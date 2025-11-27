LM PAY hat im dritten Quartal 2025 starke Ergebnisse veröffentlicht, mit einem Umsatzanstieg von 82,3 % im Vergleich zum Vorjahr auf 8,4 Millionen PLN, angetrieben durch das Wachstum der Embedded-Finance-Aktivitäten im Gesundheitswesen und in der Versicherungsbranche. Das EBIT fiel auf 2,5 Millionen PLN (Marge 30,1 %), was auf das Fehlen des einmaligen Gewinns des Vorjahres sowie auf höhere Skalierungskosten zurückzuführen ist. Im Zeitraum von Januar bis September 2025 stieg der Umsatz um 50,7 % im Jahresvergleich auf 23,8 Millionen PLN, wobei die wiederkehrenden Kundenanteile bei 33 % lagen. Um unsere Prognosen für das Gesamtjahr 2025 zu erreichen, sind im vierten Quartal Umsätze von 9,1 Millionen PLN und ein EBIT von 2,5 Millionen PLN erforderlich, was erreichbar scheint, sofern das Kreditwachstum und die Kostendisziplin gewahrt bleiben. Die Einstufung bleibt bei "Kaufen", das Kursziel von 63,00 EUR wird bestätigt. LM PAY hält heute um 10:00 CET eine vorläufige Telefonkonferenz zu den Q3 2025-Ergebnissen ab. Registrieren Sie sich hier: https://research-hub.de/events/registration/2025-11-27-10-00/Y00-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/lm-pay-sa





© 2025 mwb research