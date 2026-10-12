Regulatory News:
Eurofins Scientific SE (Paris:ERF):
Name of the Issuer
Identify code of the Issuer
Transaction day
Identify code of the financial instrument
Total daily volume (in number of shares)
Daily weighted average purchase price of the shares
Market (MIC Code)
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
05/10/2026
FR0014000MR3
15 000
75.8464
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
05/10/2026
FR0014000MR3
35 000
75.8683
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
06/10/2026
FR0014000MR3
30 000
77.5393
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
07/10/2026
FR0014000MR3
20 000
76.2256
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
07/10/2026
FR0014000MR3
10 000
76.2036
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
08/10/2026
FR0014000MR3
10 000
76.1326
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
08/10/2026
FR0014000MR3
20 000
76.1620
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
09/10/2026
FR0014000MR3
20 000
76.6227
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
09/10/2026
FR0014000MR3
10 000
76.7277
CEUX
TOTAL
170 000
76.4124
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: Eurofins Share Buy-Back Programme
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Contacts:
Eurofins Scientific SE