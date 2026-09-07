LM PAY wird am 10. September die Q2-Zahlen veröffentlichen und einen Earnings Call abhalten. Im Fokus dürften die Refinanzierung, die FY26-Guidance und die erwartete Erholung im zweiten Halbjahr stehen. Q1 verlief verhalten, mit einem Umsatzanstieg von 3,8% yoy und einem EBIT-Rückgang von rund 25%. Die Rückkehr eines wichtigen Beauty-Partners sowie steigende Beiträge aus dem Versicherungsgeschäft sollten H2 jedoch unterstützen. Das polnische Zinsniveau bleibt relevant, wobei der wichtigste Ergebnistreiber der Lending Spread zwischen Kreditzinsen und Refinanzierungskosten ist. Die neue Refinanzierungspartnerschaft mit Aion Bank/UniCredit sollte die Margen unterstützen. Da bislang keine FY26-Guidance veröffentlicht wurde, könnte das anstehende Update ein wichtiger Trigger sein. Wir bestätigen unsere KAUFEN-Empfehlung und das Kursziel von EUR 59,00. Investoren können sich hier für den Q2-Earnings-Call mit CEO Jakub Czarzasty am 10. September um 11:00 Uhr anmelden aur research-hub.de. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/lm-pay-sa
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