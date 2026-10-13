Planegg / Martinsried, 13. Oktober 2026 - Die Leo International Precision Health AG ("LIPH", Börsenkürzel: LEOW), eine Investment- und Holdinggesellschaft, die ein globales, integriertes und KI-gesteuertes Gesundheitsökosystem aufbaut, setzt die von der Hauptversammlung am 12. Juni 2026 beschlossene Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln technisch um. Aktionäre erhalten für jede bestehende Aktie 184 zusätzliche Berichtigungsaktien und halten anschließend insgesamt 185 Aktien. Die Depotbanken nehmen die Gutschrift automatisch am 14. Oktober 2026 vor. Aktionäre müssen nichts veranlassen.

Die Kapitalerhöhung ist seit der Handelsregistereintragung am 28. Juli 2026 rechtlich wirksam. Durch die Umwandlung eines Teilbetrags der Kapitalrücklage in Höhe von EUR 105.984.000 beträgt das Grundkapital nun EUR 106.560.000, eingeteilt in ebenso viele Stückaktien. Der Gesellschaft fließen keine neuen Mittel zu. Das gesamte Eigenkapital und die prozentualen Beteiligungen der Aktionäre bleiben unverändert.

Seit dem 12. Oktober 2026 werden die börsennotierten Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse "ex Berichtigungsaktien" gehandelt. Käufe ab diesem Tag begründen keinen Anspruch auf zusätzliche Aktien aus der Maßnahme. Die Preisfeststellung wird entsprechend auf die erhöhte Aktienzahl umgestellt. Der entsprechend niedrigere Kurs je Aktie bedeutet daher für sich genommen keinen Wertverlust der Beteiligung, da die Marktkapitalisierung unverändert bleibt; der tatsächliche Börsenkurs unterliegt weiterhin Marktschwankungen. Der letzte Handelstag vor der Umstellung war der 9. Oktober 2026.

Für die Zuteilung ist der berechtigte Aktienbestand am 13. Oktober 2026 nach Börsenschluss ("Record Date") maßgeblich. Die Depotbanken berücksichtigen dabei die Abwicklung der zuvor abgeschlossenen Börsengeschäfte. Die Lieferung und Depotgutschrift erfolgen am 14. Oktober 2026. Bis zur Einbuchung kann die Depotanzeige vorübergehend einen niedrigeren rechnerischen Positionswert ausweisen.

Die neuen Aktien werden unter der jeweiligen bisherigen ISIN eingebucht:

DE0005490601 / WKN 549060: 92.000.000 zusätzliche neue Aktien, die in die Notierung im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

DE000A41YXXX / WKN A41YF2: 13.984.000 zusätzliche neue, nicht-börsennotierte Aktien.

Alle neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2026 gewinnberechtigt.

Nicht ausgeführte Börsenaufträge sind mit Ablauf des 9. Oktober 2026 erloschen und müssen bei Bedarf mit angepasster Stückzahl und gegebenenfalls angepasstem Kurslimit neu erteilt werden. Fragen zur Einbuchung beantworten die jeweiligen Depotbanken. Die zentrale Abwicklung erfolgt über die Quirin Privatbank AG.

Über Leo International Precision Health AG

Leo International Precision Health AG ("LIPH", Börsenkürzel: LEOW) ist eine Holdinggesellschaft, die Europas erstes integriertes KI-gestütztes Gesundheitsökosystem aufbaut. Mit einem strategischen Fokus auf KI-gesteuerte Precision Health-Unternehmen in den Bereichen Healthcare Services, MedTech, HealthTech und Biotech bietet LIPH Investoren Zugang zum expandierenden asiatischen und globalen Gesundheits- und Life- Sciences-Markt. Durch Optimierung und Synergien zwischen den Beteiligungen integriert LIPH Technologie, Daten und Betriebsabläufe, um medizinische Ergebnisse und die Wertentwicklung des Portfolios zu beschleunigen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebseite.