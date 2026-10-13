Die Schaeffler-Aktie gibt am Dienstag rund 3% nach, nachdem der Zulieferer Sonderabschreibungen auf sein E-Mobilitätsgeschäft angekündigt hat. Damit weitet sich das Minus im laufenden Jahr auf etwa 30% aus. Reichen die bestätigten Jahresziele und der schneller als geplant laufende Sparkurs aus, um den Abwärtstrend zu stoppen? China drückt die Zahlen Insgesamt verbucht Schaeffler rund 240 Millionen € an Sonderabschreibungen und Rückstellungen, davon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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