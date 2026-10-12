Anzeige
Mehr »
Montag, 12.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Washington setzt auf Wolfram. Allegiance startet in Nevada.
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 909943 | ISIN: AT0000652011 | Ticker-Symbol: EBO
Tradegate
12.10.26 | 19:23
109,90 Euro
+0,73 % +0,80
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Österreich 20
CECE Composite Index
Europa 600
1-Jahres-Chart
ERSTE GROUP BANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ERSTE GROUP BANK AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
109,70109,9019:24
109,70109,9019:24
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BAWAG GROUP
BAWAG GROUP AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BAWAG GROUP AG167,50+0,18 %
ERSTE GROUP BANK AG109,90+0,73 %
PALFINGER AG26,500+1,14 %
SEMPERIT AG HOLDING19,450+4,85 %
VOESTALPINE AG44,360-0,89 %
WIENERBERGER AG15,390-1,35 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.