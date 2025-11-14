LM PAY ist auf die Bereitstellung von Verbraucherkrediten spezialisiert, die zur Vorfinanzierung medizinischer und zahnärztlicher Behandlungen, einschließlich Krankenhauskosten, dienen. Diese Kredite decken ein breites Spektrum medizinischer Eingriffe ab. Darüber hinaus umfasst das Geschäftsmodell des Unternehmens auch die Finanzierung von tierärztlichen Leistungen. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 27. November 2025 um 10:00 Uhr einen Online-Earnings Call mit Jakub Czarzasty, CEO der LM PAY. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-11-27-10-00/Y00-GR zur Verfügung gestellt.





