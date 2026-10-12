Der einstige Erfolg des Citroën 2CV beruht nicht auf cleverem Marketing oder besonders ansprechendem Design. Es war die Vielseitigkeit, die Einfachheit und vor allem die Lösungsorientiertheit bei Herausforderungen im alltäglichen Leben vieler Menschen. Und hier setzt auch das neue elektrische Concept Car von Citroën als Neuinterpretation des 2CV an. Es zählt weniger die Nostalgie als viel mehr die Rückkehr zu den wesentlichen Dingen die Menschen benötigen, um in der heutigen Zeit mit Freude mobil zu sein.Den vollständigen Artikel lesen ...
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