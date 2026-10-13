Original-Research: Zefiro Methane Corp. - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu Zefiro Methane Corp.
Starkes Wachstum auf Basis einer umfangreichen Pipeline erwartet
Parallel zum Umsatzanstieg erzielte Zefiro eine deutliche Ergebnisverbesserung. Das von uns berechnete EBITDA erhöhte sich auf 0,60 Mio. USD (VJ: -4,75 Mio. USD), womit der operative Turnaround erreicht wurde. Neben der höheren Auslastung bestehender Kapazitäten trugen die vom neuen Management umgesetzten Kostensenkungsmaßnahmen zur Ergebnisverbesserung bei. Die Bruttomarge erhöhte sich auf 29,2 % (VJ: 23,0 %). Das EBIT verbesserte sich auf -2,75 Mio. USD (VJ: -8,53 Mio. USD), während das Nachsteuerergebnis mit -3,55 Mio. USD (VJ: -10,76 Mio. USD) weiterhin negativ ausfiel.
Die Grundlage unserer Wachstumserwartungen bildet die nach Unternehmensangaben größte vertraglich gesicherte Projektpipeline der Unternehmensgeschichte. Hervorzuheben ist insbesondere der dreijährige Auftrag des Ohio Department of Natural Resources mit einem Gesamtvolumen von 19,60 Mio. USD zur Stilllegung von rund 200 Bohrlöchern. Darüber hinaus wurde im September 2026 ein weiterer staatlich finanzierter Auftrag über 11,50 Mio. USD gewonnen. Zusätzliche Wachstumspotenziale ergeben sich aus der Partnerschaft mit der Well Done Foundation, die zunächst die Stilllegung von zehn Bohrlöchern umfasst und perspektivisch auf rund 70 Bohrlöcher ausgeweitet werden könnte.
Neben der Umsetzung dieser Projekte erwarten wir zusätzliche Wachstumsimpulse aus der zunehmenden Auslastung der im Mai 2026 erworbenen Viking-Kapazitäten. Die fünf zusätzlichen Service-Rigs erhöhen die jährliche Umsatzkapazität nach Unternehmensangaben um rund 10 Mio. USD. Auch der Ausbau des Privatkundengeschäfts und die geografische Expansion sollten die weitere Geschäftsentwicklung unterstützen. Mittelfristig könnte zudem die Wiederaufnahme des Carbon-Credit-Geschäfts zusätzliche Erlöse ermöglichen.
Vor diesem Hintergrund bestätigen wir unsere bisherigen Umsatzprognosen und erwarten für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 einen Umsatzanstieg auf 57,92 Mio. USD sowie ein EBITDA von 10,02 Mio. USD. Für die Geschäftsjahre 2027/28 und 2028/29 prognostizieren wir Umsatzerlöse von 66,85 Mio. USD beziehungsweise 75,21 Mio. USD. Aufgrund einer erwarteten Verbesserung der Kapazitätsauslastung und einer günstigeren Kostenstruktur rechnen wir mit einem überproportionalen Ergebnisanstieg. Bis zum Geschäftsjahr 2028/29 sollte das EBITDA auf 15,04 Mio. USD und die EBITDA-Marge auf 20,0 % ansteigen.
Auf Basis unseres aktualisierten DCF-Bewertungsmodells bestätigen wir unser bisheriges Kursziel von 1,50 USD je Aktie (2,15 CAD). Angesichts des daraus resultierenden hohen Kurspotenzials vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20261013_Zefiro_Update
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Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research erstellt.
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Fertigstellung: 12.10.2026 (16:15 Uhr)
Erste Weitergabe: 13.10.2026 (10:30 Uhr)
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