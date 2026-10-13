Der deutsche Mittelstand ist heute internationaler aufgestellt als je zuvor. Dabei brauchen Unternehmen Bankpartner, die global mitgehen. Wie die Commerzbank mit ihrem Netzwerk aus Filialen, Repräsentanzen und Korrespondenzbanken weltweit präsent ist und welche Vorteile dieses Drei-Säulen-Modell in der Praxis bietet, erläutert Christian Toben, Head of Financial Institutions Emerging Markets der Commerzbank, bei FINANCE TV. "Die Repräsentanzen sind unsere 'ears and eyes on the ground', unser verlängerter Arm in die verschiedenen Regionen", sagt er. Den Blick richtet Toben dabei besonders auf Afrika - einen Kontinent, den viele noch immer unterschätzen. Das erwartet Sie in diesem Talk: • Wie das Drei-Säulen-Netzwerk aus Filialen, Repräsentanzen und Korrespondenzbanken im globalen Auslandsgeschäft ineinandergreift • Warum Afrika als direkter Nachbarkontinent Europas für den deutschen Mittelstand weit mehr Wachstumspotenzial bietet, als ihm gemeinhin zugestanden wird • Wie man ein deutsches Unternehmen Schritt für Schritt von einem Auslandsmarkt in den anderen begleitet - von der Bietungsgarantie bis zum Akkreditiv • Ob Swift langfristig dominant bleibt oder ob Stablecoins und der digitale Euro die internationale Zahlungsverkehrsinfrastruktur fundamental verändern werden Die Gesprächsteilnehmer Host: Thomas Holzamer (FINANCE Magazin) Gast: Christian Toben (Head of Financial Institutions Emerging Markets, Commerzbank) Hinweis: Dieser Talk entstand in Kooperation mit der Commerzbank. _________________________________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/