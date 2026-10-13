1,01 Billionen US-Dollar: Warum First Graphene, Titomic und AML3D ihre Zukunft in der US-Verteidigungsindustrie suchen

Anzeige / Werbung

Die USA wollen im Fiskaljahr 2026 rund 1,012 Billionen US-Dollar für die nationale Verteidigung bereitstellen. Allein das US-Verteidigungsministerium kommt in der Budgetanfrage inklusive der angenommenen zusätzlichen Mittel aus dem Reconciliation-Verfahren auf rund 961,6 Mrd. US-Dollar. Diese Summe ist kein adressierbarer Markt für einzelne Zulieferer. Sie zeigt aber, welche industrielle Dimension hinter dem Versuch steht, Produktion, Wartung und technologische Fähigkeiten der amerikanischen Streitkräfte auszubauen.

Interessanterweise versuchen gleich mehrere kleinere australische Technologieunternehmen, einen Platz in dieser Wertschöpfungskette zu finden. Titomic repariert und fertigt Metallteile mit Cold-Spray-Technologie. AML3D druckt große Metallkomponenten für die maritime Industrie und die US Navy. First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) setzt eine Stufe früher an und will Hochleistungsmaterialien für Verbundwerkstoffe, Aerospace und Defence liefern.

Australien exportiert damit längst nicht mehr nur Eisenerz, Lithium oder LNG in die Welt. Einige seiner Technologieunternehmen versuchen inzwischen, Teil der amerikanischen Verteidigungsindustrie zu werden.

Titomic bringt die Fabrik näher an das defekte Bauteil

Titomic (ISIN: AU000000TTT3) hat im September einen Auftrag über 5 Mio. US-Dollar von der US Air Force erhalten. Das Unternehmen soll am Tinker Air Force Base in Oklahoma ein Hochdruck-Cold-Spray-System installieren und in Betrieb nehmen.

Beim Cold Spray werden Metallpartikel mit hoher Geschwindigkeit auf eine Oberfläche geschossen. Die Partikel verbinden sich, ohne dass das Ausgangsmaterial vollständig geschmolzen werden muss. Dadurch lassen sich beispielsweise verschlissene Flächen wieder aufbauen, Korrosionsschäden reparieren oder neue metallische Strukturen erzeugen.

Für das Militär ist dabei nicht nur die Fertigung neuer Teile interessant. Flugzeuge, Fahrzeuge oder andere Systeme bleiben teilweise über Jahrzehnte im Einsatz. Ersatzteile können teuer, schwer verfügbar oder überhaupt nicht mehr regulär produziert werden. Eine Technologie, mit der sich ein vorhandenes Bauteil reparieren oder lokal neu herstellen lässt, kann deshalb direkt auf Verfügbarkeit und Wartungszeiten wirken.

Der Air-Force-Auftrag ist zudem kein isoliertes Ereignis. Titomic meldete Ende September, innerhalb von nur vier Wochen neun neue US-Aufträge im Gesamtwert von 6,1 Mio. US-Dollar beziehungsweise rund 8,7 Mio. AUD gewonnen zu haben. Darunter befinden sich Verteidigungs-, Forschungs- und Energieanwendungen.

AML3D druckt bereits für Atom-U-Boote

AML3D (ISIN: AU0000079212) sitzt ebenfalls nicht mehr nur im Entwicklungslabor. Das australische Unternehmen hat seine Wire-Arc-Additive-Manufacturing-Technologie inzwischen tief in Teile der amerikanischen Marine-Lieferkette gebracht.

Im September erhielt AML3D über Austal USA einen ersten Produktionsauftrag über etwa 0,5 Mio. AUD für drei große Hochdruck-Komponenten aus Kupfer-Nickel. Sie sollen in Atom-U-Booten der US Navy eingesetzt werden. Statt die Teile konventionell herzustellen, werden sie mit AML3Ds ARCEMY-Technologie additiv gefertigt.

Noch deutlicher wird die Position bei Newport News Shipbuilding. Die HII-Tochter ist der größte Militärschiffbauer der USA und baut unter anderem nuklear angetriebene Flugzeugträger und U-Boote. Zwei speziell angepasste ARCEMY-X-Systeme aus einem Auftrag von rund 4,5 Mio. AUD sind dort bereits in Betrieb. Vier weitere Anlagen im Wert von ungefähr 9,9 Mio. AUD sollen folgen.

AML3D löst dabei ein sehr ähnliches Problem wie Titomic: Die US-Verteidigungsindustrie benötigt mehr Produktionskapazität, kürzere Lieferzeiten und Alternativen für schwer verfügbare Komponenten. Bei einem weiteren Auftrag über 2,61 Mio. AUD produziert AML3D beispielsweise U-Boot-Ersatzteile, die vom ursprünglichen Hersteller nicht mehr angeboten werden.

First Graphene will nicht die Maschine, sondern das Material liefern

First Graphene steht in dieser Entwicklung deutlich früher. Das Unternehmen besitzt bislang keinen vergleichbaren Großauftrag des US-Verteidigungsministeriums. Genau deshalb wäre es falsch, Titomics Air-Force-Vertrag oder AML3Ds Navy-Aufträge mit First Graphenes Defence-Pipeline gleichzusetzen.

Die technologische Rolle ist aber ebenfalls interessant. Mit der Übernahme der Vermögenswerte von MITO Material Solutions hat First Graphene 2026 eine direkte Plattform in den USA aufgebaut. MITO brachte funktionalisierte Graphen- und Graphenoxid-Produkte, bestehende Umsätze und mehr als 25 Kunden in fortgeschrittenen Testphasen mit. Besonders Composite-Systeme spielen in der neuen Produktpalette eine größere Rolle.

