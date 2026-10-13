Original-Research: Zefiro Methane Corp. - von GBC AG



13.10.2026 / 10:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu Zefiro Methane Corp. Unternehmen: Zefiro Methane Corp. ISIN: CA98926D1069 Anlass der Studie: Researchstudie (Update) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 1,50 USD Kursziel auf Sicht von: 30.06.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger

Starkes Wachstum auf Basis einer umfangreichen Pipeline erwartet



Die Zefiro Methane Corp. ist ein börsennotiertes Umweltdienstleistungsunternehmen mit operativem Schwerpunkt in den USA. Die Gesellschaft hat sich auf die Identifikation, Messung und Reduzierung von Methanemissionen aus stillgelegten und verwaisten Öl- und Gasbohrlöchern spezialisiert. Das operative Geschäft umfasst insbesondere die Stilllegung und Sanierung von Bohrlöchern sowie ergänzende technische Dienstleistungen. Darüber hinaus sollen durch die Vermarktung von Carbon Credits zusätzliche Erlöspotenziale erschlossen werden. Die operative Plattform bildet die Tochtergesellschaft Plants & Goodwin (P&G), deren Kapazitäten zuletzt durch den Erwerb von Ausrüstungsgegenständen von Viking Well Service erweitert wurden.



Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 (GJ-Ende: 30.06.) steigerte Zefiro Methane die Umsatzerlöse um 31,1 % auf 42,49 Mio. USD (VJ: 32,41 Mio. USD). Der überwiegend organisch erzielte Umsatzanstieg resultierte insbesondere aus der Ausweitung der Well-Plugging-Aktivitäten. Wesentliche Umsatzbeiträge lieferten staatlich finanzierte Sanierungsprojekte in Ohio und Louisiana sowie zusätzliche Aufträge privatwirtschaftlicher Kunden. Allerdings lag die Umsatzentwicklung unter unseren bisherigen Erwartungen von 45,18 Mio. USD. Insbesondere im vierten Quartal wirkten sich saisonale Einflüsse sowie Anlauf- und Integrationseffekte im Zusammenhang mit der Erweiterung der operativen Kapazitäten aus.



Parallel zum Umsatzanstieg erzielte Zefiro eine deutliche Ergebnisverbesserung. Das von uns berechnete EBITDA erhöhte sich auf 0,60 Mio. USD (VJ: -4,75 Mio. USD), womit der operative Turnaround erreicht wurde. Neben der höheren Auslastung bestehender Kapazitäten trugen die vom neuen Management umgesetzten Kostensenkungsmaßnahmen zur Ergebnisverbesserung bei. Die Bruttomarge erhöhte sich auf 29,2 % (VJ: 23,0 %). Das EBIT verbesserte sich auf -2,75 Mio. USD (VJ: -8,53 Mio. USD), während das Nachsteuerergebnis mit -3,55 Mio. USD (VJ: -10,76 Mio. USD) weiterhin negativ ausfiel.



Die Grundlage unserer Wachstumserwartungen bildet die nach Unternehmensangaben größte vertraglich gesicherte Projektpipeline der Unternehmensgeschichte. Hervorzuheben ist insbesondere der dreijährige Auftrag des Ohio Department of Natural Resources mit einem Gesamtvolumen von 19,60 Mio. USD zur Stilllegung von rund 200 Bohrlöchern. Darüber hinaus wurde im September 2026 ein weiterer staatlich finanzierter Auftrag über 11,50 Mio. USD gewonnen. Zusätzliche Wachstumspotenziale ergeben sich aus der Partnerschaft mit der Well Done Foundation, die zunächst die Stilllegung von zehn Bohrlöchern umfasst und perspektivisch auf rund 70 Bohrlöcher ausgeweitet werden könnte.



Neben der Umsetzung dieser Projekte erwarten wir zusätzliche Wachstumsimpulse aus der zunehmenden Auslastung der im Mai 2026 erworbenen Viking-Kapazitäten. Die fünf zusätzlichen Service-Rigs erhöhen die jährliche Umsatzkapazität nach Unternehmensangaben um rund 10 Mio. USD. Auch der Ausbau des Privatkundengeschäfts und die geografische Expansion sollten die weitere Geschäftsentwicklung unterstützen. Mittelfristig könnte zudem die Wiederaufnahme des Carbon-Credit-Geschäfts zusätzliche Erlöse ermöglichen.



Vor diesem Hintergrund bestätigen wir unsere bisherigen Umsatzprognosen und erwarten für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 einen Umsatzanstieg auf 57,92 Mio. USD sowie ein EBITDA von 10,02 Mio. USD. Für die Geschäftsjahre 2027/28 und 2028/29 prognostizieren wir Umsatzerlöse von 66,85 Mio. USD beziehungsweise 75,21 Mio. USD. Aufgrund einer erwarteten Verbesserung der Kapazitätsauslastung und einer günstigeren Kostenstruktur rechnen wir mit einem überproportionalen Ergebnisanstieg. Bis zum Geschäftsjahr 2028/29 sollte das EBITDA auf 15,04 Mio. USD und die EBITDA-Marge auf 20,0 % ansteigen.



Auf Basis unseres aktualisierten DCF-Bewertungsmodells bestätigen wir unser bisheriges Kursziel von 1,50 USD je Aktie (2,15 CAD). Angesichts des daraus resultierenden hohen Kurspotenzials vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20261013_Zefiro_Update



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Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research erstellt.

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Fertigstellung: 12.10.2026 (16:15 Uhr)

Erste Weitergabe: 13.10.2026 (10:30 Uhr)



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