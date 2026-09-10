EQS-News: LM PAY S.A.
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Warschau, 10.September 2026 - LM PAY S.A. (ISIN: PLLMPAY00XXX), ein schnell wachsender Fintech-Anbieter von Embedded-Finance-Lösungen, die speziell für den Gesundheits- und Versicherungssektor entwickelt wurden, hat jetzt Zahlen für das 1. Halbjahr vorgelegt.
Vorläufige Finanz- und Betriebsergebnisse für H1 2026
Im ersten Halbjahr 2026 (H1 2026) erzielte die LM PAY S.A. ein solides Umsatzwachstum sowie eine Steigerung der operativen Marge, begünstigt durch operative Skaleneffekte, eine Optimierung des Produktmixes und strikte Kostendisziplin:
Finanzkennzahlen im Überblick (H1 2026 vs. H1 2025)
Makroökonomisches Umfeld und Markttreiber
Das Kerngeschäft von LM PAY profitiert weiterhin von strukturellen Wachstumstreibern im polnischen Markt:
Vorstandskommentar
"Das erste Halbjahr 2026 zeigt eine solide operative Entwicklung in unseren Kernbereichen", erklärt Jakub Czarzasty, CEO der LM PAY S.A. "Der Jahresüberschuss von 0,5 Mio. PLN (0,1 Mio. EUR) sowie das EBIT von 7,8 Mio. PLN (1,8 Mio. EUR) belegen die finanzielle Disziplin unserer Plattform.
Unternehmensprofil
LM PAY ist ein schnell wachsender Fintech-Anbieter von Embedded-Finance-Lösungen, die speziell für den Gesundheits- und Versicherungssektor entwickelt wurden. Mit 15 Jahren Geschäftserfahrung in Polen hat das Unternehmen ein vertrauenswürdiges Netzwerk aus über 13.000 medizinischen Kliniken, Dienstleistern und Versicherungsmaklern aufgebaut und bietet Verbrauchern am Point-of-Sale sofortige Finanzierungen für medizinische, zahnmedizinische, ästhetische und versicherungsbezogene Leistungen an. An der Schnittstelle zwischen Zugang zu Dienstleistungen und Finanzierung hat sich LM PAY zum Ziel gesetzt, unverzichtbare Behandlungen durch verantwortungsvolle, transparente und nachhaltige Finanzierungslösungen erschwinglicher zu machen.
Kontakt für Investor Relations
Investor Relations & Finanzmedien in Polen: LM PAY S.A. Grzegorz Pieszak Telefon +48 881 780 994 grzegorz.pieszak@lmpay.pl
Investor Relations & Finanzmedien in Deutschland: Meister Consulting GmbH Tobias Meister Telefon +49 (0) 2983 908121 Mobil +49 (0) 170 2939080 meister@meisterconsult.com
Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Schätzungen des Vorstands der LM PAY S.A. beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage oder die Entwicklung der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben.
10.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LM PAY S.A.
|Marcina Flisa 4
|02-247 Warsaw
|Polen
|ISIN:
|PLLMPAY00016
|WKN:
|A3EWU0
|LEI Code:
|529900D3C94AEWAWSS59
|EQS News ID:
|2397344
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2397344 10.09.2026 CET/CEST