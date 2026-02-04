EQS-Ad-hoc: LM PAY S.A. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Anleihekündigung
Warschau, 4. Februar 2026 - LM PAY S.A., notiert am Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: PLLMPAY00016), spezialisiert sich auf Konsumentenkredite für die Medizin-, Beauty- und Versicherungssektoren. Das Unternehmen hat am 30. Januar 2026 Anleihen der Serie AL mit einem Nennwert von 10.000.000 PLN vorzeitig zurückgezahlt (ursprüngliches Fälligkeitstag: 5. März 2027, mehr als ein Jahr vor Termin). Diese Transaktion unterstreicht die starke Liquiditätsposition und finanzielle Flexibilität von LM PAY. Sie reduziert die Verschuldung des Unternehmens vorzeitig und zeigt verantwortungsvolle Bilanzsteuerung.
LM PAY S.A. Frühzeitige Rückzahlung von Anleihen in Höhe von 10 Mio. PLN

Kontakt für Investoren und Analysten:
Grzegorz Pieszak, Investor Relations Manager
E-mail: investors@lmpay.com
Ende der Insiderinformation
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LM PAY S.A.
|Marcina Flisa 4
|02-247 Warsaw
|Polen
|ISIN:
|PLLMPAY00016
|WKN:
|A3EWU0
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)
|EQS News ID:
|2271400