First Graphene verfolgt außerdem Möglichkeiten mit der Defense Advanced Research Projects Agency. Das Unternehmen hat eine Bewerbung für graphenbasierte Aerospace-Composites eingereicht. CEO Michael Bell erklärte zuletzt, dass sich das stärkste Interesse dort derzeit auf strukturelle Verbundbauteile konzentriere, bei denen Graphen Festigkeit und Haltbarkeit verbessern soll.

Ein neuer Carbonfaser-Partner bringt zusätzliche Substanz

Seit Anfang Oktober existiert noch ein weiterer Baustein. First Graphene hat mit dem Prepreg-Hersteller Aeropreg eine dreijährige Entwicklungs- und Kommerzialisierungsvereinbarung abgeschlossen.

Prepregs sind bereits mit Harz getränkte Faserhalbzeuge, aus denen hochwertige Composite-Bauteile gefertigt werden. Sie spielen gerade in Aerospace, Defence, Motorsport und anderen Anwendungen eine wichtige Rolle. First Graphene und Aeropreg wollen PureGRAPH in entsprechende Carbonfaser-Systeme integrieren und daraus ein kommerzielles Produkt entwickeln.

Aeropreg besitzt nach Unternehmensangaben eine AS9100-Zertifizierung für das Aerospace-Qualitätsmanagement. Der Mutterkonzern Spinteks wurde zudem 2026 in die Lieferantenliste von Turkish Aerospace aufgenommen.

Für First Graphene geht es damit nicht mehr nur darum, in einem Labor zu zeigen, dass Graphen Carbonfaserverbundwerkstoffe verbessern kann. Der nächste Schritt besteht darin, daraus ein reproduzierbares Prepreg zu entwickeln, das über bestehende industrielle Vertriebskanäle vermarktet werden kann.

Drei Technologien gegen dasselbe industrielle Problem

Titomic, AML3D und First Graphene verkaufen völlig unterschiedliche Produkte. Trotzdem adressieren sie einen ähnlichen Wandel in der Verteidigungsindustrie.

Titomic versucht, Metallteile schneller zu reparieren und direkt dort wiederherzustellen, wo sie benötigt werden. AML3D bringt großformatigen 3D-Metalldruck in die Lieferkette der US Navy. First Graphene möchte Materialien liefern, mit denen Composite-Strukturen leichter, stärker oder langlebiger werden können.

Dabei unterscheiden sich auch die kommerziellen Reifegrade. Titomic besitzt einen 5-Mio.-US-Dollar-Vertrag der US Air Force. AML3D hat bereits Systeme bei Newport News Shipbuilding installiert und fertigt erste Teile für Atom-U-Boote. First Graphene arbeitet noch daran, Entwicklungsprogramme und Materialpartnerschaften in konkrete Defence-Aufträge zu verwandeln.

Gerade dieser Unterschied macht die drei Unternehmen interessant. Sie zeigen drei Ebenen derselben Wertschöpfung: Material, Fertigung und Reparatur.

Die 1,012 Billionen US-Dollar der amerikanischen Verteidigungs-Budgetanfrage bedeuten nicht, dass diese kleinen australischen Unternehmen automatisch stark wachsen. Sie zeigen jedoch, wie groß das industrielle System ist, in das sie sich hineinzuarbeiten versuchen.

Australien könnte damit künftig nicht nur kritische Rohstoffe für seine Verbündeten liefern. Unternehmen wie Titomic, AML3D und First Graphene versuchen, zunehmend auch das technologische Werkzeug und die Materialien für deren Verarbeitung zu liefern.

Datencheck: Die US-Budgetunterlagen nennen für FY2026 einen National-Defense-Gesamtbetrag von 1.011,9 Mrd. US-Dollar. Titomics Air-Force-Auftrag liegt bei 5 Mio. US-Dollar; insgesamt meldete Titomic neun US-Aufträge im Wert von 6,1 Mio. US-Dollar innerhalb von vier Wochen. AML3Ds erster Produktionsauftrag über Austal USA liegt bei rund 0,5 Mio. AUD. First Graphenes MITO-Übernahme brachte nach Unternehmensangaben mehr als 25 Kunden in späten Testphasen; Anfang Oktober folgte die dreijährige Aeropreg-Vereinbarung für graphenverstärkte Carbonfaser-Prepregs.

Quellen:

https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/FY2026/FY2026_Budget_Request.pdf

https://titomic.com/2026/09/15/titomic-awarded-us5-0-million-u-s-defense-contract-for-next-generation-cold-spray-system/

https://titomic.com/2026/09/29/titomic-secures-au752000-in-new-u-s-orders-across-defense-and-energy/

https://aml3d.com/aml3d-usa-signs-initial-parts-order-for-us-navy-submarines

https://aml3d.com/arcemy-systems-operational-at-us-military-shipbuilder

https://aml3d.com/aml3d-order-for-us-navy-submarine-parts

https://www.prnewswire.com/apac/news-releases/fgr-accelerates-usa-expansion-defence-sector-exposure-with-strategic-acquisition-of-mito-material-solutions-302790896.html

https://www.prnewswire.com/news-releases/fgr-advances-carbon-fibre-commercialisation-with-aeropreg-agreement-302897732.html

Lassen Sie sich in den Verteiler für First Graphene oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler First Graphene" oder "Nebenwerte".

First Graphene Limited

Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

First Graphene - First Graphene

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit First Graphene existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der First Graphene. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von First Graphene können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von First Graphene einsehen: First Graphene - First Graphene



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung First Graphene vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post 1,01 Billionen US-Dollar: Warum First Graphene, Titomic und AML3D ihre Zukunft in der US-Verteidigungsindustrie suchen appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000TTT3,AU000000FGR3,AU0000079212