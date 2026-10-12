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zukunftsbilanzen.de
12.10.2026 06:46 Uhr
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Tief bohren, dicht machen, absichern: Wie Daldrup, Zefiro und Münchener Rück mit Klimaschutz Geld verdienen

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane. Was lange als stilles Umweltproblem galt, wächst zu einem Markt, dessen Volumen allein in den Vereinigten Staaten auf bis zu 280 Mrd. USD geschätzt wird: In Deutschland liegen Tausende alter Öl- und Gasbohrlöcher im Boden, in den USA sind es Millionen. Viele davon belasten die Atmosphäre mit dem Klimakillergas Methan. Für den Bohrdienstleister Daldrup & Söhne ist das Verschließen alter Bohrungen ein neues Standbein, das Wachstum kommt aber vor allem aus dem Geothermie-Boom. Der kanadische Spezialist Zefiro Methane setzt dagegen ganz auf die Sanierung verwaister Quellen in den USA und verdient zusätzlich mit CO2-Gutschriften. Die Münchener Rückversicherung (Munich Re) mischt in beiden Märkten mit.

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KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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