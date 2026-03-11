© Foto: Isai HERNANDEZ - Zoonar.com/Isai HERNANDEZBehandlungen sofort, Zahlung später: Ein polnisches FinTech digitalisiert Patientenfinanzierung für tausende Kliniken. Analysten sehen deutliches Aufwärtspotenzial.LM PAY S.A. wurde unter dem Namen Ratalnie.com im Jahr 2010 in Warschau gegründet. Das Unternehmen hat sich auf Verbraucherkredite und sogenannte "Care now-pay later"-Lösungen spezialisiert, mit denen Kunden medizinische, zahnärztliche und ästhetische Behandlungen, die oft nicht oder nur teilweise von der Krankenversicherung übernommen werden, finanzieren können. Über eine eigene Embedded-Financing-Plattform ermöglicht es das Unternehmen, Behandlungen sofort in Anspruch zu nehmen, während die Klinik oder Praxis sofort ihr Geld …Den vollständigen Artikel lesen
