, Prozess- und Qualitätsdaten zusammen. Vorhandene MES-, ERP- und Shopfloor-Systeme lassen sich einbinden, sodass die gewachsenen Produktionsstrukturen nicht ersetzt werden müssen.Die AI Agents werden auf der "ONCITE Industrial AI Platform" betrieben. Rollen, Berechtigungen und Governance-Regeln bestimmen, auf welche Informationen die einzelnen Agenten zugreifen und welche Aktionen sie ausführen dürfen.Mit SENTINEL steht ein weiterer spezialisierter Agent für die Überwachung von Qualitäts-, Energie- und Produktionskennzahlen zur Verfügung. So wächst das "Overall Factory Brain" mit den Aufgaben der Fabrik: Neue Fähigkeiten lassen sich über spezialisierte Agents einfach ergänzen.KI ist eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit"Für einen Hochlohnstandort wie Deutschland ist Industrial AI keine Kür, sondern eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit", sagt Dieter Meuser. "Wir müssen jetzt den Schritt von einzelnen KI-Anwendungen in den industriellen Maßstab schaffen. Entscheidend ist, dass KI dort produktiv wird, wo industrielle Wertschöpfung stattfindet. Wenn die deutsche Industrie intelligenter und produktiver wird, hat sie einen echten Vorteil im internationalen Wettbewerb. AUMOVIO zeigt in Frankfurt, wie sich ein deutscher Industriestandort mit Industrial AI für die Zukunft aufstellt."Pressekontakt:PR-Agentur:punctum pr-agentur GmbHNeuer Zollhof 347800 DüsseldorfUlrike Peter-Geschäftsführerin-Tel.: 0211-97 179 77-0up@punctum-pr.deOriginal-Content von: GEC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180337/6369405