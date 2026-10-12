Der Goldpreis beendete die Handelswoche nahe der eminent wichtigen Marke von 4.200 US-Dollar. Der Freitagshandel war von einer kräftigen Erholung geprägt. Beste Voraussetzungen für einen starken Wochenstart könnte man meinen. Doch so einfach ist das nicht.Zahlreiche Preisdaten werden veröffentlicht Um sich greifende Inflations- und Zinssorgen belasten den Goldpreis massiv. Vor diesem Hintergrund werden die anstehenden Handelstage eminent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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