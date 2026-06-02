LM PAY bietet Zugang zu einem strukturell wachsenden Nischenmarkt im Bereich Embedded Finance in der osteuropäischen Verbraucherkreditbranche, mit einem Fokus auf Finanzierung am Verkaufsort für Gesundheits-, Zahnmedizin-, Schönheits- und Versicherungsdienstleistungen. Ihr Geschäftsmodell unterstützt Patienten durch sofortige Behandlungsfinanzierung und bietet Anbietern eine Vorauszahlung, wodurch ein Nutzen auf beiden Seiten geschaffen wird. Das Wachstum sollte durch steigende Ausgaben im privaten Gesundheitswesen, eine breitere Akzeptanz von Ratenzahlungen und die Produktentwicklung über MediPay hinaus in Secure Pay, Medipay Mobile von VISA und InsurTech unterstützt werden. Daher glauben wir, dass eine Neubewertung folgen könnte, sobald eine nachhaltige Ertragsqualität bestätigt wird und somit unsere Einschätzung untermauert. KAUFEN, Kursziel EUR 63,00. LM PAY wird am 7. Juli um 14:00 Uhr eine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen abhalten, die Investoren eine zeitnahe Gelegenheit bietet, direkten Zugang zum Unternehmen zu erhalten. (registrieren auf https://research-hub.de/events) Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/lm-pay-sa
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