LM PAY hat die finalen Zahlen für das GJ25 und das H1 26 vorgelegt. Das EBIT im GJ25 stieg um 77,4% yoy auf PLN 12,4 Mio., wobei Finanzierungskosten und Steuern zu einem Nettoverlust von PLN 1,3 Mio. führten. Das EBIT im H1 26 hat sich auf PLN 7,8 Mio. nahezu verdoppelt und profitierte dabei von einem Einmalertrag in Höhe von PLN 1,9 Mio. Das bereinigte EBIT belief sich auf rund PLN 5,9 Mio. und bestätigt den positiven Operating Leverage. Allerdings stiegen die Finanzierungsaufwendungen sprunghaft um 53,2%, wodurch der Nettogewinn auf PLN 0,5 Mio. begrenzt blieb. Angesichts eines Umsatzwachstums von lediglich 14,2% im H1 und der ambitionierten Erwartungen des Managements für das H2 senken wir unsere Schätzungen. Wir bekräftigen unsere KAUFEN-Empfehlung mit einem angepassten Kursziel von EUR 56,00 (zuvor: EUR 59,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/lm-pay-sa
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