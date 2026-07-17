Die vorläufigen Ergebnisse von LM PAY für das Geschäftsjahr 2025 übertrafen die Erwartungen, mit einem Umsatzanstieg von 48,5 % auf 37,8 Millionen PLN und einem EBIT von 10,8 Millionen PLN, beides über unseren Prognosen. Allerdings wurde das Nettoergebnis negativ, bedingt durch Anpassungen der latenten Steuern. Das erste Quartal 2026 war schwächer, mit einem Umsatzwachstum, das auf 3,8 % zurückging, und einem Rückgang des EBIT um 24,6 %, was auf Integrationskosten, Investitionen in Versicherungen und einen vorübergehenden Verlust eines Partners zurückzuführen ist. Das Management erwartet im zweiten Halbjahr eine Verbesserung, da der Partner zurückgekehrt ist und die Versicherungsintegrationen zunehmen. Wir haben unsere Schätzungen für das Geschäftsjahr 2026 und die langfristigen Prognosen nach dem schwachen Start gesenkt und die Expansion in Rumänien ausgesetzt. Wir bestätigen die Kaufempfehlung, senken jedoch unser Kursziel von 63,00 EUR auf 59,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/lm-pay-sa
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