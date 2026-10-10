Newmont und Barrick: Gold rund 24 Prozent unter Rekordhoch, Uran bei knapp 90 Dollar - zwei Rohstoffe, zwei Preislogiken

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Die erste Zinserhöhung der Fed seit 2023 belastet das Edelmetall, während der Uranmarkt von Langfristverträgen und knappem Angebot lebt. Was das für Explorer wie Blast Resources bedeutet.

Gold und Uran werden oft in einem Atemzug als Rohstoffe der Verunsicherung genannt. Preislogisch trennt sie mehr, als sie verbindet. Gold notierte am 8. Oktober bei rund 4.117 US-Dollar je Feinunze und damit etwa 24 Prozent unter dem Rekordhoch von rund 5.405 US-Dollar vom 29. Januar. Uran lag Ende September nach Angaben von Cameco beziehungsweise dem Durchschnitt der UxC- und TradeTech-Indikatoren bei 89,63 US-Dollar je Pfund. Zwei Rohstoffe, zwei unterschiedliche Preistreiber - und für Explorer ein jeweils anderes Umfeld.

Gold: Vom Rekord zur Zinswende

Der Rücksetzer hat vor allem eine Ursache: die Geldpolitik. Die US-Notenbank hob am 16. September den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent an - nach Berichten die erste Erhöhung seit dem Sommer 2023; ein Zinsausblick signalisierte weitere mögliche Schritte bis Ende 2026. Gold geriet nach der Entscheidung unter Druck und fiel zuletzt bis auf rund 4.117 US-Dollar. Ende September hatte das Edelmetall bei rund 4.176 US-Dollar geschlossen. Da Gold keine laufenden Erträge abwirft, reagiert der Preis empfindlich auf die Erwartung höherer Realzinsen und eines stärkeren Dollars. Die jüngsten Fed-Protokolle zeigten zudem, dass die Notenbanker über den weiteren Zinspfad uneinig sind.

Newmont und Barrick: Produzenten mit Preishebel

Die großen Goldproduzenten spiegeln diese Preislogik direkt. Newmont (WKN: 853823 | ISIN: US6516391066) verfügt laut Unternehmensangaben über Goldreserven von 118,2 Millionen Unzen und erwartet für 2026 eine zurechenbare Goldproduktion von rund 5,26 Millionen Unzen. Barrick Mining (WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080) rechnet für 2026 mit einer Goldproduktion von 2,90 bis 3,25 Millionen Unzen sowie 190.000 bis 220.000 Tonnen Kupfer. Beide Konzerne verkaufen ihre Produktion zum Marktpreis; steigende oder fallende Goldpreise schlagen sich unmittelbar in Erlösen und Margen nieder. Anders als bei Explorern fließen hier bereits Cashflows aus laufendem Betrieb.

Uran: Preisbildung über Verträge

Beim Uran spielt die Finanzmarktstimmung eine kleinere Rolle als die Vertragslage der Versorger. Der Langfristpreis, den Versorger für mehrjährige Lieferverträge zahlen, schloss laut UxC und TradeTech im September bei 96,50 US-Dollar je Pfund; der Spotpreis lag bei 89,63 US-Dollar und damit weiterhin nahe der Marke von 90 Dollar. Gleichzeitig zeigt die Marktstimmung ein anderes Bild: Der Sprott Uranium Miners ETF verlor nach Fondsangaben im Monat bis zum 30. September 16,4 Prozent. Der Preis für physisches Uran und die Bewertung der Papiere laufen damit auseinander. Preissprünge entstehen vor allem dann, wenn Versorger neue Verträge abschließen - und deren Zeitpunkt ist nicht vorhersehbar.

Blast Resources: Explorer im Wales-Lake-Projekt

Blast Resources Inc. (WKN: A3EHMB | ISIN: CA09345L1085; CSE: BLST) ist kein Produzent, sondern ein Explorer. Das Flaggschiff ist das Wales Lake Uranium Project mit drei Claim-Gruppen (Britt Lake, Brazier South und North Agar) am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens in Saskatchewan. Laut Unternehmen liegt das Projekt im Patterson-Lake-Korridor, der zwei bedeutende Uranlagerstätten beherbergt. Eine hochauflösende Aeromagnetik-Befliegung vom Dezember 2024 führte zu fünf Zielen für weitere Untersuchungen. Zuletzt beschrieb das Unternehmen einen rund zehn Kilometer langen tektonischen Bruch, der als möglicher Fluidpfad für Uran interpretiert wird.

Gold folgt vor allem Zinsen, Dollar und Krisenstimmung; Uran folgt Verträgen, Angebotsdisziplin und Versorgungssicherheit. Für ein Unternehmen wie Blast Resources wirken beide Märkte indirekt, vor allem über das Finanzierungsklima für Explorer.

Quellen

https://www.kettner-edelmetalle.de/wissen/fed-zinserhoehung-2026-goldpreis

https://www.tradingkey.com/de/analysis/commodities/metal/262172180-gold-price-forecast-fed-rate-hike-possible-gold-hold-above-4200-tradingkey

https://www.boerse-am-sonntag.de/rohstoffe/goldpreis-silberpreis-fed-zinssorgen

https://www.tradingkey.com/de/analysis/commodities/metal/262174945-fed-rate-hike-priced-in-gold-rebound-4400-new-gains-tradingkey

https://goldesel.de/aktien/news/fed-zinserhohung-druckt-goldpreis-feinunze-fallt-auf-4235-us-dollar

https://de.investing.com/news/commodities-news/goldpreis-2026-kommt-jetzt-der-grose-rucksetzer-3446343

https://www.onvista.de/aktien/unternehmensprofil/Newmont-Goldcorp-Aktie-US6516391066

https://www.boerse.de/unternehmensprofil/Barrick-Mining-Aktie/CA06849F1080

https://www.cruxinvestor.com/posts/uranium-contract-price-hits-96-50-deeper-supply-deficits-ahead

https://sprottetfs.com/urnm-sprott-uranium-miners-etf/

https://api.sprott.com/investment-strategies/exchange-listed-products/physical-commodity-funds/uranium/

https://www.newsfilecorp.com/release/305420/Blast-Resources-Announces-Strong-UraniumThorium-Anomalies-on-Britts-Lake-Claims-in-Athabasca-Basin-Region-Saskatchewan

https://www.stocktitan.net/news/BLSRF/blast-resources-reviews-tectonic-break-at-the-wales-lake-uranium-cifxntlpobu1.html

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Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

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